币安推出Toncoin (TON) Launchpool 与 Binance Super Earn：双重福利吸引投资者

全球第二大加密货币交易所Coinbase已将服务扩展至夏威夷。根据夏威夷商业和消费者事务部金融机构处(DFI)的监管规定,岛上的居民现在可以在平台上使用交易、质押及其他工具。 夏威夷你好——DFI放宽限制 作为一家中心化交易所,Coinbase必须遵守当地数字资产服务提供商的法规。 此前,夏威夷对加密公司有严格的法律,包括要求保持等于平台上投资者持有的代币价值的现金储备,这使得在该州运营几乎变得不可能。 DFI在夏威夷数字货币创新实验室试点项目下放宽了这些限制,旨在促进该州的加密货币采用和发展。 多年来,夏威夷居民对在美国唯一上市的加密货币交易所Coinbase表现出强烈兴趣,我们今天很高兴兑现这一承诺。这次扩展证明了我们对在美国及全球合规的承诺。–Coinbase 加密监管差异——加拿大滞后 虽然一些地区放宽了监管政策,但其他地区对加密业务却保持严格控制。8月13日,Coinbase加拿大区总监Lucas Matheson在区块链未来主义者大会上呼吁加拿大监管机构更新其监管方式。 Matheson指出,到2025年,85%的国家将推出全面的数字资产监管框架,但加拿大仍有很多工作要做。 上个月,Coinbase在加拿大推出了“Stand With Crypto”倡议,以向政策制定者传达区块链创新的机会。 尽管Matheson表示,加拿大当局在与加密业务合作方面比美国当局更加配合,但他批评他们缺乏意见交流,并压制了公民的经济自由。 总结 Coinbase在新立法下扩展至夏威夷,并推动加拿大制定更明确的框架,展示了其致力于推动加密行业监管透明度的承诺。 该平台对合作和教育的重视可能为北美加密业务创造一个更友好的环境。然而,只有时间才能证明政策制定者是否愿意合作。 参考资料 Aloha, Hawaii: Coinbase is here (Coinbase) Blockchain Futurist Conference 2024 (YouTube)...