WazirX安全漏洞后　SHIB燃烧率达446.40%　Shiba Shootout接近70万美元里程碑

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印度加密交易所 WazirX 于周四发生了安全漏洞， 导致 5 兆 Shiba Inu ($SHIB) 被盗 。

印度加密交易所 WazirX 于周四发生了安全漏洞， 。 为应对这一情况，$SHIB 社区 帮助将该币的燃烧率提高了 446.40% ，以使其变得更加稀缺（并希望更具吸引力）。

为应对这一情况，$SHIB 社区 ，以使其变得更加稀缺（并希望更具吸引力）。 Shibarium 网络上的 NFT 集成预计 将进一步提升该币的需求。

将进一步提升该币的需求。 Shiba Shootout ($SHIBASHOOT) 充分利用了 $SHIB 的人气和 Play-to-Earn (P2E) 元素。

印度最大的加密货币交易所 WazirX 于 7 月 18 日遭遇严重安全漏洞，导致 5 兆 Shiba Inu ($SHIB) 及其他加密货币被盗。

消息公布后，$SHIB 的价格暴跌 10.53%，从 $0.000019 跌至 $0.000017。然而，它仍然是第二大 Meme 币，总市值为 101.4 亿美元。

在过去 24 小时内，$SHIB 的燃烧率提高了 446.40%，以增强其市场地位。

$SHIB 持有者正在燃烧其代币，以增加稀缺性并提升币值。其他增强 $SHIB 地位的计划也在进行中，包括 NFT 集成。



此外，新兴的 Meme 币如 $SHIBASHOOT 也希望在 $SHIB 的成就基础上获取收益，尽管近期面临困境。

让我们讨论一下 WazirX 安全漏洞对 Shiba Inu 的影响，以及为什么 Shiba Shootout 仍有可能受益。

24 小时内燃烧超 $4800 万的 $SHIB 以应对漏洞恢复

Shiba Inu 社区倡导燃烧部分代币供应，以提升代币的长期成功。

In 6 months, US-listed Bitcoin ETFs brought in over $14.7B in net inflows. Key takeaway? Interest in #Bitcoin and digital assets remains high. Token prices and market caps fluctuate, but the long-term fundamentals of our industry is strong. Stay focused and keep building! 🚀 — Richard Teng (@_RichardTeng) July 9, 2024

为减轻盗窃影响，代币持有者在过去 24 小时内燃烧了超 $4800 万的 $SHIB（410.73 兆枚代币），总供应量为 999 兆枚以上。

燃烧率提升 454.08% 以及即将推出的开发计划预示着 $SHIB 的未来更加光明，同时其功能和实用性也在不断扩展。

例如，$SHIB 的市场推广负责人 LucieSHIB 最近预告了 Layer-2 协议游戏生态系统的一项重大更新——可交易的游戏内 NFT。

All cards ( from @shibaeternity ) are NFTs on the #Shibarium network," Shib Games lead, Angel, explained, "securely stored in your connected smart wallet, which you can trade in the Shib Marketplace. ( coming soon) The Shib Games team @shibaeternity thought about loyal players,… pic.twitter.com/gB65hlboui — 𝐋𝐔𝐂𝐈𝐄 (@LucieSHIB) July 18, 2024

考虑到 P2E 市场预计到 2030 年将达到 63.25 亿美元，如果 Shiba Inu 将 NFT 添加到其 GameFi 生态系统中，可能会获得显著的关注度。

一些加密项目因实施 P2E 元素而拥有高市值：