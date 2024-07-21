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WazirX安全漏洞后　SHIB燃烧率达446.40%　Shiba Shootout接近70万美元里程碑

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  • 印度加密交易所 WazirX 于周四发生了安全漏洞，导致 5 兆 Shiba Inu ($SHIB) 被盗
  • 为应对这一情况，$SHIB 社区帮助将该币的燃烧率提高了 446.40%，以使其变得更加稀缺（并希望更具吸引力）。
  • Shibarium 网络上的 NFT 集成预计将进一步提升该币的需求。
  • Shiba Shootout ($SHIBASHOOT) 充分利用了 $SHIB 的人气和 Play-to-Earn (P2E) 元素。

印度最大的加密货币交易所 WazirX 于 7 月 18 日遭遇严重安全漏洞，导致 5 兆 Shiba Inu ($SHIB) 及其他加密货币被盗

消息公布后，$SHIB 的价格暴跌 10.53%，从 $0.000019 跌至 $0.000017。然而，它仍然是第二大 Meme 币，总市值为 101.4 亿美元

在过去 24 小时内，$SHIB 的燃烧率提高了 446.40%，以增强其市场地位。

$SHIB 持有者正在燃烧其代币，以增加稀缺性并提升币值。其他增强 $SHIB 地位的计划也在进行中，包括 NFT 集成。

此外，新兴的 Meme 币如 $SHIBASHOOT 也希望在 $SHIB 的成就基础上获取收益，尽管近期面临困境。

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让我们讨论一下 WazirX 安全漏洞对 Shiba Inu 的影响，以及为什么 Shiba Shootout 仍有可能受益。

24 小时内燃烧超 $4800 万的 $SHIB 以应对漏洞恢复

Shiba Inu 社区倡导燃烧部分代币供应，以提升代币的长期成功。

为减轻盗窃影响，代币持有者在过去 24 小时内燃烧了超 $4800 万的 $SHIB（410.73 兆枚代币），总供应量为 999 兆枚以上。

燃烧率提升 454.08% 以及即将推出的开发计划预示着 $SHIB 的未来更加光明，同时其功能和实用性也在不断扩展。

例如，$SHIB 的市场推广负责人 LucieSHIB 最近预告了 Layer-2 协议游戏生态系统的一项重大更新——可交易的游戏内 NFT

考虑到 P2E 市场预计到 2030 年将达到 63.25 亿美元，如果 Shiba Inu 将 NFT 添加到其 GameFi 生态系统中，可能会获得显著的关注度。

一些加密项目因实施 P2E 元素而拥有高市值：

P2E 奖励激励代币持有者参与生态系统，以实现长期增长。因此，$SHIBASHOOT 将 Shiba Inu 的 Meme 吸引力与 P2E 领域相结合也就不足为奇了。

Shiba Shootout 即将加入 P2E 竞技场

$SHIBASHOOT 旨在吸引 $SHIB 的狂热投资者（以及燃烧者）。

这款受 Shiba Inu 启发的 Meme 币目前正在进行预售，已筹集了近 70 万美元。其售价为 $0.0196，预计到 2025 年可能达到 $0.025

项目的奖励导向激励措施可能是其成功的关键：

  • 加密扑克锦标赛和虚拟寻宝活动，用代币奖励获胜者
  • 朋友推荐以获得额外的 $SHIBASHOOT 奖励
  • 篝火故事，让代币持有者分享他们的加密经历，赢取 $SHIBASHOOT
  • 彩票抽奖，赢取更多奖品并支持慈善事业
  • 质押以赚取被锁定 $SHIBASHOOT 的被动收入（当前年化收益率 1450%）

根据 Shiba Shootout 的白皮书，开发团队将在预售结束后加入 P2E 竞技场。

购买 $SHIBASHOOT，请访问官方预售网站，连接您的钱包，选择您想购买的代币数量，并确认交易。

总结

尽管 WazirX 的安全漏洞对 $SHIB 的价值产生了影响，但社区的代币燃烧和即将推出的 P2E 计划有可能缓解后果并增强其长期增长潜力。

与此同时，$SHIBASHOOT 凭借其即将推出的 P2E 元素和代币奖励，可能会在 $SHIB 的成功基础上进一步发展，为预售中的 Meme 币带来新的增长。

参考资料

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Esther

Esther

Esther作为自由撰稿人已经有一段时间，撰写的文章数已百计，涉及的范畴众多。

她拥有国际新闻学学士学位，毕业后从事相关职业，从财经、时事新闻、体育、娱乐等领域均有触及。Esther更曾在中国内地、澳洲的中文报纸中担任过财经编辑，对于报道经济类领域新闻有相关经验，同时亦了解多国的经济发展趋势。

随着时间过去，Esther更跟紧时代的变化，从当初的经济发展，到现今流行的加密货币市场均有所研究，绝对能为你提供相关信息和专业意见。除此之外，Esther的新闻触角明锐，总能走在前方，为大家带来不同国家有关经济的信息来源。

曾在中国内地、香港、澳洲等地担任过记者的Esther，对于不同地方的经济领域均有独到的心得和意见，总是能以快捷作出报道，报道的内容从当地的经济发展，到元宇宙、NFT、加密市场、加密货币等均有接触，是投资者的好帮手。想了解更多经济新闻，绝对要看看她所撰写的文章和内容，绝对能为你打开前往经济世界的大门。

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