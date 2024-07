WazirX安全漏洞后　SHIB燃烧率达446.40%　Shiba Shootout接近70万美元里程碑

印度最大的加密货币交易所 WazirX 于 7 月 18 日遭遇严重安全漏洞,导致 5 兆 Shiba Inu ($SHIB) 及其他加密货币被盗。

消息公布后,$SHIB 的价格暴跌 10.53%,从 $0.000019 跌至 $0.000017。然而,它仍然是第二大 Meme 币,总市值为 101.4 亿美元。

在过去 24 小时内,$SHIB 的燃烧率提高了 446.40%,以增强其市场地位。

此外,新兴的 Meme 币如 $SHIBASHOOT 也希望在 $SHIB 的成就基础上获取收益,尽管近期面临困境。

让我们讨论一下 WazirX 安全漏洞对 Shiba Inu 的影响,以及为什么 Shiba Shootout 仍有可能受益。

Shiba Inu 社区倡导燃烧部分代币供应,以提升代币的长期成功。

