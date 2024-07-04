盘点V神Vitalik Buterin参投的 7 个加密货币项目：有的回报百倍　有的宣告停驶

作为以太坊的共同创办人，Vitalik Buterin（俗称「V神」）一直在加密货币领域扮演着重要角色。除了开发以太坊，Vitalik 也以个人名义投资了多个加密货币项目。本文将盘点 Vitalik 参投的 7 个加密货币项目，探讨其投资成绩。

StarkNet：最高报酬率 146 倍

StarkNet 是一个无需许可的去中心化 Validity-Rollup，也被称为「ZK-Rollup」。Vitalik 于 2018 年 5 月参与了 StarkNet 的种子轮投资，当时融资总额为 600 万美元。根据 chainbroker 的数据，StarkNet 种子轮的投资代币成本为 0.025 美元，而截至目前，STRK 代币最高曾涨至 3.66 美元，这使得 Vitalik 的投资最高回报率达到了 146 倍。目前，STRK 价格回落至 0.675 美元，但仍有 27 倍的回报。

StarkNet 不仅获得了资金支持，V神Vitalik 也多次在社群媒体上公开表达支持。截止目前，StarkNet 累计完成了 2.6 亿美元的融资，最近一轮是在 2022 年 5 月完成的 1 亿美元融资，估值达 80 亿美元。

Aztec Network：1 亿美元融资后并无波澜

Aztec Network 是以太坊上第一个跨链隐私桥。2021 年，Aztec Network 宣布完成 1,700 万美元的 A 轮融资，由 Paradigm 领投，Vitalik也参与其中。2022 年Aztec Network 再获得 1 亿美元 B 轮融资。目前项目累计融资额已达 1.19 亿美元。

然而儘管融资额巨大，Aztec 的市场关注度并不高。2024 年 6 月，Aztec 任命了新任行销长，但仍未公佈空投计划，行销能力有待提升。

Kakarot：StarkNet 生态的创新实验

Kakarot 是一个基于 StarkNet 的 EVM，使用 Cairo 语言开发，被认为是 StarkNet 生态的重要创新实验。2023 年 6 月，Kakarot 完成了 Pre-Seed 轮融资，Vitalik 也是投资者之一。2024 年 5 月，Kakarot 宣布测试网上线。

Nocturne：昙花一现的隐私协议

Nocturne 是以太坊上的一个隐私协议，目标是允许用户在以太坊生态系统中进行匿名交易。该项目于 2023 年成立，并在当年 10 月获得 600 万美元的种子轮融资。2024 年 1 月，Nocturne 宣布关闭协议，6 月 6 日公司宣布逐步停止运营。

Daimo：行销能力欠佳的钱包应用

Daimo 是一款没有助记词的稳定币钱包，2024 年 3 月宣布获得 200 万美元的种子轮融资，Vitalik 也是投资人之一。儘管 Vitalik 在文章中将其比作以太坊上的 Venmo，但目前推广效果并不理想，推特上的关注量仅 3 千以上。

Polymarket：美国大选带来快速成长

Polymarket 是一个去中心化的资讯市场平台，让用户可以就世界上最有争议的话题进行预测。自 2020 年上线以来，该项目逐步成长为去中心化预测市场的佼佼者。2024 年 5 月，Polymarket 宣布完成 4,500 万美元的 B 轮融资，Vitalik 参与投资。

2024 年 6 月随着美国总统大选的临近，Polymarket 的活动大幅增加，用户对于政治事件的预测热情高涨，使得平台的流量和交易量均创新高。这也使得 Polymarket 成为去中心化预测市场中最受瞩目的一员。

MegaETH：超高效能即时 EVM 的 Layer2 项目

MegaETH 是一个目标打造超高效能即时 EVM 的 Layer2 项目。2024 年 6 月 28 日，MegaETH 宣布获得 2,000 万美元的融资，Vitalik 也是投资人之一。这个项目旨在通过提升以太坊虚拟机（EVM）的效能，来解决以太坊网络的扩展性问题，从而实现更高的交易速度和更低的交易成本。

总结

从上述项目中可以看出，Vitalik Buterin 作为加密货币领域的领袖，其投资策略具有前瞻性和多样性。他不仅投资于技术前沿的项目，如 StarkNet 和 Aztec Network，还支持了一些创新的应用和平台，如 Polymarket 和 MegaETH。然而，投资风险与回报并存，Nocturne 的失败案例也表明，隐私赛道仍面临巨大挑战。

整体来看V神Vitalik 的投资策略展现了他对于区块链技术和应用前景的深刻理解和热情，他的投资不仅为这些项目提供了资金支持，也在一定程度上提升了项目的知名度和市场影响力。未来随着区块链技术的不断发展，我们有理由相信，Vitalik 的投资将继续引领行业的创新和变革。