亚洲崛起成加密货币的新中心　6月最多亚洲人买的新迷因币是什么？

近年来加密货币行业经历了显着的全球性转移，亚洲正逐渐成为这一领域的新中心。随着美国监管机构在2024年对加密货币行业采取不友好的行动，许多公司开始撤离并寻找更安全的地区。亚洲正以其友好且盈利的Web3和加密业务环境，吸引了大量行业参与者和投资者。

根据Emergen Research的报告，全球Web3市场预计到2030年将达到815亿美元，年均增长率（CAGR）达到43.7%。亚太地区由于银行、金融服务和保险（BSFI）、电子商务和零售、健康和制药等行业的持续高需求，预计将录得最快的收入增长率。在东南亚地区，Web3市场预计到2030年将达到64亿美元，增长率高达50.2%。Meta和Bain & Company的年度报告《SYNC Southeast Asia》显示，该子区域在金融科技和Web采用方面也处于领先地位。

Web3在亚洲的大市场份额反映了该地区对创新和新技术采用的强劲推动力。这不仅仅是经济持续增长的问题，更是社会、公司和政府与数字技术互动方式的深刻变革，开辟了巨大的投资和创新机会。

友好的加密环境

Recap的报告突出了迪拜、新加坡和香港作为促进“加密清晰”环境的主要竞争者，将它们列为对加密社区和活动开放性和监管清晰度最高的七个城市之一。

迪拜拥有772家基于加密的公司，提供了大量的职业机会，并享有高质量的生活。新加坡的生态系统繁荣，有超过247家金融科技公司，重点发展区块链技术，而香港的数码港在政府支持下，拥有约150家Web3公司。

尽管未进入前20名，但印度尼西亚作为加密清晰国家也备受关注。根据Kominfo的数据，有1629家公司或初创企业在在线单一提交（OSS）系统中注册，类别为区块链技术开发活动。

在亚洲地区，许多知名的Web3和加密活动在迪拜、新加坡、韩国、日本和印度尼西亚举行。特别是印度尼西亚，最近的Web3和加密活动是将于2024年8月22-23日举行的Coinfest Asia。

Fireblocks的销售副总裁Amy Zhang在参加Coinfest Asia 2023时表示：“我认为这个会议（Coinfest Asia）真正汇集了东南亚地区的许多领先者，无论是从会议本身还是作为活动赞助商的角度。我们非常兴奋，并在这里遇到了许多潜在客户和客户。”

在其第三届会议中，Coinfest Asia将吸引来自亚洲和其他地区的超过五千名参与者。该活动为希望在该地区扩大业务的公司提供了赞助机会。

亚洲国家如印度、越南、菲律宾和印度尼西亚在加密资产采用率方面排名前十。根据Chainalysis的报告，亚洲加密采用的增长反映在交易量、购买力和人口规模的增加上，一些新的预售ICO更受到包括韩国、香港等地欢迎。

PlayDoge成为焦点已筹近470万美元

虽然这位加密货币亿万富翁一直在撤资 Dogecoin 和 Cardano，但他们的注意力转向了他们对加密货币领域一个相对较新的参与者PlayDoge。

PlayDoge迷因币是一款革命性的手机游戏，将广受喜爱的Doge迷因转化为虚拟宠物，并整合了区块链技术来创造一个玩赚模式。该游戏提供了一个结合娱乐和财务回报的平台，使玩家能够通过照顾和互动他们的数位Doge来赚取$PLAY代币。

PlayDoge的游戏玩法引入了高风险的元素，例如宠物可能会逃跑或更糟的情况，这增加了玩家的责任感和紧迫感。此外PlayDoge在手机上易于访问，支援在Google和Apple应用商店下载，使其触及广大的用户群。

游戏还提供了高清的图元图形、触控屏操作和一系列迷你游戏，进一步提升了用户体验。不过，需要注意的是，PlayDoge的游戏将在预售后才会推出，并且质押功能仅限于在Binance智慧链上购买的预售代币。

目前预售阶段将以1 PLAY = $0.0051发售，并且价格在不同阶段会升高，不仅为早期投资者提供了独特的进入机会，而且预计将增加代币的流通性和市场价。

公平发行的迷因币Base Dawgz已筹集180万

迷因币的关键特徵不是其高供应量或低单价，而是其公平的发行方式，让所有人都能从一开始就参与进来。与那些高完全稀释价值（FDV）的“风投币”形成鲜明对比，迷因币的发行使得没有人能够获得不公平的优势，这是一个完全的玩家对玩家（PvP）竞争模式。

Base Dawgz (DAWGZ) 是在Base区块链上预售的一个项目，与Coinbase有关联。作为加密货币投资者或交易员，跨不同区块链进行投资而不是仅依赖一个区块链是至关重要的，以确保持续成功。

Base Dawgz项目具有创新的代币经济学，包括类似于社交空投的推荐系统。该专案通过独特的“分享即赚”系统激励使用者参与，使用者可以推广专案、连结社交媒体帐户并创建内容，从而赚取可兑换$DAWGZ代币的积分。这种系统通过奖励在社交媒体上分享相关内容，创造了一个连续的市场行销迴圈，提升了项目的知名度和参与度。Base Dawgz的预售已筹资180万美元。这是一个有限的投资机会，有望成为一个具有突破性的多链项目。

结论

亚洲不仅因经济和技术因素而成为Web3和加密行业的磁石，还因其支持性的监管环境、持续的创新和各个领域的广泛采用。

这预示着一个新时代的到来，亚洲不仅在追随全球数字革命的步伐，更有潜力在这一领域中领跑。

加密货币市场波动大，我们强调在投资任何资产之前，多元化投资组合和进行尽职调查的重要性。