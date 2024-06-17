经济大泡沫导致市场大崩盘　专家警示2025年风险

著名美国经济学家哈里·登特（Harry Dent）警告称，由于新冠疫情后过度经济刺激所致的人为泡沫，2025年股市可能会崩盘。

登特观察到，泡沫通常在膨胀五年后才会引发崩溃。他担心，由于这次泡沫已经存在时间更长，可能导致比2008年危机更严重的崩盘。

被忽视的定时炸弹

登特将即将到来的市场崩盘归咎于2008年危机后多年的过度印钞和宽松货币政策。他认为，这些行动使资产价格飙升至前所未有的高位，形成了“泡中之泡”。

新冠疫情后政府发布的刺激计划和极低的利率进一步加剧了这一局势。

登特预测，标准普尔500指数（S&P）将损失超过80%的价值，纳斯达克指数将损失超过90%。这意味着许多美国大型公司的股价，特别是科技行业的股价，可能会暴跌。

尽管形势黯淡，美联储在调整货币政策时仍然谨慎。在上周三的联邦公开市场委员会（FOMC）会议后，美联储基金利率目标率仍保持在5.25%不变，以决定是否需要降息。

美联储压力测试——一线希望还是虚假安全？

2023年的美联储压力测试显示，所有23家美国银行能够抵御全球经济衰退，拥有足够的资本可以继续运营，即使股市下跌45%也能应对。

事实上，像摩根大通、美国银行和富国银行这样的大银行，其资本储备超过了美联储规定的最低要求4.5%。

然而，2023年见证了美国历史上一些最大的银行倒闭事件。硅谷银行、Signature银行和第一共和银行的破产导致损失超过380亿美元。此外，2023年还标志着两家小型地区银行的倒闭：Heartland Tri-State银行于7月倒闭，Sac City Citizens银行于11月倒闭。

2024年美联储压力测试结果将于6月26日发布。

今年，美联储对至少拥有1000亿美元总资产的32家银行进行了测试。

该场景模拟了一场全球深度危机，特别是对商业和住宅市场造成了特殊压力。

到目前为止，2024年只有一家美国银行倒闭。宾夕法尼亚监管机构在4月关闭了拥有约60亿美元总资产的第一共和银行。

近年来，银行倒闭现象显著减少。在2007年之前，美国平均每年有3.57家银行倒闭，而在2008年至2012年间激增至93家。2021年和2022年没有银行倒闭，但如果登特的预测正确，明年我们可能会再次看到倒闭数量上升。

投资者逃向波动的牧场

即将到来的经济衰退引发了投资者对股市情绪的转变。人们对替代资产如加密货币的兴趣增加，特别是那些潜力回报最高的投机性代币。

在传统投资风险被认为越大时，快速致富的诱惑变得更加强烈。而股票和债券停滞或下跌的同时，以炒作为驱动的加密项目往往超过通货膨胀。

从当前的牛市可以看出这一趋势。截至目前，比特币（$BTC）增长了158%，以太坊（$ETH）增长了1.1%，Solana（$SOL）增长了877%。

然而，模因币给投资者带来了最高的收益：