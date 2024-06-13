Base Dawgz 创下 100 万美元里程碑——下一款爆红的 Meme Coin

比特币目前徘徊在 69,700 美元左右，相比几天前飙升至近 72,000 美元，这是一个急剧下跌。这表明我们可能会看到这种货币创下新高，从而引发其他加密货币的多米诺骨牌效应。

与预期相反，其他主要加密货币本周也出现价格下跌。以太坊下跌 6.8%，Solana 和 XRP 下跌 8.9%，Avalanche 下跌 10% 等等。尽管如此专家们认为即使在熊市中，新的 Base Dawgz ($DAWGZ) 预售仍有可能带来可观的回报。

Base Dawgz ($DAWGZ) 预售成绩斐然，ICO 推出仅几天就筹集了超过 100 万美元

自 5 月 30 日推出 ICO 以来，Base Dawgz ($DAWGZ) 已经取得了重大进展，在短时间内筹集了超过 100 万美元的销售额。

这一令人印象深刻的早期成功反映了投资者对该项目的高度信心。目前 $DAWGZ 代币的价格定为 0.00502 美元，具有明显的增长潜力，尤其是预售分阶段进行，价格会定期上涨，对早期投资者来说是一个有吸引力的机会。

推动这一势头的一个关键因素是该项目透明而直接的代币经济学。总供应量为 84.5 亿个代币，经过战略性分配，以确保项目的可持续性和增长。

具体来说20% 的代币用于预售，另外 20% 用于质押，20% 用于流动性。此外，15% 用于营销工作，15% 用于 $DAWGZ 奖励，剩余 10% 用于上市。

这一精心策划的分布展示了支持项目生态系统和确保其长期可行性的全面方法。

明确的分配策略不仅增强了投资者的信心，还强调了团队对透明度和有效项目管理的承诺。随着预售的继续和更多阶段的推出，Base Dawgz 项目有望吸引更多的关注和投资，进一步巩固其在市场上的地位。

Base Dawgz 采用多链技术，增强项目功能

Base Dawgz 在 Base 区块链上运行，但集成了多链技术，支持以太坊、Solana、币安智能链和 Avalanche。这一战术决策通过利用多个区块链增强了项目的功能和吸引力。

Base Dawgz 受益于 Base 区块链的安全性、速度和可扩展性，确保交易高效安全。以太坊强大的生态系统和智能合约功能促进了复杂的去中心化应用程序 (dApp) 以及与现有 dApp 和服务的无缝互操作性，为创新功能提供了灵活性。

Solana的高吞吐量和低交易成本提供了高效率，每秒可处理大量交易，从而最大限度地减少延迟和成本。币安智能链 (BSC) 通过其庞大的区块链社区和与以太坊生态系统的兼容性增强了该项目的影响力，提供轻松的迁移和交互、对 DeFi 协议的访问以及扩展的流动性选择。

Avalanche 凭借其独特的共识机制实现了可扩展性和定制化，提供快速的最终性并支持针对特定用例量身定制的区块链。这种灵活性使 Base Dawgz 能够适应和扩展以满足市场需求。

多链方法可确保无缝且多功能的用户体验，最大限度地降低网络拥塞或高费用等风险。它吸引了来自不同区块链社区的用户和开发者，为 Base Dawgz 培育了一个包容且互联的生态系统。

Base Dawgz 的独特“分享赚钱”功能，增强社区参与度

Base Dawgz 推出了引人入胜的“分享赚钱”模式，这是其突出特点之一。根据该项目的白皮书，社区成员可以通过在社交媒体上创建和分享 Base Dawgz 内容来赚取积分。预售结束后，这些积分可以兑换为 $DAWGZ 代币。

要参与奖励计划，用户需要点击主页上的“推荐并markdown赚取”按钮并连接他们的钱包以生成唯一的推荐链接。推荐人将获得推荐人贡献金额的 5%。这意味着推荐不仅传播了意识，还为推荐人提供了经济激励。

由于这种传播方式，该项目已经在 X（以前称为 Twitter）上积累了 2000 名粉丝，在 Telegram 上积累了 1000 名订阅者。随着预售的继续，这些数字肯定会上升。

Base Dawgz 还计划在未来推出有吸引力的质押奖励，为社区成员带来更多好处。这种多管齐下的策略旨在建立一个庞大而活跃的社区，同时为参与提供切实的激励。

Base Dawgz ($DAWGZ)是一个在熊市中仍然能够吸引投资者关注的项目。项目的透明度、代币经济学、多链技术以及“分享赚钱”功能都展示了其独特的优势。无论市场状况如何，Base Dawgz 都有望为投资者带来丰厚回报。

结论

本周早些时候，随着比特币的飙升，许多人认为我们即将进入牛市，但事实似乎并非如此。

加密货币市场目前一片混乱，本周所有货币的交易价格都大幅下跌，进一步加剧了投资者的不安全感。然而，即使在熊市中，你仍然可以获利。

顶级行业专家表示，新的 Base Dawgz ($DAWGZ) 项目有潜力让所有投资组合飙升。

在投资像Base Dawgz这样的迷因币之前，请记得做好您自己的研究。加密领域充满了波动和不确定性，所以最好负责任地投资。