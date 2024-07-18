随着比特币价格回升上66,000美元　现在买入的4个最佳加密货币

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近期比特币和整体加密货币市场显示出强劲的上升趋势，这背后有多重因素共同作用，推动了价格的回升。本文将探讨这些主要原因，解释为什麽比特币价格可能会在未来继续上涨。

首先政治因素在比特币价格回升中扮演重要角色，美国前总统特朗普在总统竞选中的支持对加密货币价格产生了积极影响。特朗普最近在竞选活动中表明了对加密货币的支持，并开始接受加密货币捐款，这一举动吸引了大量资金流入比特币市场。

此外他的副总统候选人J.D. Vance也是比特币的支持者，拥有大量比特币投资，并对现有的加密货币监管政策持批评态度。这些政治因素使市场对比特币的未来充满信心，进一步推动了价格上涨。

其次现货以太坊ETF的批准对加密货币市场产生了深远影响。美国证券交易委员会（SEC）最近批准了现货以太坊ETF，这不仅为以太坊交易创造了更便捷的途径，也增加了市场对其他加密货币ETF的期望。随着以太坊ETF的上市和交易，市场预计会看到更多资金流入以太坊，并带动整个加密货币市场的价格上涨。

对比特币的投资也在不断增加

传统金融机构（TradFi）对比特币的投资也在不断增加。越来越多的传统金融机构开始投资于现货比特币ETF，这使得比特币的主流採用进一步加速。根据Apollo Sats的数据，已有154个实体向美国证券交易委员会提交了13F文件，其中近80%的机构增加了其在比特币ETF中的持仓。这种趋势显示出传统金融机构对比特币的信心，并预示着未来会有更多的机构投资者进入市场。

其他加密货币ETF的预期批准也对市场产生了积极影响。特别是Solana和XRP的ETF预期将在未来获得批准。这些ETF的推出将进一步吸引来自主权财富基金、养老基金和捐赠基金的大量资金。这些大型机构通常需要较长的尽职调查时间，但一旦决定投资，将会带来大量资金，进一步推动市场上涨。

美联储的利率政策也对加密货币市场产生了重要影响。随着美国联邦储备委员会（Fed）对利率政策持鸽派态度，市场预期今年将进行多次降息。这一政策变动将使投资者更愿意进入风险较高的资产市场，包括加密货币市场。在全球经济增长放缓和通胀压力缓解的背景下，投资者对加密货币的需求预计将持续增长。

随着JD Vance的副总统提名，加密货币市场的未来前景被普遍看好。以下是一些目前最值得关注和投资的加密货币：

1.Pepe Unchained – 基于以太坊 L2 区块链的最佳 Meme Coin ICO

Pepe Unchained ($PEPU) 是一款受 Pepe 启发的新型 meme 代币，建立在以太坊第二层 (L2) 区块链上。作为 2024 年最好的 ICO 之一，Pepe Unchained 仅在兩周多的时间内就筹集了近 400万美元。

Pepe Unchained 的主要优势在于它是一种 L2 代币，可提供更高的可扩展性和更快的交易速度。通过从主链卸载交易，Pepe Unchained 可降低 gas 费用，同时提高速度。

Pepe Unchained 还通过降低运营成本和提高效率，实现了质押奖励翻倍。因此，$PEPU 代币持有者可以质押其持有的代币，并获得高达 1,600% 的年收益率。

到目前为止，Pepe Unchained 上已质押了超过 8500 万个代币。在总供应量 80 亿个代币中，Pepe Unchained 将通过其质押池分配 30%。另外 20% 将通过正在进行的 ICO 进行分配。

目前，$PEPU 在 ICO 轮中的价格仅为 0.0084598 美元。高额的质押奖励和快速的交易速度可以让 Pepe Unchained 成为今年表现最好的 ICO 之一。

请阅读Pepe Unchained 白皮书并加入Telegram 频道，以获取更多更新。

ICO 开始 2024 年 6 月 ICO 总阶段数 无 链 以太坊 迄今筹集的资金 400万美元 硬顶 不适用 最低投资额 不适用

2.The Meme Games ($MGMES) 2024巴黎奥运的游戏代币

The Meme Games是2024年唯一的奥运会预售游戏，将加密货币的迷因文化与奥运会的竞争精神相结合。这是一个充满乐趣和活力的项目，参与者可以选择自己喜爱的迷因角色参加竞赛，争夺金牌，从而增值自己的代币。

The Meme Games（$MGMES）是一个新的加密项目，旨在成为 2024 巴黎奥运会的 “官方 “纪念币。它开发了游戏化元素；当玩家最喜欢的 meme 运动员（如Pepe、Brett和Dogecoin）赢得比赛时，玩家就能赢得 $MGMES 代币。

投资者考虑最近启动的预售期间购买 The Meme Games 代币，请在 DEX 上市前的最低价格投资 $MGMES。

3. WienerAI——以狗为主题的 Meme Coin，提供令人印象深刻的质押奖励

WienerAI ($WAI)是最新推出的 meme 币 ICO。WienerAI 旨在通过其 AI 交易解决方案在以狗为主题的代币中占据首位，还为代币持有者提供非常可观的质押奖励。WeinerAI 不仅仅是一个 meme 币，它还制定了雄心勃勃的路线图，其中包括一个帮助交易者找到完美投资的机器人。

WienerAI已经启动了其预售结束的倒计时预售将在13天后结束，并将在预售结束几天后在Uniswap上线。具体时间将很快在发佈时确认，之后更会在大的CEX（中心化交易所）上线。

这种强大的人工智能和迷因乐趣组合可能会将 $WAI 推向与 Bonk 或 Pepe 类似的高度。该团队还专注于建立其香肠军团，一个忠诚而活跃的社区。您可以使用官方网站上的 ICO 小部件连接您的钱包。BNB、ETH、MATIC 和 USDT 均可接受。

$WAI 代币持有者可以立即质押其购买的代币，开始从其投资中获得年化收益。由于以狗为灵感的 meme 代币被证明是这次牛市的领导者，该项目可以很快实现其 ICO 目标。要了解更多信息，请查看WienerAi 白皮书并阅读我们关于如何购买 $WAI 的指南。

ICO 开始 2024 年 4 月 ICO 总阶段数 无 链 以太坊 迄今筹集的资金 750万美元 预售完结日 7月31日 最低投资额 不适用

4. PlayDoge——新的 Play-to-Earn Meme Coin ICO，募集资金超过 570 万美元

PlayDoge ($PLAY)将 Doge meme 变成一款边玩边赚的手机游戏中的 2D 角色。与其他以狗为主题的 meme 币不同，PlayDoge 提供情感和财务激励，使其成为一个独特且有吸引力的投资机会。

这款游戏采用了 Tamagotchi 风格的边玩边赚模式，只要让你的 Doge 宠物开心，你就能获得 $PLAY 代币。如果你忽视了你的 Doge，它就会离开。由于最初的 Tamagotchi 销量超过 8200 万台，视频游戏市场预计将在 9 年内达到 6650 亿美元，因此 PlayDoge 具有巨大的增长潜力。

目前处于 ICO 阶段，$PLAY 代币在交易所上市之前以低价出售。ICO 分为 40 个阶段，每个阶段的代币价格都高于上一个阶段，以奖励早期投资者。此外，早期参与者可从超过 111% 的质押 APY 中受益。有关更多详细信息，请查看PlayDoge 白皮书、在X上关注他们、加入Telegram 频道获取更新，并阅读我们关于如何购买 PlayDoge 的指南。

ICO 开始 2024 年 5 月 ICO 总阶段数 40 链 币安智能链 迄今筹集的资金 570万美元 硬顶 2500 万美元（估计） 最低投资额 不适用

结论：

比特币价格的回升是多重因素共同作用的结果。政治因素、ETF的批准、传统金融机构的投资增加、

其他加密货币ETF的预期批准以及美联储的利率政策都在推动市场走高。随着这些因素的持续发酵，比特币和整个加密货币市场有望在未来继续保持强劲的上升趋势。投资者应密切关注现在买入的4个最佳加密货币，以把握市场机会。