48%加密货币持有者计划投川普票　委员会获得数百万捐款

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近日一些与加密行业有联系的知名人士，包括埃隆·马斯克，纷纷成为一个新的支持川普的超级政治行动委员会（Super PAC），即“美国PAC”的支持者。这一行动标志着加密社区在上周六一次暗杀未遂事件后，掀起了新一轮对川普的政治支持浪潮。

“美国PAC”成立于今年六月，致力于选民注册，并在关键摇摆州鼓励提前投票和邮寄选票。根据联邦选举委员会的记录，截至6月30日，该PAC已经从18个实体筹集了875万美元的捐款，这些实体并非全部与加密行业有关。

加密行业的捐赠者有哪些？

最引人注目的是，埃隆·马斯克表示计划每月向该PAC捐赠约4500万美元。根据《华尔街日报》的报道，他对川普表示了全力支持，并希望川普能早日康复。除此之外，加密交易所Gemini的创始人泰勒和卡梅伦·温克尔沃斯也各自向该PAC捐赠了25万美元。这是在上个月他们向川普竞选活动捐赠200万美元之后的又一次大手笔捐赠。

此外Palantir Technologies的联合创始人乔·朗斯代尔也在报告中被提及，他捐赠了100万美元。朗斯代尔此前一直倡导加密技术及其在人工智能中的应用。风险投资公司Founders Fund的联合创始人肯尼思·豪瑞也通过多次捐赠向该PAC贡献了100万美元。该基金专注于包括区块链在内的新兴技术。

自2023年以来，加密行业的捐赠者已经向联邦政治委员会捐赠了创纪录的9100万美元，超过了上次2020年选举周期的8300万美元。超级PAC“公平摇摆”（Fairshake）也为支持那些在即将到来的选举中赞同加密和区块链技术的政治候选人贡献了超过8500万美元。

川普改变了对加密货币的立场

随着加密社区的压倒性支持，川普也开始展示他对加密货币的支持。尽管他曾经批评比特币是“骗局”，但他最近改变了态度。今年6月14日，川普宣布，如果当选总统，他将结束拜登政府对加密货币的“战争”。

即使在7月13日的集会中遭遇暗杀未遂后，川普仍然坚持参加在纳什维尔举行的比特币会议。他表示自己“精神状态良好，期待在纳什维尔见到大家，并发表一场全球瞩目的演讲。”川普公开批评拜登对加密货币的强硬立场，强调美国应该努力成为加密行业的领导者。

根据《哈里斯民意调查》的一项调查报告显示，美国有三分之一的选民在投票前会考虑候选人对加密货币的立场。另一项由领先的加密风险投资公司Paradigm进行的调查显示，川普在2024年美国总统选举中的民调数字在加密社区中享有显着支持。在这项包括1000名注册选民的调查中，48%的加密货币持有者计划投票给前总统川普，而39%的选民则打算投票给现任总统乔·拜登。

结语

加密行业对政治的影响力日益增长，尤其是在美国政治舞台上。随着川普对加密货币态度的转变和加密社区的积极支持，这场政治与技术的交汇为未来的选举和政策制定增添了新的变量。

无论结果如何，加密行业的巨大资金流动和政治影响力无疑将继续塑造未来的政治格局。