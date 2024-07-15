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五年内1000亿美元加密货币诈骗 VS 一年内3.1万亿美元金融诈骗

esther
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  • 在过去五年（2019-2024）中，加密货币诈骗总额达到1000亿美元，年均损失20亿美元。
  • 而2023年的金融诈骗总额为3.1万亿美元，是同年加密货币诈骗的15,400倍
  • 虽然犯罪分子变得越来越复杂，但去中心化交易所（DEX）比中心化交易所（CEX）更快地适应加密货币诈骗的挑战

图文说明：五年内1000亿美元加密货币诈骗 vs 一年内3.1万亿美元金融诈骗

在过去五年（2019-2024）中，加密货币诈骗总额达到1000亿美元（年均200亿美元）。犯罪嫌疑人主要通过稳定币和中心化交易所（CEX）提取非法资金。

为了提供对比，一项纳斯达克与Verafin联合研究显示2023年的金融洗钱总额为3.1万亿美元，主要来源包括毒品走私、人口贩卖和恐怖融资。

加密货币诈骗占2023年3.1万亿美元金融诈骗的0.64%（每年200亿美元）。

官员们正在加强加密货币监管，以应对加密诈骗的增加，同时交易所也开始实施防诈骗措施。这导致进入中心化交易所的非法资金减少，但这是否足以遏制加密货币诈骗？我们在下文中讨论详细信息。

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为什么犯罪分子偏好使用稳定币和中心化交易所？

彭博社的报告提到，犯罪分子偏好使用稳定币和中心化交易所进行洗钱的几个原因：

1.稳定币市场自2021年起激增

根据Def Llama的数据，稳定币市场在2021年3月至2024年7月期间增长了158.49%，从627亿美元增加到1620亿美元。

稳定币与法定货币的汇率为1:1，使其成为理想的匿名洗钱工具（由于加密交易固有的隐私性）。

2.中心化交易所是洗钱的完美工具

像Binance和Coinbase这样的中心化交易所具有高流动性，与传统金融服务的集成，且方便将加密货币转换为法定货币。

中心化交易所仍然是加密诈骗分子非法资金的最可能去处。去中心化金融（DeFi）也越来越受到犯罪分子的关注，这可能是由于该领域的快速增长。

与此同时，网络犯罪分子正变得越来越复杂，以避免被检测，他们使用链跳转和将资金转移到混合器等策略。

[…]具备更复杂链上洗钱技能的加密犯罪分子——例如与Lazarus Group等黑客组织相关的臭名昭著的朝鲜网络犯罪分子——往往会利用更多种类的加密服务和协议。–Chainalysis

地址中毒攻击的增幅令人震惊，与闪电贷骗局、预言机操控攻击和跨链攻击一起上升。

人工智能和社交媒体驱动的骗局也降低了加密诈骗的门槛加密货币预售成为了犯罪分子的主要目标。

去中心化交易所是否更适合诚实交易？

虽然去中心化交易所（DEXs）本质上并不更安全，但根据Cyvers的《Web 3安全报告2024年第二季度》，它们目前显示出“改进的韧性”

2024年第二季度，加密货币诈骗损失超过6.2968亿美元，其中大多数集中在中心化交易所（CEXs），CEX损失同比增长超过900%。

相反，DEXs更快地缓解了安全风险，使其不那么成为黑客的理想目标。

例如，在经历安全漏洞后，pump.fun（一个$SOL Memecoin创建平台）立即暂停了合约，与黑客进行了沟通，并提供了悬赏。

结果，pump.fun在不到24小时内追回了超过80%的被盗资金。

Gala Games的黑客事件（价值2亿美元）本可能毁掉该项目，但开发者的快速行动缓解了后果

黑客退还了超过200万美元，公司购买了2800万$GALA代币以稳定代币的价值并缓解卖压

      目前，如果你想避免资产被盗，DEXs似乎是更安全的选择，因为它们不仅对事件响应迅速，还愿意投入自己的资金以确保客户不受损失。

Cyvers的安全报告还预测，加密游戏行业（如加密赌博，仍处于监管灰色地带）将面临攻击增加

加密货币诈骗上升，但仍远远落后于金融诈骗

尽管加密币诈骗和中心化交易所的洗钱行为有所增加，但传统金融诈骗（使用法币）仍然在数量上领先几个数量级。

加密货币诈骗和洗钱的增加可能反映了近年来诈骗整体增长的趋势

这表明，如果我们不希望情况失控，个人和金融机构都需要提高警觉和保护措施

随着中心化交易所实施防诈骗措施，犯罪分子也变得越来越复杂。未来形势的变化尚待观察。

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Esther

Esther作为自由撰稿人已经有一段时间，撰写的文章数已百计，涉及的范畴众多。

她拥有国际新闻学学士学位，毕业后从事相关职业，从财经、时事新闻、体育、娱乐等领域均有触及。Esther更曾在中国内地、澳洲的中文报纸中担任过财经编辑，对于报道经济类领域新闻有相关经验，同时亦了解多国的经济发展趋势。

随着时间过去，Esther更跟紧时代的变化，从当初的经济发展，到现今流行的加密货币市场均有所研究，绝对能为你提供相关信息和专业意见。除此之外，Esther的新闻触角明锐，总能走在前方，为大家带来不同国家有关经济的信息来源。

曾在中国内地、香港、澳洲等地担任过记者的Esther，对于不同地方的经济领域均有独到的心得和意见，总是能以快捷作出报道，报道的内容从当地的经济发展，到元宇宙、NFT、加密市场、加密货币等均有接触，是投资者的好帮手。想了解更多经济新闻，绝对要看看她所撰写的文章和内容，绝对能为你打开前往经济世界的大门。

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