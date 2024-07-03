10倍质押收益　新代币Pepe Unchained半个月筹集190万美元

多种迷因币在七天内实现了2倍至3倍的涨幅，随着上周市场抛售后加密市场反弹。

多种迷因币在七天内实现了2倍至3倍的涨幅，随着上周市场抛售后加密市场反弹。 青蛙币最近人气飙升，周涨幅大的包括 $FROG（+88%）和 $PEIPEI（+158%）。

青蛙币最近人气飙升，周涨幅大的包括 $FROG（+88%）和 $PEIPEI（+158%）。 Pepe Unchained 是一种更便宜、更快、且具有实用性的 Pepe 币，在不到一个月的时间里筹集了超过 190 万美元。它提供 1,017% 的质押年收益率（APY），距离下一次价格上涨还有 18 小时。

加密市场正在重返，全球市值在过去一周增长了2.66%。24小时内迷因币交易量也增加了5.86%，达到了34.75亿美元。

像 $HOPPY 和 $PEIPEI 这样的代币在过去24小时内上涨了11%，而 $ROXY 在过去一周上涨了93.6%。在这个积极的市场中，一个青蛙币在几天内筹集了超过67K美元，达到了190万美元。

Pepe Unchained（$PEPU）是2024年最具前景的加密预售之一。它是一种更便宜、更快、更先进的 Pepe（这种代币在一年多时间里涨幅达到了20,032%）。

它提供1,017%的质押年收益率（APY），最大化长期奖励。



$PEPU 是第一个拥有自己区块链的青蛙迷因币，为代币持有者提供了多种好处（如更低的交易费用）。

以下我们讨论为什么 Pepe Unchained 在今天的迷因币市场可能是一个有前景的投资。

迷因币市场正在反弹——周涨幅达到272%

最近的熊市局势导致迷因币市场一片红色，美国和德国均出售部分比特币储备，引发了市场广泛的担忧。

然而，迷因币现在复苏，上周出现了多个2倍至3倍的涨幅：

$GIGA (+272%) $BILLY (+198%) $PEIPEI (+158%) $ZYN (+108%) $HOPPY (+107%) $RETARDIO (+100%)



像 $FROG（+88% 周涨幅）和 $GAGA（+20% 日涨幅）这样的青蛙主题币也表现不错，显示出青蛙币生态的复兴。

原版 Pepe 在2023年4月上市时价格为 $0.0000000658，5月6日飙升至 $0.00000378，短短两个月内上涨了5,644%。

相比之下，Pepe Unchained 由于其独特的区块链实用性，承诺了可观的增长，因为 $PEPU 与上述币种不同，具有自身的区块链实用性。

为什么 Pepe Unchained 准备好取得成功？

在我们的 Pepe Unchained 价格预测中，我们估计它可能会在2024年底达到 0.5572 美元，比其上市价格 0.0097 美元增长了 5,635%。

如果我们的预测准确，以上市价格投资 737 美元将在一年内带来 42,266 美元。



这样显著的价格增长并非无前例。例如，$BONK 在过去一年上涨了 7,015%，$MOG 上涨了 10,349%。

$PEPU 最有价值的实用性是其以太坊 Layer 2 私有区块链，这可能推动其价格创造新高，特别是如果它建立了 dApp 生态系统并带来更多实用性。

该 Layer 2 区块链为代币持有者提供了几项好处：

双倍质押奖励（目前为 1,017%）

双倍质押奖励（目前为 1,017%） 链上交易和质押的闪电速度

链上交易和质押的闪电速度 降低的 Gas 费用，提升利润

降低的 Gas 费用，提升利润 $ETH 和 Pepe Chain 之间的即时桥接

$ETH 和 Pepe Chain 之间的即时桥接 专用区块浏览器，保证透明度

购买 Pepe Unchained 的方法很简单：连接您的钱包到预售小部件，选择购买方式，指定您想购买的 $PEPU 数量。确认交易后，您可以立即质押您的代币。

💰 质押 106,431 $PEPU（约 $871）将在一年内带来 1,188,834 $PEPU（约 $9,729）。



根据项目的解锁计划（目前未公布），您可以在上市后领取您质押的代币。

结论 – Pepe Unchained 能否超越 Pepe？

原版 Pepe 仍然是最具利润的青蛙币，市值达到 4.54 亿美元。与之相比，第二大青蛙币 Brett 的市值为 6200 万美元（低于原版 Pepe 的 86%）。

Pepe 没有实用性，甚至没有质押功能，但自上市以来不到两个月就实现了超过 57 倍的增长。

相比之下，Pepe Unchained 提供了 1,017% 的质押年收益率，并且是第一个拥有自己区块链的青蛙币。该项目显示出很大的潜力，距离下一次价格上涨仅剩下 18 小时。