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韩国加密货币市场热潮剖析　国民年金积極投资比特币

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在全球加密货币市场中，韩国的角色愈发重要，无论是通过国民年金的间接投资，还是韩元在加密货币交易中的主导地位，都体现出这一点。本文将探讨韩国在加密货币市场中的投资趋势以及政策变动对市场的影响。

南韩国民年金公团（NPS）作为全球第三大养老基金，在加密货币投资方面的动向备受关注。根据美国证券交易委员会（SEC）的最新报告，该基金在2023年第二季度购买了价值3,370万美元的MicroStrategy（MSTR）股票。

南韩国民年金扩大对比特币投资

这动作显示南韩国民年金正积极扩大其对比特币间接投资。MicroStrategy作为持有比特币最多的上市公司，一直被视为比特币和比特币现货ETF的替代品。根据Bitcoin Treasuries的数据，MicroStrategy目前持有226,500枚比特币，价值约132亿美元。

这并非南韩国民年金首次涉足加密货币领域。早在2022年第三季度，该基金便首次将加密货币概念股纳入投资组合，当时购入了282,673股Coinbase（COIN）股票，价值约1,990万美元。然而，随着市场波动，该基金已减持至229,807股，现价值约5,100万美元。这些操作显示出南韩国民年金在加密货币投资上的审慎与灵活性。

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除了国民年金的动态外，韩国整体加密货币市场的热度也在持续升温。《彭博社》报导指出，由于韩国投资者对风险较高的代币需求激增，韩元已超越美元，成为加密货币市场中最频繁兑换法定货币。根据加密货币研究公司Kaiko数据，今年第一季度，韩元在中心化交易所的交易额达到4,560亿美元，而美元的交易额为4,450亿美元。

韩国交易所之间的激烈竞争

韩元交易量的激增与韩国交易所之间的激烈竞争有关。包括Bithumb和Korbit在内的交易所推出了「零手续费」等促销活动，以吸引来自Upbit等大型交易所的用户。Upbit目前在韩国加密货币现货交易量的市占率超过80%，但在手续费战争中，其他交易所也在逐渐抢占市场份额。

韩国投资者对市值较小、波动性较大的竞争币尤其感兴趣，这类代币交易占据了韩国加密货币交易活动的80%以上。这种偏好进一步推动了韩元在加密市场中的地位。

然而韩国政府对加密货币市场的监管也在逐步加强。自2022年LUNA崩盘和FTX破产等事件后，韩国政府积极推进相关法规，以保护投资者权益。去年12月，韩国金融监督委员会（FSC）发布了《虚拟资产用户保护法执行条例》和《虚拟资产产业监管条例》，这些法规为用户资产引入了保护机制，并针对市场操纵和不公平交易等行为制定了严厉的罚则。这些法规在今年7月正式生效，标誌着韩国加密货币市场进入了更加规范化的发展阶段。

结论

韩国在全球加密货币市场中的影响力正在日益增强。从国民年金的战略性投资到韩元成为加密货币市场中的主流兑换货币，都显示出韩国投资者的积极性和市场的潜力。

同时，政府对市场的严格监管为投资者提供了更高的安全保障。在这样的环境下，韩国有望继续在全球加密货币市场中保持领先地位，为投资者带来更多的机遇与挑战。

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香港资深传媒工作者，週刊总编辑，新闻和财经分析师，专栏作家。 在香港从事新闻工作近三十年，并从事香港多家大型传媒的管理层，包括華僑日報、东周刊等。

最长工作时间是在香港传媒工作，并任职高层管理层，长期对新闻、财经有深入研究，并指导编辑部工作，所从事的新闻报导，曾经长期占据香港传媒收视第一位，报导也经常引起中国和香港关注，在香港传媒界人脉甚广，也在财经界有大量关系。

目前对加密新闻和WEB 3发展产生浓厚兴趣并致力研究，香港政府将大力发展香港成为亚洲加密货币中心，确信中国有更多投资者会经香港投资加密货币市场，加密货币和WEB 3必然是未来香港金融主要潮流。 每篇在Techreport的专栏文章，都经大量资料收集和分析，并会跟香港相关产业人士交流，得出最新看法和结论。

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日本解除南海海槽巨大地震警报　为什麽未来30年地震风险依然高企80%？

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近日日本政府解除了一项针对南海海槽巨大地震的注意警报，但这一决定并未减轻公众对未来地震风险的担忧。尽管警报已被解除，专家警告称，在未来30年内，南海海槽发生大地震的可能性依然高达70%至80%。这一消息引发了社会各界的广泛关注。 南海海槽地震警报的背景与解除 上周四日本九州宫崎县发生了一次7.1级地震，震动范围广泛，引发了当地居民的高度警觉。地震发生后，日本政府立即发出了针对南海海槽巨大地震的注意警报。南海海槽是日本沿海一条重要的海底断层带，历来被认为是地震高发区域。 由于此次地震发生在南海海槽附近，当局认为该区域发生更大地震的风险显着增加，因此紧急发布了警报，提醒公众做好应对措施。 然而经过一周的密切监测和分析，地震学家们未能在假定震央区发现任何明显的地壳变动或后续地震迹象。基于这些观测结果，日本政府于本周下午5时正式解除这一注意警报。解除警报的决定虽然给了当地居民一丝宽慰，但并不意味着地震风险已经消除。 未来30年的地震风险依然存在 尽管当前的地震威胁有所缓解，但日本当局仍然对未来的地震风险持谨慎态度。根据最新的地质研究和历史数据分析，南海海槽在未来30年内发生大地震的概率高达70%至80%。这一预测不仅基于该区域的地质构造特征，也参考了过去数百年内该地区的地震活动历史。 南海海槽位于太平洋板块和欧亚板块的交界处，这两个板块的碰撞和挤压导致了频繁的地震活动。过去的几次大地震都给沿海地区带来了严重的破坏和人员伤亡。因此，尽管警报已解除，专家们仍强烈建议公众保持高度警惕，时刻准备应对可能发生的灾难。 公众应对措施与防灾准备 面对如此高的地震风险，日本政府和专家呼吁民众积极做好防灾准备。首先居民应熟悉当地的疏散路线，确保在紧急情况下能够迅速撤离危险区域。尤其是老年人、儿童和残障人士，他们在地震中更容易受到伤害，因此家庭和社区应特别关注这些弱势群体的安全。 其次政府和社区组织应定期开展防灾演习，提升居民的应对能力。此外家庭应备有应急物资，如水、食品、急救药品和必要的生活用品，以应对地震后的紧急状况。 最后公众还应保持对地震信息的关注，及时获取官方发布的最新消息和指引。在科技飞速发展的今天，手机应用程序和社交媒体平台已经成为获取灾害信息的重要途径，居民应充分利用这些工具来保护自己和家人。 结论：警报解除后的警惕与准备 虽然日本政府已解除南海海槽巨大地震的注意警报，但未来30年内该区域发生大地震的风险依然居高不下。地震作为一种自然灾害，其发生时间和地点无法精确预测，因此，公众必须保持高度警觉，积极做好防灾准备。只有通过充分的准备和合理的应对，才能最大程度地减轻地震带来的损失，保障生命和财产安全。在面对不可预测的自然灾害时，持续的警惕与科学的准备是我们应对灾难的最佳方式。

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7月中国经济数据喜忧参半：工业增长放缓　零售表现超预期

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2024年7月份，中国的经济数据呈现出复杂的局面，部分指标不及预期，反映出国内外经济环境的多变性及挑战。国家统计局最新公布的数据表明，尽管工业增加值和固定资产投资有所放缓，但社会消费品零售总额表现出色，超出了市场预期。 工业增加值增速放缓，制造业投资持续增长 在工业方面，7月份规模以上工业增加值同比增长5.1%，虽然仍保持增长势头，但较上月的5.3%略有回落，也稍低于市场预期的5.2%。整体来看，2024年首七个月，规模以上工业增加值同比增长5.9%。尽管工业增速放缓，但制造业投资仍保持强劲增长，首七个月同比增长9.3%，显示出制造业在推动经济增长中的关键作用。 然而工业增长放缓的背后反映了外部环境的不确定性以及国内需求不足的问题。这种趋势表明，随着全球经济形势的变化，中国工业面临着更大的挑战，需要进一步加强创新和提升生产效率，以应对未来可能出现的更多不确定性。 零售业表现超预期，消费动力增强 与工业增长放缓形成对比的是，7月份社会消费品零售总额达到3.77万亿元，同比增长2.7%，略高于市场预期的2.6%。这表明尽管经济面临挑战，消费需求依然旺盛，成为推动经济增长的重要动力。 从年初至今，社会消费品零售总额累计达到27.37万亿元，同比增长3.5%。消费的稳健增长不仅反映了居民消费信心的回升，也表明了政府刺激消费政策的初步成效。随着各项政策措施的进一步落实，消费有望继续发挥其在稳定经济增长中的重要作用。 固定资产投资增长不及预期，房地产投资持续下滑 固定资产投资方面，数据显示，首七个月全国固定资产投资累计达到28.76万亿元，同比增长3.6%，但低于市场预期的3.9%。其中，基础设施投资同比增长4.9%，而制造业投资增长9.3%。值得注意的是，房地产开发投资下降了10.2%，反映出房地产市场调整仍在持续，对整体投资增速形成了拖累。 房地产市场的持续调整不仅影响了相关行业的投资意愿，也对整体经济增长带来了下行压力。在此背景下，如何稳定房地产市场，促进投资增长成为政府下一步宏观调控的重点之一。 失业率略有上升，宏观调控需加大力度 在就业方面，7月份全国城镇调查失业率为5.2%，比上月上升0.2个百分点，31个大城市的城镇调查失业率为5.3%。虽然失业率有所上升，但较去年同期下降了0.1个百分点。这表明就业市场仍面临一定压力，特别是在经济增速放缓的情况下，稳定就业将是政府需要高度关注的问题。 国家统计局在发布数据时指出，7月份中国经济总体平稳，但也面临外部环境不确定性和内部有效需求不足等挑战。未来一段时间，政府将继续坚持稳中求进的工作总基调，全面贯彻新发展理念，推进高质量发展。通过加大宏观调控力度和落实各项政策措施，政府将努力巩固经济持续回升的基础，推动中国经济向更高水平迈进。 结论：多重挑战下的中国经济需继续深化改革 总体来看，7月份的经济数据反映了中国经济在多重挑战下的复杂性。尽管零售表现强劲，显示出消费作为经济增长的重要动力，但工业增速放缓、固定资产投资下降。

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