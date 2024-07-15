在过去五年（2019-2024）中，加密货币诈骗总额达到1000亿美元 ，年均损失20亿美元。

，年均损失20亿美元。 而2023年的金融诈骗总额为3.1万亿美元，是 同年加密货币诈骗的15,400倍 。

而2023年的金融诈骗总额为3.1万亿美元，是 。 虽然犯罪分子变得越来越复杂，但去中心化交易所（DEX）比中心化交易所（CEX）更快地适应加密货币诈骗的挑战。

图文说明：五年内1000亿美元加密货币诈骗 vs 一年内3.1万亿美元金融诈骗

在过去五年（2019-2024）中，加密货币诈骗总额达到1000亿美元（年均200亿美元）。犯罪嫌疑人主要通过稳定币和中心化交易所（CEX）提取非法资金。

为了提供对比，一项纳斯达克与Verafin联合研究显示，2023年的金融洗钱总额为3.1万亿美元，主要来源包括毒品走私、人口贩卖和恐怖融资。

加密货币诈骗占2023年3.1万亿美元金融诈骗的0.64%（每年200亿美元）。



官员们正在加强加密货币监管，以应对加密诈骗的增加，同时交易所也开始实施防诈骗措施。这导致进入中心化交易所的非法资金减少，但这是否足以遏制加密货币诈骗？我们在下文中讨论详细信息。

为什么犯罪分子偏好使用稳定币和中心化交易所？

彭博社的报告提到，犯罪分子偏好使用稳定币和中心化交易所进行洗钱的几个原因：

1.稳定币市场自2021年起激增

根据Def Llama的数据，稳定币市场在2021年3月至2024年7月期间增长了158.49%，从627亿美元增加到1620亿美元。

稳定币与法定货币的汇率为1:1，使其成为理想的匿名洗钱工具（由于加密交易固有的隐私性）。

2.中心化交易所是洗钱的完美工具

像Binance和Coinbase这样的中心化交易所具有高流动性，与传统金融服务的集成，且方便将加密货币转换为法定货币。

中心化交易所仍然是加密诈骗分子非法资金的最可能去处。去中心化金融（DeFi）也越来越受到犯罪分子的关注，这可能是由于该领域的快速增长。

与此同时，网络犯罪分子正变得越来越复杂，以避免被检测，他们使用链跳转和将资金转移到混合器等策略。

地址中毒攻击的增幅令人震惊，与闪电贷骗局、预言机操控攻击和跨链攻击一起上升。

人工智能和社交媒体驱动的骗局也降低了加密诈骗的门槛，加密货币预售成为了犯罪分子的主要目标。

去中心化交易所是否更适合诚实交易？

虽然去中心化交易所（DEXs）本质上并不更安全，但根据Cyvers的《Web 3安全报告2024年第二季度》，它们目前显示出“改进的韧性”。

2024年第二季度，加密货币诈骗损失超过6.2968亿美元，其中大多数集中在中心化交易所（CEXs），CEX损失同比增长超过900%。

相反，DEXs更快地缓解了安全风险，使其不那么成为黑客的理想目标。

例如，在经历安全漏洞后，pump.fun（一个$SOL Memecoin创建平台）立即暂停了合约，与黑客进行了沟通，并提供了悬赏。

结果，pump.fun在不到24小时内追回了超过80%的被盗资金。



Gala Games的黑客事件（价值2亿美元）本可能毁掉该项目，但开发者的快速行动缓解了后果。

黑客退还了超过200万美元，公司购买了2800万$GALA代币以稳定代币的价值并缓解卖压。

目前，如果你想避免资产被盗，DEXs似乎是更安全的选择，因为它们不仅对事件响应迅速，还愿意投入自己的资金以确保客户不受损失。

Cyvers的安全报告还预测，加密游戏行业（如加密赌博，仍处于监管灰色地带）将面临攻击增加。

加密货币诈骗上升，但仍远远落后于金融诈骗

尽管加密币诈骗和中心化交易所的洗钱行为有所增加，但传统金融诈骗（使用法币）仍然在数量上领先几个数量级。

加密货币诈骗和洗钱的增加可能反映了近年来诈骗整体增长的趋势。

这表明，如果我们不希望情况失控，个人和金融机构都需要提高警觉和保护措施。

随着中心化交易所实施防诈骗措施，犯罪分子也变得越来越复杂。未来形势的变化尚待观察。

参考资料