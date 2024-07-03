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10倍质押收益　新代币Pepe Unchained半个月筹集190万美元

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  • 多种迷因币在七天内实现了2倍至3倍的涨幅，随着上周市场抛售后加密市场反弹。
  • 青蛙币最近人气飙升，周涨幅大的包括 $FROG（+88%）和 $PEIPEI（+158%）。
  • Pepe Unchained 是一种更便宜、更快、且具有实用性的 Pepe 币，在不到一个月的时间里筹集了超过 190 万美元。它提供 1,017% 的质押年收益率（APY），距离下一次价格上涨还有 18 小时。

加密市场正在重返，全球市值在过去一周增长了2.66%24小时内迷因币交易量也增加了5.86%，达到了34.75亿美元。

$HOPPY$PEIPEI 这样的代币在过去24小时内上涨了11%，而 $ROXY 在过去一周上涨了93.6%。在这个积极的市场中，一个青蛙币在几天内筹集了超过67K美元，达到了190万美元。

Pepe Unchained（$PEPU）是2024年最具前景的加密预售之一。它是一种更便宜、更快、更先进的 Pepe（这种代币在一年多时间里涨幅达到了20,032%）

它提供1,017%的质押年收益率（APY），最大化长期奖励。

$PEPU 是第一个拥有自己区块链的青蛙迷因币，为代币持有者提供了多种好处（如更低的交易费用）。

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以下我们讨论为什么 Pepe Unchained 在今天的迷因币市场可能是一个有前景的投资。

迷因币市场正在反弹——周涨幅达到272%

最近的熊市局势导致迷因币市场一片红色，美国和德国均出售部分比特币储备，引发了市场广泛的担忧。

然而，迷因币现在复苏，上周出现了多个2倍至3倍的涨幅：

像 $FROG（+88% 周涨幅）和 $GAGA（+20% 日涨幅）这样的青蛙主题币也表现不错，显示出青蛙币生态的复兴。

      原版 Pepe 在2023年4月上市时价格为 $0.0000000658，5月6日飙升至 $0.00000378，短短两个月内上涨了5,644%。

相比之下，Pepe Unchained 由于其独特的区块链实用性，承诺了可观的增长，因为 $PEPU 与上述币种不同，具有自身的区块链实用性。

为什么 Pepe Unchained 准备好取得成功？

在我们的 Pepe Unchained 价格预测中，我们估计它可能会在2024年底达到 0.5572 美元，比其上市价格 0.0097 美元增长了 5,635%。

如果我们的预测准确，以上市价格投资 737 美元将在一年内带来 42,266 美元。

这样显著的价格增长并非无前例。例如，$BONK 在过去一年上涨了 7,015%，$MOG 上涨了 10,349%

$PEPU 最有价值的实用性是其以太坊 Layer 2 私有区块链，这可能推动其价格创造新高，特别是如果它建立了 dApp 生态系统并带来更多实用性。

该 Layer 2 区块链为代币持有者提供了几项好处：

  • 双倍质押奖励（目前为 1,017%）
  • 链上交易和质押的闪电速度
  • 降低的 Gas 费用，提升利润
  • $ETH 和 Pepe Chain 之间的即时桥接
  • 专用区块浏览器，保证透明度

购买 Pepe Unchained 的方法很简单：连接您的钱包到预售小部件，选择购买方式，指定您想购买的 $PEPU 数量。确认交易后，您可以立即质押您的代币。

💰 质押 106,431 $PEPU（约 $871）将在一年内带来 1,188,834 $PEPU（约 $9,729）。

根据项目的解锁计划（目前未公布），您可以在上市后领取您质押的代币。

结论 – Pepe Unchained 能否超越 Pepe？

原版 Pepe 仍然是最具利润的青蛙币，市值达到 4.54 亿美元。与之相比，第二大青蛙币 Brett 的市值为 6200 万美元（低于原版 Pepe 的 86%）。

Pepe 没有实用性，甚至没有质押功能，但自上市以来不到两个月就实现了超过 57 倍的增长

相比之下，Pepe Unchained 提供了 1,017% 的质押年收益率，并且是第一个拥有自己区块链的青蛙币。该项目显示出很大的潜力，距离下一次价格上涨仅剩下 18 小时。

免责声明： 本文中表达的观点不构成财务建议。我们鼓励读者自行进行研究，并在做出任何财务决定之前确定自己的风险承受能力。加密货币是一种高度波动、高风险的资产类别。

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Esther

Esther

Esther作为自由撰稿人已经有一段时间，撰写的文章数已百计，涉及的范畴众多。

她拥有国际新闻学学士学位，毕业后从事相关职业，从财经、时事新闻、体育、娱乐等领域均有触及。Esther更曾在中国内地、澳洲的中文报纸中担任过财经编辑，对于报道经济类领域新闻有相关经验，同时亦了解多国的经济发展趋势。

随着时间过去，Esther更跟紧时代的变化，从当初的经济发展，到现今流行的加密货币市场均有所研究，绝对能为你提供相关信息和专业意见。除此之外，Esther的新闻触角明锐，总能走在前方，为大家带来不同国家有关经济的信息来源。

曾在中国内地、香港、澳洲等地担任过记者的Esther，对于不同地方的经济领域均有独到的心得和意见，总是能以快捷作出报道，报道的内容从当地的经济发展，到元宇宙、NFT、加密市场、加密货币等均有接触，是投资者的好帮手。想了解更多经济新闻，绝对要看看她所撰写的文章和内容，绝对能为你打开前往经济世界的大门。

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新Base模因币预售突破220万美元　Base Dawgz引领下次加密货币牛市？

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在近期的下跌趋势之后，模因币似乎正在回升，过去一天的交易量激增了9%，市值超过480亿美元。 投资者正在寻找下一个能带来巨大收益的项目。特别是Base链的币种吸引了他们的注意。其中一个币种是$DAWGZ，它有潜力成为下一个Brett（$BRETT）。但是什么在推动这个Base币的需求呢？ 模因币回潮了吗？ Base区块链的市值几乎突破了40亿美元，24小时交易量激增了6%。 随着区块链网络的日益普及，$DAWGZ（基于Base）在上线不到一个月的预售中已超过220万美元。 狗狗主题的模因币已经占据了社区的想象力，占据了总市场价值的75%。 以柴犬为主题的吉祥物表现尤为出色，其中一些拥有七位数的市值：$DOGE（180亿美元）、$SHIB（100亿美元）和$FLOKI（16亿美元）。 这些加密项目都有强大的社区，保持了这些币种的需求和韧性。例如，$DOGE在X平台上拥有超过390万粉丝。 虽然不是受柴犬影响，$BRETT是一种表现良好的狗狗主题模因币。基于Base，它在过去一个月里上涨了73.65%，市值为15.9亿美元。 结合所有这些因素，难怪投资者可能将$DAWGZ视为$BRETT的继任者和顶级加密货币预售。 $DAWGZ的战略区块链选择 像$BRETT一样，选择在Base上发行可能对$DAWGZ有利。尽管Base目前落后于Solana（在总价值锁定（TVL）方面为15.6亿美元，而Solana为44.1亿美元），但Base最近获得了更多的关注。Solana的TVL自2021年底以来尚未达到最高点。 Base的市值为39.8亿美元，比昨天增长了6.51%，而Solana在同一时期仅上涨了2%。 过去24小时表现最佳的Base加密货币包括： 以太坊最新的Dencun升级通过提高交易速度和降低成本，为基于以太坊Layer-2网络的Base代币（Base tokens）提供了额外的优势。 然而，与其他Base币种不同，$DAWGZ不仅仅享受L2区块链的好处。它的生态系统是多链的，得益于Wormhole和Portal Bridge技术。 通过跨多条链存在，这种狗狗币提升了市场流动性，带来更大的收益，并简化了所有钱包用户的交易活动。 Base Dawgz旨在创建一个去中心化平台，让用户可以自由地跨多个区块链轻松探索、互动和进行交易。—Base Dawgz Base Dawgz的12.6亿美元代币奖励及更多信息 $DAWGZ为投资者提供充足的机会。根据其白皮书，正在筹备中的“社交空投”活动允许用户在其X频道上创建和分享项目内容以获取积分，这些积分可以在预售后兑换为$DAWGZ。 安全性是另一个重要方面。$DAWGZ经过全面审计，以识别和减少潜在漏洞。 Base Dawgz的路线图突出了其他值得关注的发展，这些发展可能推动$DAWGZ成为下一个$BRETT。 为进一步放大增长，$DAWGZ战略性地将其代币资金分配到多个领域，其中包括强大的12.6亿美元代币用于社区奖励。 1个$DAWGZ目前价格为0.005534美元（从0.00479美元上涨），预计在不到20小时内价格将上涨。分析师预测，上市后其价格可能在2030年达到0.27美元。...

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