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日本央行维持利率不变：面对市场波动的谨慎策略

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根据日本央行副行长内田真一的说法，当金融市场不稳定时，日本央行将不会提高利率。这一决策的背景是近期日元走强，减少了进口价格的上行压力，从而影响了整体通胀。内田在日本函馆向商界领袖发表讲话时指出，国内外金融市场的剧烈波动影响了企业活动和消费，因此有必要暂时维持当前的货币宽松政策。

内田强调，股市波动会影响央行的政策决策，这是因为它直接关係到企业活动和消费水平。如果市场波动影响了经济和价格前景以及实现2%通胀目标的可能性，日本央行的利率路径将「显然」发生变化。

目前日本央行的主要目标之一是达到2%的通胀率。然而，日元走强使进口商品的价格压力减轻，这可能使通胀压力减少，进而影响央行的政策决策。内田指出，当市场不稳定时，上调利率可能会带来更多风险。

维持货币宽松政策

内田表示，在当前经济环境下，维持现有的货币宽松政策是必要的。这不仅有利于支持经济增长，还可以稳定市场信心。他强调，政策的任何变动都将基于市场波动对经济和价格展望的影响进行评估。

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日本央行上周三把基准利率上调至0.25%，并决定将国债购买量减半，由此进一步回撤该央行在过去25年大部分时间里一直推行的刺激性货币政策。

这些举措是在日本通胀上升背景下采取的，标志着货币政策回归官员们口中更正常的状态，即利率为正值且日本央行不寻求严格控制国债市场。

日本泡沫经济爆破后遗症

上世纪九十年代，日本泡沫经济爆破，导致资产价格大幅下跌，往后十年日本出现通缩和经济衰退，陷入“迷失十年”的困局。日本央行早于2001年开始实施零利率和量化宽松，以振兴经济。

在长期几近“零息”下，日圆不但没有积弱，反而自2007年起展现强势，美元兑日圆由125水平，反复升至2011年的75水平。

值得一提的是，2008年全球金融海啸之时，由美国推出的量化宽松（QE）政策，事实上是由日本央行发明的。其后，全球主要央行纷纷推出或加码量化宽松，全球进入长达十多年的低息环境。

在日本前首相安倍晋三的“安倍经济学”推动下，日本实施更激进的宽松政策，自2013年起，日本央行实施质化及量化宽松政策（QQE），并在2016年进一步加码，实施负利率政策，对金融机构在央行的经常账户余额实施负0.1%利率，以及引入孳息曲线控制（YCC）框架，使10年期国债孳息曲维持在零的目标水平。

不过，日本激进的宽松货币政策并没有对经济和通胀带来太大起色，投资者反而透过借入低利率日圆，买入海外较高收益的资产，从中赚取利差。

由于资金外流导致日圆大幅走弱，美元兑日圆由2021年低位反弹至100至110水平，并维持一段时间。当市场出现风险事件时，日圆往往成为“被动”避险资产，资金回流刺激日圆反弹。

直到新冠疫情导致全球供应链中断，欧美央行自2022年起激进加息应对通胀压力，唯独日本央行继续维持超宽松政策，成为全球唯一仍实施负利率政策的主要央行，令日圆展开新一轮贬值。

欧洲央行在2010年代也曾因应通货紧缩而采取过负利率政策，但由于许多人质疑负利率政策带来的助益，经济学家的看法也存在分歧，直到2022年7月才结束近十年的负利率时代。

随著进口通胀慢慢传递至实体经济，近年日本开始摆脱通缩，今年1月核心消费物价指数（CPI）按年升2%，是连续29个月录得按年上升，并已达到央行设定的2%目标。至于日本央行决定结束负利率的关键指标、上周五的日本春季薪资谈判“春斗”结果显示，日本员工年度薪酬平均增幅达5.28%，是1992年以来最高。由于薪酬加幅高过通胀，家庭开支有望扩长，实现央行期望可持续的良性通胀目标。

结语：

总体而言，内田的讲话传达了日本央行在面对市场波动时的谨慎态度。央行将密切关注市场动态，以确保政策选择能够支持经济稳定与增长。这一立场反映了央行在不确定性中保持灵活性和警惕性的战略。

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香港资深传媒工作者，週刊总编辑，新闻和财经分析师，专栏作家。 在香港从事新闻工作近三十年，并从事香港多家大型传媒的管理层，包括華僑日報、东周刊等。

最长工作时间是在香港传媒工作，并任职高层管理层，长期对新闻、财经有深入研究，并指导编辑部工作，所从事的新闻报导，曾经长期占据香港传媒收视第一位，报导也经常引起中国和香港关注，在香港传媒界人脉甚广，也在财经界有大量关系。

目前对加密新闻和WEB 3发展产生浓厚兴趣并致力研究，香港政府将大力发展香港成为亚洲加密货币中心，确信中国有更多投资者会经香港投资加密货币市场，加密货币和WEB 3必然是未来香港金融主要潮流。 每篇在Techreport的专栏文章，都经大量资料收集和分析，并会跟香港相关产业人士交流，得出最新看法和结论。

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