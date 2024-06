Base Dawgz突破160万美元　早期投资者可获得5000%收益？

在加密货币市场下滑的同时,一些具有实用性的meme币却表现出了顽强的生命力。例如,Base Dawgz($DAWGZ)的预售在不到两周的时间里就筹集了160多万美元。

考虑到 $DAWGZ 在第一周只筹集到了 30 万美元,这是一个了不起的成就,显示了投资者突如其来的兴趣。

让我们深入了解一下这个项目,看看到底是怎么回事。

得益于其多链生态系统,对于对最有前景加密货币 感兴趣的投资者来说,$DAWGZ 可能是一个有吸引力的选择。

与只关注炒作和积极市场情绪的meme币不同,$DAWGZ提供了真实世界的实用性。

尽管 Base Dawgz 是在 Base 区块链上推出的,但由于采用了 Wormhole 和 Portal Bridge 技术,它拥有多链功能。

用户可以在 Binance Chain ($BNB)、Ethereum ($ETH)、Solana ($SOL)、Avalanche ($AVAX) 和 Base ($BASE) 上购买和交易 $DAWGZ。

通过其跨链功能,$DAWGZ 可以整合其六大区块链中任何一个区块链上的 dApp,进一步增加生态系统的实用性。

该项目的 X 频道上即将发布的认购倡议公告值得关注,因为将有超过 16.8 亿个代币被分配到该项目中。

根据其白皮书,Base Dawgz 还将发起 “Be Social for Airdrop “活动。当用户在项目的 X 频道上创建和分享内容时,他们可以获得奖励积分,预售结束后,他们可以用积分兑换奖励的 $DAWGZ 代币。

为了进一步促进增长,$DAWGZ 将其代币资金分配到多个领域。

流动性将在 $DAWGZ 的发展轨迹中发挥关键作用,确保上市后交易的灵活性,而分配给奖励的 12.6 亿代币应能吸引长期投资者。

许多加密货币的预售之所以受到关注,是因为它们提供了现实世界中的实用性。

PlayDoge ($PLAY)是一款Tamagotchi风格的 边玩边赚(P2E)游戏,其早期销售已筹集到 460 多万美元。

Mega Dice ($DICE) 是 “SOL 上排名第一的 GameFi”,目前正在进行成功的早期销售,通过提供 P2E 赌场游戏、赌注机会和 NFT,迄今已筹集到 150 多万美元。

eTukTuk ($TUK)是另一种具有显著实用性的纪念币,它在提供 P2E 游戏的同时,还注重生态友好型倡议。TUK持有者通过玩CrazyTukTuk游戏(玩家可以以最快的速度接送乘客)来获得代币奖励,这很可能促使其预售额超过350万美元。

