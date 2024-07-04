Countries
Close
chinese 中文 english English japanese 日本語 korean 한국어 vietnam Tiếng Việt portuguese Português (PT/BR)
Home 盘点V神Vitalik Buterin参投的 7 个加密货币项目：有的回报百倍　有的宣告停驶
加密货币新闻

盘点V神Vitalik Buterin参投的 7 个加密货币项目：有的回报百倍　有的宣告停驶

mark
Updated:

作为以太坊的共同创办人，Vitalik Buterin（俗称「V神」）一直在加密货币领域扮演着重要角色。除了开发以太坊，Vitalik 也以个人名义投资了多个加密货币项目。本文将盘点 Vitalik 参投的 7 个加密货币项目，探讨其投资成绩。

StarkNet：最高报酬率 146 倍

StarkNet 是一个无需许可的去中心化 Validity-Rollup，也被称为「ZK-Rollup」。Vitalik 于 2018 年 5 月参与了 StarkNet 的种子轮投资，当时融资总额为 600 万美元。根据 chainbroker 的数据，StarkNet 种子轮的投资代币成本为 0.025 美元，而截至目前，STRK 代币最高曾涨至 3.66 美元，这使得 Vitalik 的投资最高回报率达到了 146 倍。目前，STRK 价格回落至 0.675 美元，但仍有 27 倍的回报。

StarkNet 不仅获得了资金支持，V神Vitalik 也多次在社群媒体上公开表达支持。截止目前，StarkNet 累计完成了 2.6 亿美元的融资，最近一轮是在 2022 年 5 月完成的 1 亿美元融资，估值达 80 亿美元。

Aztec Network：1 亿美元融资后并无波澜

Aztec Network 是以太坊上第一个跨链隐私桥。2021 年，Aztec Network 宣布完成 1,700 万美元的 A 轮融资，由 Paradigm 领投，Vitalik也参与其中。2022 年Aztec Network 再获得 1 亿美元 B 轮融资。目前项目累计融资额已达 1.19 亿美元。

🚀 寻找下一个100倍加密货币？
查看我们精选的加密货币预售，获取高回报

然而儘管融资额巨大，Aztec 的市场关注度并不高。2024 年 6 月，Aztec 任命了新任行销长，但仍未公佈空投计划，行销能力有待提升。

Kakarot：StarkNet 生态的创新实验

Kakarot 是一个基于 StarkNet 的 EVM，使用 Cairo 语言开发，被认为是 StarkNet 生态的重要创新实验。2023 年 6 月，Kakarot 完成了 Pre-Seed 轮融资，Vitalik 也是投资者之一。2024 年 5 月，Kakarot 宣布测试网上线。

Nocturne：昙花一现的隐私协议

Nocturne 是以太坊上的一个隐私协议，目标是允许用户在以太坊生态系统中进行匿名交易。该项目于 2023 年成立，并在当年 10 月获得 600 万美元的种子轮融资。2024 年 1 月，Nocturne 宣布关闭协议，6 月 6 日公司宣布逐步停止运营。

Daimo：行销能力欠佳的钱包应用

Daimo 是一款没有助记词的稳定币钱包，2024 年 3 月宣布获得 200 万美元的种子轮融资，Vitalik 也是投资人之一。儘管 Vitalik 在文章中将其比作以太坊上的 Venmo，但目前推广效果并不理想，推特上的关注量仅 3 千以上。

Polymarket：美国大选带来快速成长

Polymarket 是一个去中心化的资讯市场平台，让用户可以就世界上最有争议的话题进行预测。自 2020 年上线以来，该项目逐步成长为去中心化预测市场的佼佼者。2024 年 5 月，Polymarket 宣布完成 4,500 万美元的 B 轮融资，Vitalik 参与投资。

2024 年 6 月随着美国总统大选的临近，Polymarket 的活动大幅增加，用户对于政治事件的预测热情高涨，使得平台的流量和交易量均创新高。这也使得 Polymarket 成为去中心化预测市场中最受瞩目的一员。

MegaETH：超高效能即时 EVM 的 Layer2 项目

MegaETH 是一个目标打造超高效能即时 EVM 的 Layer2 项目。2024 年 6 月 28 日，MegaETH 宣布获得 2,000 万美元的融资，Vitalik 也是投资人之一。这个项目旨在通过提升以太坊虚拟机（EVM）的效能，来解决以太坊网络的扩展性问题，从而实现更高的交易速度和更低的交易成本。

总结

从上述项目中可以看出，Vitalik Buterin 作为加密货币领域的领袖，其投资策略具有前瞻性和多样性。他不仅投资于技术前沿的项目，如 StarkNet 和 Aztec Network，还支持了一些创新的应用和平台，如 Polymarket 和 MegaETH。然而，投资风险与回报并存，Nocturne 的失败案例也表明，隐私赛道仍面临巨大挑战。

整体来看V神Vitalik 的投资策略展现了他对于区块链技术和应用前景的深刻理解和热情，他的投资不仅为这些项目提供了资金支持，也在一定程度上提升了项目的知名度和市场影响力。未来随着区块链技术的不断发展，我们有理由相信，Vitalik 的投资将继续引领行业的创新和变革。

Tech Report- 编辑流程我们的编辑流程

Tech Report的 编辑政策 着重于提供对读者有实际价值的有用、准确的内容。我们只与具有特定领域知识的经验丰富的作者合作，包括技术最新发展、在线隐私、加密货币、软件等方面。我们的编辑政策确保每个主题都经过我们内部编辑的研究和策划。我们保持严格的新闻标准，每篇文章都是100%由真正的作者撰写的。 .
将 Tech Report 添加到您的谷歌新闻订阅源

Question & Answers (0)

Have a question? Our panel of experts will answer your queries. Post your Question

Leave a Reply

Write a Review

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Mark

Mark

香港资深传媒工作者，週刊总编辑，新闻和财经分析师，专栏作家。 在香港从事新闻工作近三十年，并从事香港多家大型传媒的管理层，包括華僑日報、东周刊等。

最长工作时间是在香港传媒工作，并任职高层管理层，长期对新闻、财经有深入研究，并指导编辑部工作，所从事的新闻报导，曾经长期占据香港传媒收视第一位，报导也经常引起中国和香港关注，在香港传媒界人脉甚广，也在财经界有大量关系。

目前对加密新闻和WEB 3发展产生浓厚兴趣并致力研究，香港政府将大力发展香港成为亚洲加密货币中心，确信中国有更多投资者会经香港投资加密货币市场，加密货币和WEB 3必然是未来香港金融主要潮流。 每篇在Techreport的专栏文章，都经大量资料收集和分析，并会跟香港相关产业人士交流，得出最新看法和结论。

Most Popular News

1 盘点V神Vitalik Buterin参投的 7 个加密货币项目：有的回报百倍　有的宣告停驶
2 受柴犬币启发游戏赚取迷因币$SHIBASHOOT　预計将在2024年底超越$SHIB
3 2024年7月最热门 AI币会带来百倍回报　有什麽AI币鲸鱼正在大量扫入？
4 Coinbase获美国法警署青睐入资　加密资产託管服务的新里程碑
5 10倍质押收益　新代币Pepe Unchained半个月筹集190万美元

Latest News

加密货币新闻

受柴犬币启发游戏赚取迷因币$SHIBASHOOT　预計将在2024年底超越$SHIB

esther
2024年7月最热门 AI 币会带来百倍回报　有什麽AI币鲸鱼正在大量扫入？
加密货币新闻

2024年7月最热门 AI币会带来百倍回报　有什麽AI币鲸鱼正在大量扫入？

mark

SingularityNET (AGIX) 和 Ocean Protocol (OCEAN) 之间的 ASI 代币合并旨在创建一个统一的、去中心化的 AI 生态系统。人工智能 (AI) 已经改变了许多行业，包括区块链。通过将人工智能融入加密货币，该技术提高了效率、安全性和决策能力。这一演变催生了Fetch.ai (FET)、SingularityNET (AGIX) 和 Ocean Protocol (ROSE) 等人工智能代币，使其成为寻求本月超额回报的加密爱好者的首选投资。 ASI 代币合并将 Fetch.ai、SingularityNET 和 Ocean Protocol 联合起来，人工智能超级联盟 (ASI) 代币合并涉及 SingularityNET...

Coinbase获美国法警署青睐入资　加密资产託管服务的新里程碑
加密货币新闻

Coinbase获美国法警署青睐入资　加密资产託管服务的新里程碑

mark

近日美国法警署（U.S. Marshals Service, USMS）宣佈选择Coinbase Prime作为其大型数位资产的託管及高级交易服务提供商。这一合作不仅标誌着Coinbase在加密货币业界的领导地位，更凸显了其在支持执法机构方面的能力和信誉。 根据Coinbase的公告，USMS将支付3250万美元给Coinbase Prime，以提供专业的託管服务。司法部负责资产没收的USMS经过竞争性的尽职调查流程，评估了多种方案，最终选择了Coinbase。 选择的原因在于Coinbase拥有良好的业务记录和安全地大规模提供机构级加密服务的能力。 Coinbase强调，公司在支持执法机构方面有着悠久历史，这可以追溯到2014年执法计画的成立。 成为机构和持有者的首选平台 Coinbase Prime推出约三年，已成为机构和持有者的首选平台，包括成为绝大多数加密现货ETF的主要合作伙伴。今年第一季度，Coinbase Prime的机构交易量达到2560亿美元，显示出其在市场上的强大影响力。 美国法警署在其公告中表示，对于本次合作有着「管理及处置大量主流加密资产」的具体需求。这需要使用多种加密产业领先的託管及清算技术，以专业、合法且符合USMS政策的方式进行。此合约还将简化加密货币资产的託管及处置过程，同时能多样化在没收计划下进行管理的加密资产类型。 此次合作对加密货币业界产生了多方面的影响， 不断提升其技术和服务水平 为了满足USMS的要求，Coinbase将需要不断提升其技术和服务水平。这将推动整个加密货币业的技术创新，提升行业的整体服务质量。 此次合作同样对未来的监管政策有着深远的影响。政府机构与加密货币公司的合作，将推动监管框架的完善和标准化。这有助于制定更为明确和具体的监管政策，提升监管效率和透明度。随着加密货币市场的发展，监管机构将对加密货币公司的合规要求提出更高标准。 Coinbase与USMS的合作表明，加密货币公司需要具备高度的合规能力和安全性，以满足监管机构的需求。 结论 美国法警署选择Coinbase Prime作为其加密资产託管服务提供商，不仅是对Coinbase实力的肯定，也标誌着加密货币业界在合法性和信任度。

加密货币新闻

10倍质押收益　新代币Pepe Unchained半个月筹集190万美元

esther
7月AI币价格预测　最值得投资的人工智能加密货币有哪些？
加密货币新闻

7月AI币价格预测　最值得投资的人工智能加密货币有哪些？

mark
日本Sony全力进军加密货币产业和交易所市场
加密货币新闻

日本Sony全力进军加密货币产业和交易所市场

mark
加密货币新闻

新Base模因币预售突破220万美元　Base Dawgz引领下次加密货币牛市？

esther

规定和高风险投资警告：交易外汇、差价合约（CFD）和加密货币具有高度的投机性，存在一定风险，可能不适合所有投资者。你可能会失去部分或全部投资的资本，因此你不应该用不能承受损失的资本进行投机。本网站上的内容不应视为投资建议。投资具有投机性。投资时您的资本存在风险。请注意，我们确实会收取广告费，用于引导用户开立与经纪商/广告商的帐户和/或将流量引导至广告商网站。

该网站上的加密货币促销活动不符合英国金融促销制度，并不面向英国消费者。

© Copyright 2024 The Tech Report Inc. All Rights Reserved.