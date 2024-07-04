AI币价格将在人工智能超级联盟ASI整合后飙升　现在是入场吸纳时机吗？

当 SEC 试图监管你的加密货币交易时，另一消息震撼市场，人工智能超级智能联盟 (ASI) 是 Fetch.ai (FET)、SingularityNET (AGIX) 和 Ocean Protocol (OCEAN) 之间的合作项目如火如荼。该项目主要旨在加速去中心化通用人工智能 (AGI) 和人工智能超级智能 (ASI) 的研究和开发。

因此预计人工智能 (AI) 类别将在未来一段时间内获得显着的关注和价值，大家都想了解更多有关该项目分阶段审讯信息，在本文中，我们介绍了人工智能超级联盟 (ASI) 的分阶段实施和 Fetch.ai (FET) 的进展和对AI币价格分析。

FET、AGIX 和 OCEAN 分阶段整合形成 ASI：

值得注意的是，第一阶段涉及这三种代币的合并，于 2024 年 7 月 1 日开始。合并后，FET 交易将保持不间断。而现有的 AGIX 和 OCEAN 代币将开始从交易所退市。

初始阶段将专注于数据聚合器网站和交易所，以便在所有主要和次要加密货币平台的 ASI 品牌重塑过程中实现顺利交易。

第二阶段将专注于社区和 ASI 开发。在此阶段，将为跨多个区块链的未转换代币提供迁移合约。此外所有 FET 主网代币将在即将到来的升级期间自动 ASI。

该过程预计持续数年，以便为投资者和用户提供充足的时间来转换其持有的资产。

Fetch.ai（FET）价格分析：

FET 价格在短时间内继续在 1.285 美元至 1.855 美元之间的封闭区间内交易，表明看涨影响较弱。此外AI 代币在过去一天内下跌了 7.89%，即将测试其关键支撑位，其结果难以预测。

Fetch.ai 价格分析

移动平均线收敛散度 (MACD) 显示绿色直方图持续下降，表明加密货币市场卖出压力大于买入压力。此外平均线显示看跌收敛的可能性很高，表明本周 AI 代币的前景不佳。另一方面，SMA 指标在 1D 时间范围内不断对 FET 价格图起到阻力作用，表明加密货币领域的看跌情绪强烈。

AI币价格是否会回升吗？

如果市场将 Fetch.ai 的价格维持在其重要支撑位 1.285 美元上方，多头将恢复势头并很快测试其阻力位 1.855 美元。此，如果多头将价格维持在该水平，它将为 FET 代币价格测试其上限 2.369 美元奠定基础。

AI币价格是否会在人工智能超级联盟（ASI）整合后飙升取决于多种因素，首先整合后如果带来显着的技术改进和功能提升，可能会增加其市场需求，从而推动价格上涨。

其次市场情绪和投资者预期对价格有重要影响，正面的消息和市场反应可能引发价格上升。此外AI币的竞争优势和行业发展也会起到关键作用，如果其应用价值和生态系统增强能吸引更多用户和投资者，价格上涨的可能性更大。

然而宏观经济环境、政策变动等外部因素也需考虑，这些都可能影响加密货币的价格波动，但一些目前正在发行的新AI币却引起了很多投资者注意。

WienerAI 预售达到700万美元，AI 代币和迷因币继续激增

在加密货币市场中，AI 代币和迷因币的崛起正如火如荼，而其中尤以 WienerAI 的表现最为瞩目。这款结合了人工智慧技术和迷因文化的创新项目在预售阶段便筹集了 650 万美元，显示出其强大的市场吸引力和巨大潜力。

WienerAI 作为一款新兴的 AI 代币项目，凭藉其独特的定位迅速吸引了大量投资者的关注。该项目不仅利用了人工智慧技术的前沿优势，还巧妙地融入了迷因文化，形成了独具特色的品牌形象。WienerAI 的成功预示着 AI 技术与加密货币的深度融合，将为市场带来更多创新和可能性。

WienerAI 在技术上具有多方面的优势。首先它採用了先进的人工智慧演算法，可以实现智慧合约的自动化执行和优化。这不仅提高了交易的效率，还降低了人工干预的风险。其次，WienerAI 的区块链技术确保了交易的透明度和安全性，用户可以放心地进行投资和交易。

此外WienerAI 还计画推出一系列基于 AI 的应用，包括智慧投资顾问、自动交易机器人等。这些应用将进一步增强 WienerAI 的市场竞争力，为用户提供更加便捷和高效的服务。市场分析师也对 WienerAI 的前景持乐观态度。他们认为，随着 AI 技术的不断进步和迷因文化的持续流行，WienerAI 有望在未来取得更大的成功。一些专家甚至预测，WienerAI 可能成为下一个爆发的加密货币项目，带来丰厚的投资回报。

結論：

回顧AI幣過去在重大事件或技術整合後的價格表現，可以幫助了解潛在的升幅範圍。例如，如果過去類似的事件曾經引發50%的升幅，那麼這次也可能有類似的反應。