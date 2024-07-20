美国就业数据与国际政治推动黄金与比特币市场

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2024年初，全球金融市场因多种因素持续波动，特别是黄金和比特币这两大避险资产。本文将综合近期美国就业数据和国际政治事件，探讨这些因素对黄金和比特币价格的影响。

根据金融市场消息，美国政府在2024年2月新增275,000个就业机会，超出预期的200,000个。然而失业率却意外上升至3.9%，高于预期的3.7%。这一数据显示，美国经济虽然在创造就业机会方面表现强劲，但仍存在一定的不稳定性。

经济学家Joe Brusuelas指出，即便过去数月的数据有所下调（三个月平均新增就业为244,000，六个月平均新增就业为228,000），但这些数据仍显示出一个强劲的劳动力市场。然而，失业率的上升反映出经济中仍存在结构性问题，需要进一步观察。

降息预期与黄金价格

根据黄金市场消息，市场对美国联准会降息的预期是推动黄金价格上涨的主要原因之一。随着美国消费者物价指数（CPI）显示通膨率逐月下降，投资人普遍预期联准会将在九月展开降息循环。降息通常会导致美元走弱，进而推升以美元计价黄金价格。

此外川普总统的政治动向也是影响黄金价格的重要因素。近日川普遇袭未遂事件引发了市场避险情绪的增加，黄金价格因此上涨。摩根大通预计，受地缘政治风险、利率前景、预算赤字担忧、通膨及央行购买等因素影响，黄金价格在2024年将继续创下新高，预计到2024年底，黄金价格将攀升至2,500美元/盎司。

比特币的表现

与黄金类似，比特币在2024年初的表现也引人注目，根据新闻报导，受强劲就业数据影响，比特币价格在2月的就业报告发布后小幅上涨至67,650美元。此外新闻报导指出，比特币被称为“数位黄金”，其价格走势与黄金高度相似。川普遇袭事件发生后，比特币价格从57,000美元一路上涨至64,648美元，週末以来涨幅超过10%。

儘管市场对经济和利率路径的担忧有所减少，但比特币的需求主要来自现货ETF的强劲需求。市场原本预期美联储会快速降息，但由于经济依然强劲且通胀高于美联储的2%目标，降息预期被推迟至7月或更晚。

综合影响与未来展望

总体来看黄金和比特币在2024年初的表现显示出投资者在面对经济不确定性和国际政治风险时，对避险资产的需求增加。美国强劲的就业数据和川普总统的政治动向进一步推动了这两大资产的价格。

未来几个月，市场将密切关注美联储的利率决策以及国际政治局势的发展。若美联储如预期开始降息，黄金和比特币价格可能会进一步上涨。此外，若川普总统在国际舞台上继续採取强硬立场，这也可能进一步推动避险需求。

结论

2024年的金融市场充满挑战与机遇，投资者需密切关注经济数据和国际政治动向，以做出明智的投资决策。黄金和比特币作为避险资产，将在这一过程中扮演重要角色。