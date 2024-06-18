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Base Dawgz突破160万美元　早期投资者可获得5000%收益？

esther
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加密货币市场下滑的同时，一些具有实用性的meme币却表现出了顽强的生命力。例如，Base Dawgz（$DAWGZ）的预售在不到两周的时间里就筹集了160多万美元

考虑到 $DAWGZ 在第一周只筹集到了 30 万美元，这是一个了不起的成就，显示了投资者突如其来的兴趣。

让我们深入了解一下这个项目，看看到底是怎么回事。

$DAWGZ 多链优势–购买理由？

得益于其多链生态系统，对于对最有前景加密货币 感兴趣的投资者来说，$DAWGZ 可能是一个有吸引力的选择

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与只关注炒作和积极市场情绪的meme币不同，$DAWGZ提供了真实世界的实用性

尽管 Base Dawgz 是在 Base 区块链上推出的，但由于采用了 WormholePortal Bridge 技术，它拥有多链功能。

用户可以在 Binance Chain ($BNB)、Ethereum ($ETH)、Solana ($SOL)、Avalanche ($AVAX) 和 Base ($BASE) 上购买和交易 $DAWGZ。

我们不仅要突破界限，还要打破界限。我们提供跨多个区块链的无缝互操作性，确保您可以在去中心化的世界中无拘无束地翱翔。–Base Dawgz

通过其跨链功能，$DAWGZ 可以整合其六大区块链中任何一个区块链上的 dApp，进一步增加生态系统的实用性。

该项目的 X 频道上即将发布的认购倡议公告值得关注，因为将有超过 16.8 亿个代币被分配到该项目中。

根据其白皮书，Base Dawgz 还将发起 “Be Social for Airdrop “活动。当用户在项目的 X 频道上创建和分享内容时，他们可以获得奖励积分，预售结束后，他们可以用积分兑换奖励的 $DAWGZ 代币。

为了进一步促进增长，$DAWGZ 将其代币资金分配到多个领域。

代币特征 $DAWGZ 代币数据
预售 20% (1.68B)
赌注 20%  (1.68B)
流动性 20%  (16.8 亿)
上市 10% (8.4 亿)
奖励 15% (12.6 亿)
营销 15% (12.6 亿)

流动性将在 $DAWGZ 的发展轨迹中发挥关键作用，确保上市后交易的灵活性，而分配给奖励的 12.6 亿代币应能吸引长期投资者。

具有实用性的meme币–它们是趋势吗？

许多加密货币的预售之所以受到关注，是因为它们提供了现实世界中的实用性。

PlayDoge ($PLAY)是一款Tamagotchi风格的 边玩边赚（P2E）游戏，其早期销售已筹集到 460 多万美元。

Mega Dice ($DICE) 是 “SOL 上排名第一的 GameFi”，目前正在进行成功的早期销售，通过提供 P2E 赌场游戏、赌注机会和 NFT，迄今已筹集到 150 多万美元。

eTukTuk ($TUK)是另一种具有显著实用性的纪念币，它在提供 P2E 游戏的同时，还注重生态友好型倡议。TUK持有者通过玩CrazyTukTuk游戏（玩家可以以最快的速度接送乘客）来获得代币奖励，这很可能促使其预售额超过350万美元。

其他具有实际收益的纪念币包括 WienerAI ($WAI)、99Bitcoins ($99BTC) 和 Sealana ($SEAL)，后者预计将在今年年底达到 0.088 美元

Base Dawgz 预售优惠和未来预测

$DAWGZ 的代币价格每七天上涨 5%，直到预售结束。下一次价格上涨（0.0053 美元）将在 15 小时后进行。

即将到来的价格上涨与 160 万美元的融资额不谋而合，这凸显了 FOMO（害怕错过）的潜在影响和围绕meme币的兴奋情绪。

通过降低代币价格，投资者似乎有动力在早期参与项目。随着预售的继续，代币的价格将会上涨，从而使投资者预期其未来的增长

您可以访问官方预售网站，将您的钱包连接到小工具，然后选择要购买的金额，即可购买 $DAWGZ

总结

现在购买 $DAWGZ 可能会获得丰厚的回报，到 2024 年底，回报率可能达到 500%，早期投资者的回报率可能达到 5000%–尤其是在社区情绪积极和多链互操作性良好的情况下。

不过，在进行加密货币投资之前，一定要慎重。加密货币是一个不稳定的行业，成功并非100%有保证。

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Esther

Esther

Esther作为自由撰稿人已经有一段时间，撰写的文章数已百计，涉及的范畴众多。

她拥有国际新闻学学士学位，毕业后从事相关职业，从财经、时事新闻、体育、娱乐等领域均有触及。Esther更曾在中国内地、澳洲的中文报纸中担任过财经编辑，对于报道经济类领域新闻有相关经验，同时亦了解多国的经济发展趋势。

随着时间过去，Esther更跟紧时代的变化，从当初的经济发展，到现今流行的加密货币市场均有所研究，绝对能为你提供相关信息和专业意见。除此之外，Esther的新闻触角明锐，总能走在前方，为大家带来不同国家有关经济的信息来源。

曾在中国内地、香港、澳洲等地担任过记者的Esther，对于不同地方的经济领域均有独到的心得和意见，总是能以快捷作出报道，报道的内容从当地的经济发展，到元宇宙、NFT、加密市场、加密货币等均有接触，是投资者的好帮手。想了解更多经济新闻，绝对要看看她所撰写的文章和内容，绝对能为你打开前往经济世界的大门。

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为什麽加密货币市场下跌　专家反而看好这些新的代币预售？

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近日加密货币市场出现明显下滑，主要加密货币价格普遍下跌，投资者在等待美联储即将公佈的利率决策。比特币作为市场的风向标，再次延续了近期的跌势。 根据Coin Metrics数据，目前比特币价格下跌了3%报67,582.34美元。当天早些时候，比特币的价格曾一度跌至66,140.67美元。这一跌势始于比特币从70,000美元的高位回落。与此同时以太坊亦下跌了4.8%，报3,496.32美元。整体加密货币市场以及相关股票表现均不佳，Coinbase和MicroStrategy的股价均下跌超过2%。 分析人士指出，比特币的下跌可能是由于一波多头平仓引发的。根据CoinGlass的数据，在过去24小时内，已有5,600万美元的比特币多头平仓发生于中心化交易所。上週四，市场也经历了5,600万美元的多头平仓，这是在美国公布了好于预期的5月就业报告之前发生的。随后比特币再次跌破70,000美元，结束了短暂的上涨势头。 担心今年不会降息 像股票市场投资者一样，加密货币交易者也担心美联储今年可能不会降低利率，Cube.Exchange的首席执行官Bartosz Lipiński表示：「当股票市场抛售时，其他风险资产也会跟随抛售。这很大程度上感觉像是市场正在失去对美联储短期内降息的信心，对高利率长期影响的更大担忧开始蔓延。」 Lipiński补充道：「从期权持仓情况来看，长期预期是会出现反弹。但目前，我们可能会继续看到波动，直到对美联储今年馀下时间计划的清晰图景出现。」 他还表示，週二和上週五的抛售进一步证明了市场持续的「低迷」，儘管美国似乎即将推出现货以太坊ETF，但市场缺乏推动价格上涨的真正催化剂。「比特币的基本面依然强劲，ETF正在囤积供应，但市场情绪尚未跟上。」 比特币的基本面依然强劲。随着越来越多的比特币被ETF和长期持有者囤积，流通中的比特币供应量正在减少，这可能会在未来对价格产生支撑作用。然而市场情绪和投资者信心需要时间来恢復，目前资金开始流入以下这些新的代币预售。 1.Sealana (SEAL) 已成功筹集超过400万美元即将完结 Sealana (SEAL) 是一个受《南方公园》“魔兽世界之神”启发的迷因币，在Solana生态系统中引起了轰动，其预售正在进行中，吸引了众多投资者踊跃参与。Sealana 将在中国时间6月26日上午2时 ( 6月25日 6pm UTC ）完结预售 分析师预计上架后价格将大幅上涨，这引发了兴奋和错失恐惧症（FOMO）。预售已成功筹集超过400万美元，并在社交媒体上积累了大量粉丝。 关于在主要去中心化交易所（DEX）上架的讨论愈发激烈，这可能会让Sealana接触到更广泛的观众群体，并潜在地推高其价格。儘管Sealana是一个没有複杂效用的简单迷因币，其独特的主题和时机可能会成为成功的关键。类似的迷因币在过去曾经有过爆炸性的增长，而Sealana的俏皮风格非常符合当前市场情绪。 Sealana对《南方公园》的致敬以及来自加密货币影响者的支持进一步助长了其热度。凭藉强劲的预售表现和积极的市场情绪，Sealana似乎有望成为迷因币领域的重要玩家之一，也是2024年值得投资的最佳加密货币之一。 2.人工智能结合加密货币WienerAI (WAI) WienerAI (WAI) 在预售领域迅速崛起，筹集了超过580万美元的资金，显示出其在加密市场中的快速增长潜力。它将迷因灵感的品牌与强大的市场推广和创新功能相结合，为未来的巨大增长奠定了基础。...

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彭博分析师：以太坊现货ETF可能于七月初上市

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近日彭博社ETF分析师Eric Balchunas在推特上表示，以太坊现货ETF的上市日期可能会提前至7月2日，这一消息引发了市场的广泛关注和讨论。 Balchunas提到，美国证券交易委员会（SEC）已经向发行人发送了关于S-1申请的评论反馈，这些评论相对轻微，没有重大问题。SEC要求发行人在一週内回复并进行必要的修改。根据这一进展，Balchunas认为SEC有机会在下週宣布S-1申请的批准。一旦S-1获得批准，通常ETF便能在次日上市，因此彭博社将以太坊现货ETF的预计上市日期提前至7月2日。 消息一出，以太币（ETH）的价格从前日的低点3,362美元微幅上涨，短暂突破3,500美元大关，截稿前报在3,578美元。在近期市场缺乏催化剂的情况下，比特币和以太币的价格并未随着股市持续创下新高，反而显得有些欲振乏力。 ETF对加密市场的影响 以太坊现货ETF的推出被认为是加密市场的一个重要里程碑，ETF即交易所交易基金，是一种在交易所上市交易的投资基金，通常追踪某一特定资产或一篮子资产的表现，现货ETF则是在市场上实际持有其追踪的资产，而非仅仅追踪其价格波动。 对于以太坊现货ETF来说，其上市意味着投资者可以通过传统的股票交易平台来投资以太坊，而不需要直接购买和持有加密货币。这不仅降低了投资的技术门槛，也提供了更高的安全性和便捷性，吸引了更多的机构投资者和传统金融资本进入加密市场。 美国证券交易委员会（SEC）对于加密货币相关金融产品的监管态度一直备受关注，过去，SEC对于加密货币ETF的申请多次表示担忧，主要集中在市场操纵和投资者保护问题上，然而随着加密货币市场的不断成熟和监管环境的逐步完善，SEC的态度也逐渐变得更加开放。 此次以太坊现货ETF的顺利推进，表明了监管机构对于加密货币市场的信心增强，这不仅有助于提升以太坊的市场地位，也将对整个加密货币市场产生积极影响。 以太坊的基本面与市场情绪 儘管近期加密货币市场表现平平，但以太坊的基本面依然强劲，以太坊作为第二大加密货币，其生态系统涵盖了智能合约、去中心化金融（DeFi）、非同质化代币（NFT）等多个领域，拥有广泛的应用前景和发展潜力。 然而市场情绪在很大程度上受到宏观经济因素和政策变动的影响。高利率环境下，风险资产的吸引力减弱，投资者更倾向于追求稳定的收益。这也解释了为何即使有ETF这样的利好消息，以太坊和比特币的价格仍未出现大幅上涨。 面对市场的不确定性，投资者应该保持谨慎，做好风险管理。对于长期看好以太坊及其生态系统的投资者来说，可以考虑分批建仓，利用市场波动来降低平均买入成本。同时，保持对市场动态和政策变化的关注，及时调整投资策略。 总结来说以太坊现货ETF的推出无疑是加密货币市场的一个重要里程碑，标誌着加密货币进一步融入传统金融体系的进程。然而投资者在欢迎这一进展的同时，也应该保持谨慎，认识到市场仍然存在的风险和不确定性。 以太坊现货ETF的潜在影响 以太坊现货ETF的推出将带来多方面的积极影响，首先它将吸引更多的机构投资者进入市场。传统金融机构通常对于直接投资加密货币持谨慎态度，主要是由于加密货币市场的波动性和安全性问题。然而现货ETF的推出将为这些机构提供一个合规且便捷的投资渠道，从而大幅增加市场的流动性和稳定性。 ETF的推出将有助于提升以太坊的市场透明度和信任度，ETF需要定期披露持仓和运营情况，这将提升市场的监管和透明度，减少市场操纵和欺诈行为，此外ETF的交易也将受到严格的监管，进一步保障投资者的利益。 对于投资者而言，持续关注以太坊现货ETF相关的市场动态和政策变化至关重要，随着ETF上市日期的临近，市场情绪和价格波动可能会加剧，投资者应该密切关注SEC的最终决定以及ETF发行人的回应，以便做出及时的投资决策。 除了ETF本身，投资者还应该关注宏观经济环境和其他市场因素，例如美联储的货币政策、全球经济增长前景以及其他主要加密货币的市场表现，都可能对以太坊的价格产生影响。 从长期来看，以太坊的发展前景依然乐观。作为全球最大的智能合约平台，以太坊在去中心化金融（DeFi）、非同质化代币（NFT）和去中心化应用（DApp）等领域拥有广泛的应用。随着以太坊2.0升级的不断推进，其性能和可扩展性将进一步提升，吸引更多的开发者和用户参与其中。 此外以太坊的生态系统也在不断扩展和成熟。越来越多的企业和机构开始採用以太坊技术，开发各种创新应用和服务，这将进一步增强以太坊的市场地位和竞争力，为其价格提供有力支撑。 结语 总的来说，以太坊现货ETF的推出将对加密货币市场产生深远影响，它不仅将吸引更多的传统金融资本进入市场，提升市场的流动性和稳定性，还将增强市场的透明度和信任度。然而投资者在欢迎这一进展的同时，也应该保持谨慎，认识到市场的风险和不确定性，做好风险管理和投资策略调整，随着以太坊生态系统的不断发展和成熟，其未来的发展前景依然值得期待。

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