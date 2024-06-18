BEERCOIN 价格预测上涨后暴跌　交易员注意力转向新迷因币Base Dawgz

啤酒币（BEER）在最近大涨后开始暴跌，这个迷因币在週一以来已经下跌近64%，目前报价约为0.00017美元。不过投资者仍旧关注新的Base Dawgz（DAWGZ）代币，该代币旨在将跨链特性与幽默的迷因设计相结合。

BEER在5月底在Solana去中心化交易所上市后开始大幅上涨。这个“液体黄金”迷因币在公开市场首次亮相后的三周内飙升超过6300%。

在峰值时，BEER的市值达到3亿美元。热潮是真实的——啤酒币迷因和讨论充斥加密Twitter。散户交易者开始蜂拥而入，“百万啤酒币富翁”任务成为热门讨论，进一步煽动热潮。

但是就像开始时一样迅速，啤酒币泡沫也破裂了。本週由于投资者获利了结，BEER的价格下跌近50%。过去24小时的现货交易量下降31%至2.89亿美元，显示兴趣正在减弱。从技术上看，卖出可能会在近期继续。

BEER在4小时图上形成了熊旗形态，这通常代表着另一轮价格下跌。因此，对于啤酒币持有者来说，可能还有更多痛苦等待着他们。

加密鲸操纵导致Beercoin持有者抛售

但是啤酒币暴跌的原因是什么？主要与一加密鲸被指控精心策划的抽水倒戈有关。

区块链跟踪器Lookonchain在Twitter上发文称，一名大持有者一直在有计划地大量抛售BEER，以拉低价格。这会使小投资者恐慌抛售，进一步加剧跌势。该鲸鱼然后以更低的价格扫货更多BEER代币，进一步提高价格。

之后散户再次买入，製造新一轮的炒作，最终该鲸鱼通过再次抛售其代币获利并离场，获得丰厚利润并甩给后头的持有者，这种策略使啤酒币持有者损失了数百万。

然而BEER的团队在Twitter上发文称，他们不是卖出的源头，这原本是一个谣言。总的来说，啤酒币的故事看来是迷因币投资风险的又一例证。

跨链迷因币Base Dawgz继续飙升，预售已达150万美元

由于啤酒币的卖出，交易者正在寻找其他获利机会。一个继续显示看涨趋势的迷因币是Base Dawgz。

这个以狗为主题的伞降代币在火热的预售中已经筹集了超过130万美元。买家一直在争相以每代币0.00502美元的当前低价入场Base Dawgz。

凭藉幽默迷因、“分享赚钱”推广活动以及作为跨链的吸引力，Base Dawgz的热度每天都在增长。这种热度也没有消退的迹象。事实上，Base Dawgz的Twitter粉丝数在10天内就达到了3000多。 Base Dawgz还登上了CoinMarketCap、Coinspeaker和Bitcoin.com等顶级加密出版物。

YouTuber Jacob Bury 甚至给出了DAWGZ的大力赞扬。在上週发布的一段视频中，Bury猜测Base Dawgz可能是“下一个潜力100倍的Base迷因币”。

结论：

所有这些热度与啤酒币目前的糟糕表现形成了鲜明对比。在BEER暴跌的同时，Base Dawgz显示出强大的持久力——儘管整个迷因币空间整体上努力挣扎。

因此随着预售结束后DEX上市和挖矿协议的制定，这个新的跨链代币可能值得关注。

请记住自行研究加密项目，并谨防诈骗和误导营销。这个行业有时波动剧烈且棘手，所以请负责任地投资。