Countries
Close
chinese 中文 english English japanese 日本語 korean 한국어 vietnam Tiếng Việt portuguese Português (PT/BR)
Home BEERCOIN 价格预测上涨后暴跌　交易员注意力转向新迷因币Base Dawgz
加密货币新闻

BEERCOIN 价格预测上涨后暴跌　交易员注意力转向新迷因币Base Dawgz

mark
Updated:

啤酒币（BEER）在最近大涨后开始暴跌，这个迷因币在週一以来已经下跌近64%，目前报价约为0.00017美元。不过投资者仍旧关注新的Base Dawgz（DAWGZ）代币，该代币旨在将跨链特性与幽默的迷因设计相结合

BEER在5月底在Solana去中心化交易所上市后开始大幅上涨。这个“液体黄金”迷因币在公开市场首次亮相后的三周内飙升超过6300%。

在峰值时，BEER的市值达到3亿美元。热潮是真实的——啤酒币迷因和讨论充斥加密Twitter。散户交易者开始蜂拥而入，“百万啤酒币富翁”任务成为热门讨论，进一步煽动热潮。

但是就像开始时一样迅速，啤酒币泡沫也破裂了。本週由于投资者获利了结，BEER的价格下跌近50%。过去24小时的现货交易量下降31%至2.89亿美元，显示兴趣正在减弱。从技术上看，卖出可能会在近期继续。

🚀 寻找下一个100倍加密货币？
查看我们精选的加密货币预售，获取高回报

BEER在4小时图上形成了熊旗形态，这通常代表着另一轮价格下跌。因此，对于啤酒币持有者来说，可能还有更多痛苦等待着他们。

加密鲸操纵导致Beercoin持有者抛售

但是啤酒币暴跌的原因是什么？主要与一加密鲸被指控精心策划的抽水倒戈有关。

区块链跟踪器Lookonchain在Twitter上发文称，一名大持有者一直在有计划地大量抛售BEER，以拉低价格。这会使小投资者恐慌抛售，进一步加剧跌势。该鲸鱼然后以更低的价格扫货更多BEER代币，进一步提高价格。

之后散户再次买入，製造新一轮的炒作，最终该鲸鱼通过再次抛售其代币获利并离场，获得丰厚利润并甩给后头的持有者，这种策略使啤酒币持有者损失了数百万。

然而BEER的团队在Twitter上发文称，他们不是卖出的源头，这原本是一个谣言。总的来说，啤酒币的故事看来是迷因币投资风险的又一例证。

跨链迷因币Base Dawgz继续飙升，预售已达150万美元

由于啤酒币的卖出，交易者正在寻找其他获利机会。一个继续显示看涨趋势的迷因币是Base Dawgz

这个以狗为主题的伞降代币在火热的预售中已经筹集了超过130万美元。买家一直在争相以每代币0.00502美元的当前低价入场Base Dawgz。

凭藉幽默迷因、“分享赚钱”推广活动以及作为跨链的吸引力，Base Dawgz的热度每天都在增长。这种热度也没有消退的迹象。事实上，Base Dawgz的Twitter粉丝数在10天内就达到了3000多。 Base Dawgz还登上了CoinMarketCap、Coinspeaker和Bitcoin.com等顶级加密出版物。

YouTuber Jacob Bury 甚至给出了DAWGZ的大力赞扬。在上週发布的一段视频中，Bury猜测Base Dawgz可能是“下一个潜力100倍的Base迷因币”。

结论：

所有这些热度与啤酒币目前的糟糕表现形成了鲜明对比。在BEER暴跌的同时，Base Dawgz显示出强大的持久力——儘管整个迷因币空间整体上努力挣扎。

因此随着预售结束后DEX上市和挖矿协议的制定，这个新的跨链代币可能值得关注。

请记住自行研究加密项目，并谨防诈骗和误导营销。这个行业有时波动剧烈且棘手，所以请负责任地投资

Tech Report- 编辑流程我们的编辑流程

Tech Report的 编辑政策 着重于提供对读者有实际价值的有用、准确的内容。我们只与具有特定领域知识的经验丰富的作者合作，包括技术最新发展、在线隐私、加密货币、软件等方面。我们的编辑政策确保每个主题都经过我们内部编辑的研究和策划。我们保持严格的新闻标准，每篇文章都是100%由真正的作者撰写的。 .
将 Tech Report 添加到您的谷歌新闻订阅源

Question & Answers (0)

Have a question? Our panel of experts will answer your queries. Post your Question

Leave a Reply

Write a Review

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Mark

Mark

香港资深传媒工作者，週刊总编辑，新闻和财经分析师，专栏作家。 在香港从事新闻工作近三十年，并从事香港多家大型传媒的管理层，包括華僑日報、东周刊等。

最长工作时间是在香港传媒工作，并任职高层管理层，长期对新闻、财经有深入研究，并指导编辑部工作，所从事的新闻报导，曾经长期占据香港传媒收视第一位，报导也经常引起中国和香港关注，在香港传媒界人脉甚广，也在财经界有大量关系。

目前对加密新闻和WEB 3发展产生浓厚兴趣并致力研究，香港政府将大力发展香港成为亚洲加密货币中心，确信中国有更多投资者会经香港投资加密货币市场，加密货币和WEB 3必然是未来香港金融主要潮流。 每篇在Techreport的专栏文章，都经大量资料收集和分析，并会跟香港相关产业人士交流，得出最新看法和结论。

Most Popular News

1 BEERCOIN 价格预测上涨后暴跌　交易员注意力转向新迷因币Base Dawgz
2 中国各大城市限制现金提款　刺激加密货币需求急升
3 Base Dawgz突破160万美元　早期投资者可获得5000%收益？
4 为什麽加密货币市场下跌　专家反而看好这些新的代币预售？
5 彭博分析师：以太坊现货ETF可能于七月初上市

Latest News

加密货币新闻

中国各大城市限制现金提款　刺激加密货币需求急升

mark
加密货币新闻

Base Dawgz突破160万美元　早期投资者可获得5000%收益？

esther

在加密货币市场下滑的同时，一些具有实用性的meme币却表现出了顽强的生命力。例如，Base Dawgz（$DAWGZ）的预售在不到两周的时间里就筹集了160多万美元。 考虑到 $DAWGZ 在第一周只筹集到了 30 万美元，这是一个了不起的成就，显示了投资者突如其来的兴趣。 让我们深入了解一下这个项目，看看到底是怎么回事。 $DAWGZ 多链优势–购买理由？ 得益于其多链生态系统，对于对最有前景加密货币 感兴趣的投资者来说，$DAWGZ 可能是一个有吸引力的选择。 与只关注炒作和积极市场情绪的meme币不同，$DAWGZ提供了真实世界的实用性。 尽管 Base Dawgz 是在 Base 区块链上推出的，但由于采用了 Wormhole 和 Portal Bridge 技术，它拥有多链功能。 用户可以在 Binance Chain ($BNB)、Ethereum ($ETH)、Solana...

加密货币新闻

为什麽加密货币市场下跌　专家反而看好这些新的代币预售？

mark

近日加密货币市场出现明显下滑，主要加密货币价格普遍下跌，投资者在等待美联储即将公佈的利率决策。比特币作为市场的风向标，再次延续了近期的跌势。 根据Coin Metrics数据，目前比特币价格下跌了3%报67,582.34美元。当天早些时候，比特币的价格曾一度跌至66,140.67美元。这一跌势始于比特币从70,000美元的高位回落。与此同时以太坊亦下跌了4.8%，报3,496.32美元。整体加密货币市场以及相关股票表现均不佳，Coinbase和MicroStrategy的股价均下跌超过2%。 分析人士指出，比特币的下跌可能是由于一波多头平仓引发的。根据CoinGlass的数据，在过去24小时内，已有5,600万美元的比特币多头平仓发生于中心化交易所。上週四，市场也经历了5,600万美元的多头平仓，这是在美国公布了好于预期的5月就业报告之前发生的。随后比特币再次跌破70,000美元，结束了短暂的上涨势头。 担心今年不会降息 像股票市场投资者一样，加密货币交易者也担心美联储今年可能不会降低利率，Cube.Exchange的首席执行官Bartosz Lipiński表示：「当股票市场抛售时，其他风险资产也会跟随抛售。这很大程度上感觉像是市场正在失去对美联储短期内降息的信心，对高利率长期影响的更大担忧开始蔓延。」 Lipiński补充道：「从期权持仓情况来看，长期预期是会出现反弹。但目前，我们可能会继续看到波动，直到对美联储今年馀下时间计划的清晰图景出现。」 他还表示，週二和上週五的抛售进一步证明了市场持续的「低迷」，儘管美国似乎即将推出现货以太坊ETF，但市场缺乏推动价格上涨的真正催化剂。「比特币的基本面依然强劲，ETF正在囤积供应，但市场情绪尚未跟上。」 比特币的基本面依然强劲。随着越来越多的比特币被ETF和长期持有者囤积，流通中的比特币供应量正在减少，这可能会在未来对价格产生支撑作用。然而市场情绪和投资者信心需要时间来恢復，目前资金开始流入以下这些新的代币预售。 1.Sealana (SEAL) 已成功筹集超过400万美元即将完结 Sealana (SEAL) 是一个受《南方公园》“魔兽世界之神”启发的迷因币，在Solana生态系统中引起了轰动，其预售正在进行中，吸引了众多投资者踊跃参与。Sealana 将在中国时间6月26日上午2时 ( 6月25日 6pm UTC ）完结预售 分析师预计上架后价格将大幅上涨，这引发了兴奋和错失恐惧症（FOMO）。预售已成功筹集超过400万美元，并在社交媒体上积累了大量粉丝。 关于在主要去中心化交易所（DEX）上架的讨论愈发激烈，这可能会让Sealana接触到更广泛的观众群体，并潜在地推高其价格。儘管Sealana是一个没有複杂效用的简单迷因币，其独特的主题和时机可能会成为成功的关键。类似的迷因币在过去曾经有过爆炸性的增长，而Sealana的俏皮风格非常符合当前市场情绪。 Sealana对《南方公园》的致敬以及来自加密货币影响者的支持进一步助长了其热度。凭藉强劲的预售表现和积极的市场情绪，Sealana似乎有望成为迷因币领域的重要玩家之一，也是2024年值得投资的最佳加密货币之一。 2.人工智能结合加密货币WienerAI (WAI) WienerAI (WAI) 在预售领域迅速崛起，筹集了超过580万美元的资金，显示出其在加密市场中的快速增长潜力。它将迷因灵感的品牌与强大的市场推广和创新功能相结合，为未来的巨大增长奠定了基础。...

加密货币新闻

彭博分析师：以太坊现货ETF可能于七月初上市

mark
加密货币新闻

经济大泡沫导致市场大崩盘　专家警示2025年风险

esther
加密货币新闻

摩根大通：今年加密货币淨流入 120 亿美元　比特币价格偏高将后继无力

mark
加密货币新闻

今年夏季现货以太坊ETF批准的猜测　以太坊主导地位？

esther

规定和高风险投资警告：交易外汇、差价合约（CFD）和加密货币具有高度的投机性，存在一定风险，可能不适合所有投资者。你可能会失去部分或全部投资的资本，因此你不应该用不能承受损失的资本进行投机。本网站上的内容不应视为投资建议。投资具有投机性。投资时您的资本存在风险。请注意，我们确实会收取广告费，用于引导用户开立与经纪商/广告商的帐户和/或将流量引导至广告商网站。

该网站上的加密货币促销活动不符合英国金融促销制度，并不面向英国消费者。

© Copyright 2024 The Tech Report Inc. All Rights Reserved.