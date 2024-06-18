Base Dawgz突破160万美元　早期投资者可获得5000%收益？

在加密货币市场下滑的同时，一些具有实用性的meme币却表现出了顽强的生命力。例如，Base Dawgz（$DAWGZ）的预售在不到两周的时间里就筹集了160多万美元。

考虑到 $DAWGZ 在第一周只筹集到了 30 万美元，这是一个了不起的成就，显示了投资者突如其来的兴趣。

让我们深入了解一下这个项目，看看到底是怎么回事。

$DAWGZ 多链优势–购买理由？

得益于其多链生态系统，对于对最有前景加密货币 感兴趣的投资者来说，$DAWGZ 可能是一个有吸引力的选择。

与只关注炒作和积极市场情绪的meme币不同，$DAWGZ提供了真实世界的实用性。

尽管 Base Dawgz 是在 Base 区块链上推出的，但由于采用了 Wormhole 和 Portal Bridge 技术，它拥有多链功能。

用户可以在 Binance Chain ($BNB)、Ethereum ($ETH)、Solana ($SOL)、Avalanche ($AVAX) 和 Base ($BASE) 上购买和交易 $DAWGZ。

通过其跨链功能，$DAWGZ 可以整合其六大区块链中任何一个区块链上的 dApp，进一步增加生态系统的实用性。

该项目的 X 频道上即将发布的认购倡议公告值得关注，因为将有超过 16.8 亿个代币被分配到该项目中。

根据其白皮书，Base Dawgz 还将发起 “Be Social for Airdrop “活动。当用户在项目的 X 频道上创建和分享内容时，他们可以获得奖励积分，预售结束后，他们可以用积分兑换奖励的 $DAWGZ 代币。

为了进一步促进增长，$DAWGZ 将其代币资金分配到多个领域。

代币特征 $DAWGZ 代币数据 预售 20% (1.68B) 赌注 20% (1.68B) 流动性 20% (16.8 亿) 上市 10% (8.4 亿) 奖励 15% (12.6 亿) 营销 15% (12.6 亿)

流动性将在 $DAWGZ 的发展轨迹中发挥关键作用，确保上市后交易的灵活性，而分配给奖励的 12.6 亿代币应能吸引长期投资者。

具有实用性的meme币–它们是趋势吗？

许多加密货币的预售之所以受到关注，是因为它们提供了现实世界中的实用性。

PlayDoge ($PLAY)是一款Tamagotchi风格的 边玩边赚（P2E）游戏，其早期销售已筹集到 460 多万美元。

Mega Dice ($DICE) 是 “SOL 上排名第一的 GameFi”，目前正在进行成功的早期销售，通过提供 P2E 赌场游戏、赌注机会和 NFT，迄今已筹集到 150 多万美元。

eTukTuk ($TUK)是另一种具有显著实用性的纪念币，它在提供 P2E 游戏的同时，还注重生态友好型倡议。TUK持有者通过玩CrazyTukTuk游戏（玩家可以以最快的速度接送乘客）来获得代币奖励，这很可能促使其预售额超过350万美元。

TukTribe, are you ready to customize, race, and earn with your virtual eTuktuks in the most eco-friendly and exhilarating game ever? 🛺💚 Every race you win helps us drive sustainability, innovation, and carry us through the end of the presale and $TUK listing on a major… pic.twitter.com/kM1OVfp75i — eTukTuk (@eTukTukio) June 4, 2024

其他具有实际收益的纪念币包括 WienerAI ($WAI)、99Bitcoins ($99BTC) 和 Sealana ($SEAL)，后者预计将在今年年底达到 0.088 美元。

Base Dawgz 预售优惠和未来预测

$DAWGZ 的代币价格每七天上涨 5%，直到预售结束。下一次价格上涨（0.0053 美元）将在 15 小时后进行。

即将到来的价格上涨与 160 万美元的融资额不谋而合，这凸显了 FOMO（害怕错过）的潜在影响和围绕meme币的兴奋情绪。

通过降低代币价格，投资者似乎有动力在早期参与项目。随着预售的继续，代币的价格将会上涨，从而使投资者预期其未来的增长。

您可以访问官方预售网站，将您的钱包连接到小工具，然后选择要购买的金额，即可购买 $DAWGZ。

总结

现在购买 $DAWGZ 可能会获得丰厚的回报，到 2024 年底，回报率可能达到 500%，早期投资者的回报率可能达到 5000%–尤其是在社区情绪积极和多链互操作性良好的情况下。

不过，在进行加密货币投资之前，一定要慎重。加密货币是一个不稳定的行业，成功并非100%有保证。