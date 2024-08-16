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币安推出Toncoin (TON) Launchpool 与 Binance Super Earn：双重福利吸引投资者

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币安作为全球领先的加密货币交易平台，近期推出了一项针对 Toncoin (TON) 的全新 Launchpool 专案，并同时推出 Binance Super Earn，为投资者提供了双重福利。

此举不仅让用户有机会质押 BNB 或 FDUSD 来获取 TON 代币，还能将获得的 TON 锁定在 Super Earn 产品中，享受特别年利率。本文将深入探讨这两项新推出的投资机会，以及它们对 TON 社群和市场的潜在影响。

Launchpool 新专案──Toncoin (TON)

币安于8月15日正式上线了 Toncoin (TON) 的 Launchpool 专案，为期20天的质押活动让投资者能够通过质押 BNB 或 FDUSD 来获得 TON 代币。在这次活动中，BNB 的质押奖励佔比为85%，即总共 6,502,500 TON；而 FDUSD 的质押奖励佔比为15%，共计 1,147,500 TON。活动自台湾时间8月15日早上8点开始，将持续到9月4日早上7点59分结束。

Launchpool 是币安推出的一项创新服务，旨在让用户能够通过质押不同的加密货币来获取新项目的代币，这不仅为投资者提供了一个低风险、高回报的投资机会，也为新兴的区块链项目提供了资金支持和市场曝光。

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Toncoin (TON) 是由 Telegram 採用的一种区块链技术，由于其背景和技术实力，TON 在俄罗斯及华人用户社群中拥有广泛的支持者。然而，TON 也面临着一定的监管风险，这使得其在市场上的表现备受关注。儘管如此，TON 长期以来一直位列十大非稳定币加密货币之列，并于今年8月8日正式在币安上线。

Binance Super Earn：吸引 TON 投资增值

为了进一步激励投资者持有和增持 TON，币安同步推出了 TON 的 Super Earn 产品。用户可以将手中的 TON 锁定在这项产品中，以享受特别的年利率回报。锁定期同样为20天，这为投资者提供了一个相对短期且高回报的投资选择。虽然币安尚未公佈具体的年利率，但根据以往经验，Super Earn 的年利率通常高于普通的 Simple Earn 锁定产品。

Binance Super Earn 是币安专为新上市代币推出的特别理财方案，通常由各代币项目全额贊助，旨在回馈币安平台的用户，尤其是那些通过 Launchpool、Megadrop 或 HODLer Airdrops 获得新代币的投资者。这项产品的推出，不仅能提高新上市代币的市场流动性，也能为早期投资者带来可观的收益。

TON 的市场前景与监管风险

TON 作为一种受到广泛关注的区块链技术，自从 Telegram 推出后，便一直在加密货币市场中占有一席之地。然而，由于其背景，TON 一直面临着来自各国监管机构的压力，这也使得部分投资者对其未来走势持观望态度。

不过币安此次推出长达20天的 Launchpool 和 Super Earn 活动，似乎向市场释放了一个积极的信号，表明币安对于 TON 的监管风险评估已经不再如过去般严重。这一点可能意味着，TON 在未来的市场表现中将拥有更多的自由度，进而吸引更多投资者的关注。

结论：双重福利助力 TON 市场扩展

币安此次推出的 Toncoin (TON) Launchpool 和 Binance Super Earn，为投资者提供了一个绝佳的机会，通过质押和锁定投资来获取高额回报。同时，这也为 TON 提供了进一步扩展市场的契机，尤其是在币安这样的全球性平台上进行推广，有助于提升 TON 的市场地位。

儘管 TON 仍然面临一定的监管风险，但随着币安的支持和市场对其逐渐增长的信心，TON 有望在未来的加密货币市场中占据更重要的地位。对于投资者来说，这次双重福利活动无疑是一个不可错过的机会。随着时间的推移，TON 的市场潜力将会进一步显现，而这次活动也可能成为推动其未来增长的重要因素。

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香港资深传媒工作者，週刊总编辑，新闻和财经分析师，专栏作家。 在香港从事新闻工作近三十年，并从事香港多家大型传媒的管理层，包括華僑日報、东周刊等。

最长工作时间是在香港传媒工作，并任职高层管理层，长期对新闻、财经有深入研究，并指导编辑部工作，所从事的新闻报导，曾经长期占据香港传媒收视第一位，报导也经常引起中国和香港关注，在香港传媒界人脉甚广，也在财经界有大量关系。

目前对加密新闻和WEB 3发展产生浓厚兴趣并致力研究，香港政府将大力发展香港成为亚洲加密货币中心，确信中国有更多投资者会经香港投资加密货币市场，加密货币和WEB 3必然是未来香港金融主要潮流。 每篇在Techreport的专栏文章，都经大量资料收集和分析，并会跟香港相关产业人士交流，得出最新看法和结论。

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