2024巴黎奥运币投资策略　这个奥运官方游戏P2E币正成为市场焦点

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随着2024年巴黎奥运会的临近，一种名为「The Meme Games」($MGMES) 的新型加密货币正在预售，并迅速成为市场的焦点。

这款奥运迷因游戏币在预售期间已筹集超过16万美元，其中首日便筹得10万美元。该币的推出时机无疑是精心策划的，因为目前整个加密货币市场正处于活跃状态，价格普遍上涨，使得市场总市值创下自三月以来的连续週蜡烛新高。

奥运迷因币市场的火热

近，迷因币市场表现尤为强劲。Popcat本週上涨80%，Dogwifhat和Pepe也分别上涨超过30%。投资者对于加密货币收益的渴望再次高涨，使迷因币成为首选投资标的。在这样的市场环境下，The Meme Games 的推出无疑是明智之举。

The Meme Games 的预售将持续到奥运会结束，并于9月10日正式在交易所上市。这一安排旨在吸引大量关注。值得注意的是，这并非首次有加密货币与奥运会挂钩。早在2014年狗狗币就曾筹集2.5万美元，资助牙买加雪橇队参加索契冬奥会，这是迷因币社区力量的首次实践。

然而The Meme Games 是首个官方奥运迷因币，这可能会将迷因币推向全新的高度。

贝莱德集团的支持

估计将有10亿人次观看2024年巴黎奥运会，而全球最大的金融机构之一贝莱德集团（BlackRock）也刚刚对加密货币表示支持。贝莱德集团CEO Larry Fink 在电视上表示，他认为比特币是一种「合法的金融工具」，这无疑为加密货币市场注入了信心。

Fink 的言论显示，加密货币不再仅仅是网络极客的魔法货币，而是被最可信赖的机构所接受的尖端资产类别。在这样的背景下，巴黎奥运会无疑是一个新项目崛起的最佳舞台。因此The Meme Games 很有可能会实现爆发式增长。

投资回报与激励机制

The Meme Games 不仅仅是一个加密货币项目，它还加入了竞争和游戏化元素。在预售期间，投资者可以预测「169米冲刺」的优胜者。这是一场虚拟的169米赛跑，参赛者包括五个受欢迎的迷因币角色——Pepe、Doge、Brett、Turbo 和 Dogwifhat。每个角色都有自己的特点和优势，且每个角色获胜的机率均为20%。

如果预测正确，投资者可以获得25%的预售投资奖金。而即使预测错误，投资者也不会失去希望，因为预售活动没有最低购买限额，投资者可以随时参与，这是一种吸引社区参与并增添奥运氛围的好方法。

除了竞赛奖金，The Meme Games 还设有质押机制。在预售期内，投资者可以立即开始质押，当前的年化收益率（APY）高达2300%。然而，随着越来越多的人参与质押，这一数字将会下降，因此，寻求最大收益的投资者应该尽早行动。

奥运币项目前景

The Meme Games 的一切都已准备就绪，有望实现飞速增长。除了已筹集的16万美元预售资金外，分析师也开始关注这一项目。分析师 Jacob Bury 认为，该币在预售结束后有可能实现10倍增长。

该项目还在 Techreport 和 Cryptonews 等媒体平台上亮相。目前The Meme Games 的价格为0.009美元，是有史以来的最低价，但在未来的推广活动中，这一价格将会上涨，因此，投资者应及时抓住机会。

投资者可以通过 X（前身为Twitter）或 Telegram 获取项目的最新动态，或访问其官网购买和质押代币。

结语

The Meme Games 的推出正处于一个理想的时机，伴随着奥运会的热潮和加密货币市场的繁荣，以其独特的游戏化和奥运精神，有望吸引大量投资者的关注。

在贝莱德集团等主要金融机构对加密货币表示支持的背景下，The Meme Games 的市场前景无疑更加光明。随着预售活动的进行和奥运会的开幕，这一奥运迷因游戏币有望成为市场焦点，实现爆发式增长。