WazirX安全漏洞后　SHIB燃烧率达446.40%　Shiba Shootout接近70万美元里程碑

- 印度加密交易所 WazirX 于周四发生了安全漏洞，导致 5 兆 Shiba Inu ($SHIB) 被盗。
- 为应对这一情况，$SHIB 社区帮助将该币的燃烧率提高了 446.40%，以使其变得更加稀缺（并希望更具吸引力）。
- Shibarium 网络上的 NFT 集成预计将进一步提升该币的需求。
- Shiba Shootout ($SHIBASHOOT) 充分利用了 $SHIB 的人气和 Play-to-Earn (P2E) 元素。
印度最大的加密货币交易所 WazirX 于 7 月 18 日遭遇严重安全漏洞，导致 5 兆 Shiba Inu ($SHIB) 及其他加密货币被盗。
消息公布后，$SHIB 的价格暴跌 10.53%，从 $0.000019 跌至 $0.000017。然而，它仍然是第二大 Meme 币，总市值为 101.4 亿美元。
在过去 24 小时内，$SHIB 的燃烧率提高了 446.40%，以增强其市场地位。
此外，新兴的 Meme 币如 $SHIBASHOOT 也希望在 $SHIB 的成就基础上获取收益，尽管近期面临困境。
让我们讨论一下 WazirX 安全漏洞对 Shiba Inu 的影响，以及为什么 Shiba Shootout 仍有可能受益。
24 小时内燃烧超 $4800 万的 $SHIB 以应对漏洞恢复
Shiba Inu 社区倡导燃烧部分代币供应，以提升代币的长期成功。
In 6 months, US-listed Bitcoin ETFs brought in over $14.7B in net inflows. Key takeaway? Interest in #Bitcoin and digital assets remains high.
Token prices and market caps fluctuate, but the long-term fundamentals of our industry is strong.
Stay focused and keep building! 🚀
— Richard Teng (@_RichardTeng) July 9, 2024
为减轻盗窃影响，代币持有者在过去 24 小时内燃烧了超 $4800 万的 $SHIB（410.73 兆枚代币），总供应量为 999 兆枚以上。
燃烧率提升 454.08% 以及即将推出的开发计划预示着 $SHIB 的未来更加光明，同时其功能和实用性也在不断扩展。
例如，$SHIB 的市场推广负责人 LucieSHIB 最近预告了 Layer-2 协议游戏生态系统的一项重大更新——可交易的游戏内 NFT。
All cards ( from @shibaeternity ) are NFTs on the #Shibarium network," Shib Games lead, Angel, explained, "securely stored in your connected smart wallet, which you can trade in the Shib Marketplace. ( coming soon)
The Shib Games team @shibaeternity thought about loyal players,… pic.twitter.com/gB65hlboui
— 𝐋𝐔𝐂𝐈𝐄 (@LucieSHIB) July 18, 2024
考虑到 P2E 市场预计到 2030 年将达到 63.25 亿美元，如果 Shiba Inu 将 NFT 添加到其 GameFi 生态系统中，可能会获得显著的关注度。
一些加密项目因实施 P2E 元素而拥有高市值：
P2E 奖励激励代币持有者参与生态系统，以实现长期增长。因此，$SHIBASHOOT 将 Shiba Inu 的 Meme 吸引力与 P2E 领域相结合也就不足为奇了。 这款受 Shiba Inu 启发的 Meme 币目前正在进行预售，已筹集了近 70 万美元。其售价为 $0.0196，预计到 2025 年可能达到 $0.025。 项目的奖励导向激励措施可能是其成功的关键： 根据 Shiba Shootout 的白皮书，开发团队将在预售结束后加入 P2E 竞技场。 要购买 $SHIBASHOOT，请访问官方预售网站，连接您的钱包，选择您想购买的代币数量，并确认交易。 尽管 WazirX 的安全漏洞对 $SHIB 的价值产生了影响，但社区的代币燃烧和即将推出的 P2E 计划有可能缓解后果并增强其长期增长潜力。 与此同时，$SHIBASHOOT 凭借其即将推出的 P2E 元素和代币奖励，可能会在 $SHIB 的成功基础上进一步发展，为预售中的 Meme 币带来新的增长。
Shiba Shootout 即将加入 P2E 竞技场
总结
参考资料
P2E 奖励激励代币持有者参与生态系统，以实现长期增长。因此，$SHIBASHOOT 将 Shiba Inu 的 Meme 吸引力与 P2E 领域相结合也就不足为奇了。
这款受 Shiba Inu 启发的 Meme 币目前正在进行预售，已筹集了近 70 万美元。其售价为 $0.0196，预计到 2025 年可能达到 $0.025。
项目的奖励导向激励措施可能是其成功的关键：
根据 Shiba Shootout 的白皮书，开发团队将在预售结束后加入 P2E 竞技场。
要购买 $SHIBASHOOT，请访问官方预售网站，连接您的钱包，选择您想购买的代币数量，并确认交易。
尽管 WazirX 的安全漏洞对 $SHIB 的价值产生了影响，但社区的代币燃烧和即将推出的 P2E 计划有可能缓解后果并增强其长期增长潜力。
与此同时，$SHIBASHOOT 凭借其即将推出的 P2E 元素和代币奖励，可能会在 $SHIB 的成功基础上进一步发展，为预售中的 Meme 币带来新的增长。
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