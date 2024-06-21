以AI驱动迷因币Wiener AI预售突破600万美元　或成下个加密货币趋势？

WienerAI（$WAI）的投资者兴趣正在增长。最近在预售期间突破了 600 万美元，即将推出旨在简化加密货币交易的 AI 交易机器人。

$WAI 的 AI 创新性和可爱的维纳狗吉祥物可能会使其超过其他 AI 迷因币，如 Turbo（$TURBO），后者在过去一天上涨了 26%。

目前，AI 代币的价格是 $0.00072（明天将会上涨），为早期支持者提供了在主要中心化交易所上市前获得可观收益的机会，正如其路线图第三步所述。

AI-加密市值激增至 299.7 亿美元

加密 AI 领域正在显著增长。Grand View Research 估计，到 2030 年，AI 行业将超过 180 亿美元。

根据 CoinGecko 的数据，AI 币市值在过去 24 小时内增长了 14.5%，达到 299.7 亿美元。

Google Trends 数据显示，过去一年中与人工智能相关的搜索量显著增加。这可能表明机器学习技术已经成为主流。

AI 驱动的加密货币正在崛起

尽管加密市场有所下滑，但人工智能技术继续赢得广泛关注，几个 AI 加密项目展现出了显著的韧性。

$TURBO 在过去 24 小时上涨了 21%（目前为 $0.0053），市值为 3.42 亿美元（增长 20%）。

过去 24 小时内的总交易额为 1.14 亿美元，项目使用 AI 技术可能促成了这一增长。

SingularityNET ($AGIX)也激增至 0.68 美元（+27%），市值达到 8.69 亿美元，24 小时交易量为 2.17 亿美元（+152%）。

$AGIX 促进了人工智能技术的大规模货币化、开发和共享，这可能导致其过去一天的交易活动增长了 152%，达到 2.17 亿美元。

过去 24 小时内涨幅较大的其他 AI 加密货币包括：

AI交易 – 奖励与风险

人工智能有潜力通过真实性，增强和自动化创新交易策略。

AI交易的吸引力在于其能够识别模式，分析大量数据，并比我们更有效率和有效地执行交易。

然而，AI交易机器人并非万能解决方案，特别是对于新手和科技水平较低的人群。

投资者可能会过于信任AI系统，在做出投资选择时忽略尽职调查。这可能导致财务损失。

以下是AI交易机器人的概述：

交易机器人优势 比人类更快执行交易

比人类更快执行交易 消除情绪偏见

消除情绪偏见 识别复杂的加密市场趋势

识别复杂的加密市场趋势 自动分析历史数据 交易机器人劣势 更新过程中的变化可能影响实时数据准确性

更新过程中的变化可能影响实时数据准确性 存在其影响和使用的道德关切

存在其影响和使用的道德关切 存在漏洞和连接问题的风险

存在漏洞和连接问题的风险 不总能提供有帮助的响应

WienerAI通过利用强大的Web3Toolkit解决了其中一些问题，未来保障了项目并增强了投资者的信心。