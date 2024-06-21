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以AI驱动迷因币Wiener AI预售突破600万美元　或成下个加密货币趋势？

esther
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WienerAI（$WAI）的投资者兴趣正在增长。最近在预售期间突破了 600 万美元，即将推出旨在简化加密货币交易的 AI 交易机器人。

$WAI 的 AI 创新性和可爱的维纳狗吉祥物可能会使其超过其他 AI 迷因币，如 Turbo（$TURBO），后者在过去一天上涨了 26%

目前，AI 代币的价格是 $0.00072（明天将会上涨），为早期支持者提供了在主要中心化交易所上市前获得可观收益的机会正如其路线图第三步所述

AI-加密市值激增至 299.7 亿美元

加密 AI 领域正在显著增长。Grand View Research 估计，到 2030 年，AI 行业将超过 180 亿美元

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根据 CoinGecko 的数据，AI 币市值在过去 24 小时内增长了 14.5%，达到 299.7 亿美元。

Google Trends 数据显示，过去一年中与人工智能相关的搜索量显著增加。这可能表明机器学习技术已经成为主流。

AI 驱动的加密货币正在崛起

尽管加密市场有所下滑，但人工智能技术继续赢得广泛关注，几个 AI 加密项目展现出了显著的韧性

$TURBO 在过去 24 小时上涨了 21%（目前为 $0.0053），市值为 3.42 亿美元（增长 20%）。

过去 24 小时内的总交易额为 1.14 亿美元，项目使用 AI 技术可能促成了这一增长。

SingularityNET ($AGIX)也激增至 0.68 美元（+27%），市值达到 8.69 亿美元，24 小时交易量为 2.17 亿美元（+152%）。

$AGIX 促进了人工智能技术的大规模货币化、开发和共享，这可能导致其过去一天的交易活动增长了 152%，达到 2.17 亿美元。

过去 24 小时内涨幅较大的其他 AI 加密货币包括：

AI交易 – 奖励与风险

人工智能有潜力通过真实性，增强和自动化创新交易策略

区块链和人工智能（AI）指的是这两种技术的融合，通过真实性，增强和自动化为企业带来新的价值。IBM

AI交易的吸引力在于其能够识别模式，分析大量数据，并比我们更有效率和有效地执行交易。

然而，AI交易机器人并非万能解决方案，特别是对于新手和科技水平较低的人群。

投资者可能会过于信任AI系统，在做出投资选择时忽略尽职调查。这可能导致财务损失。

以下是AI交易机器人的概述：

交易机器人优势

  • 比人类更快执行交易
  • 消除情绪偏见
  • 识别复杂的加密市场趋势
  • 自动分析历史数据

交易机器人劣势

  • 更新过程中的变化可能影响实时数据准确性
  • 存在其影响和使用的道德关切
  • 存在漏洞和连接问题的风险
  • 不总能提供有帮助的响应

WienerAI通过利用强大的Web3Toolkit解决了其中一些问题，未来保障了项目并增强了投资者的信心。

WienerAI 应对 AI 的缺陷

WienerAI 的 AI 增强交易工具具有“即时、预测性和用户友好”的界面。开发人员最近在 X 平台上向用户展示了其“终极加密交易伴侣”的初步内容。

社交媒体帖子解释了其交易机器人是以“简单易用”为设计理念，能够以无与伦比的准确性找到获胜交易

用户可以通过“易于使用的用户界面”轻松跟踪其持仓和交换历史。这使他们可以验证其交易记录并制定最优的交易策略。

自4月24日上线以来，WienerAI 的预售已经筹集了超过600万美元。$WAI 目前价值0.00072美元，比起其起始价格0.0003美元增长了82.35%。

截至目前，WienerAI 总共供应量的69B中，已经有5,478,993,177 $WAI 被抵押，年化收益率（APY）为189%。

$WAI 的代币经济模型强调通过40%的抵押和社区奖励分配，实现长期增长和早期投资者收益。

代币经济特性 代币经济数据
总供应量 69B
预售 30% (20.7B)
抵押 20% (13.8B)
社区奖励 20% (13.8B)
去中心化交易所（DEX）/中心化交易所（CEX）流动性 10% (6.9B)
营销 20% (13.8B)

要投资100美元购买138,888枚$WAI，根据当前的189%年化收益率，一年后可获得289美元，相当于以当前价格0.00072美元计算的401,388.88枚$WAI。

然而，根据我们的价格预测2030年底$WAI可能会达到0.02美元，增长幅度为2,677.78%，潜在地将您的100美元增长为2,777.78美元。

购买$WAI，请访问官方预售网站，连接您的钱包到小部件，并选择您希望获取的数量。

模因币已经成为主流，模因和人工智能（AI）代币趋势正在形成

投资者对$WAI的兴趣可能因即将推出的AI交易机器人和明天的价格上涨而增加。现在投资可能会为早期投资者带来显著收益，特别是考虑到其即将在中心化交易所上市。

尽管AI加密交易机器人存在其缺陷，WienerAI旨在解决常见问题，并将自己定位为市场领导者。

随着AI加密市值接近300亿美元，对像$WAI（$TURBO、$AGIX和$FET目前属于最高收益者）这样的AI代币的兴趣很高。然而，在投资模因币之前，我们建议您做好自己的研究。加密领域充满波动，成功从来不是百分之百保证的。

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Esther

Esther

Esther作为自由撰稿人已经有一段时间，撰写的文章数已百计，涉及的范畴众多。

她拥有国际新闻学学士学位，毕业后从事相关职业，从财经、时事新闻、体育、娱乐等领域均有触及。Esther更曾在中国内地、澳洲的中文报纸中担任过财经编辑，对于报道经济类领域新闻有相关经验，同时亦了解多国的经济发展趋势。

随着时间过去，Esther更跟紧时代的变化，从当初的经济发展，到现今流行的加密货币市场均有所研究，绝对能为你提供相关信息和专业意见。除此之外，Esther的新闻触角明锐，总能走在前方，为大家带来不同国家有关经济的信息来源。

曾在中国内地、香港、澳洲等地担任过记者的Esther，对于不同地方的经济领域均有独到的心得和意见，总是能以快捷作出报道，报道的内容从当地的经济发展，到元宇宙、NFT、加密市场、加密货币等均有接触，是投资者的好帮手。想了解更多经济新闻，绝对要看看她所撰写的文章和内容，绝对能为你打开前往经济世界的大门。

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