Countries
Close
chinese 中文 english English japanese 日本語 korean 한국어 vietnam Tiếng Việt portuguese Português (PT/BR)
Home 经济大泡沫导致市场大崩盘　专家警示2025年风险
加密货币新闻

经济大泡沫导致市场大崩盘　专家警示2025年风险

esther
Updated:

著名美国经济学家哈里·登特（Harry Dent）警告称，由于新冠疫情后过度经济刺激所致的人为泡沫，2025年股市可能会崩盘。

登特观察到，泡沫通常在膨胀五年后才会引发崩溃。他担心，由于这次泡沫已经存在时间更长，可能导致比2008年危机更严重的崩盘

被忽视的定时炸弹

登特将即将到来的市场崩盘归咎于2008年危机后多年的过度印钞和宽松货币政策。他认为，这些行动使资产价格飙升至前所未有的高位，形成了“泡中之泡”。

     新冠疫情后政府发布的刺激计划和极低的利率进一步加剧了这一局势。

🚀 寻找下一个100倍加密货币？
查看我们精选的加密货币预售，获取高回报

登特预测，标准普尔500指数（S&P）将损失超过80%的价值，纳斯达克指数将损失超过90%。这意味着许多美国大型公司的股价，特别是科技行业的股价，可能会暴跌。

尽管形势黯淡，美联储在调整货币政策时仍然谨慎。在上周三的联邦公开市场委员会（FOMC）会议后，美联储基金利率目标率仍保持在5.25%不变，以决定是否需要降息。

美联储压力测试——一线希望还是虚假安全？

2023年的美联储压力测试显示，所有23家美国银行能够抵御全球经济衰退，拥有足够的资本可以继续运营，即使股市下跌45%也能应对。

事实上，像摩根大通、美国银行和富国银行这样的大银行，其资本储备超过了美联储规定的最低要求4.5%。

然而，2023年见证了美国历史上一些最大的银行倒闭事件硅谷银行Signature银行第一共和银行的破产导致损失超过380亿美元。此外，2023年还标志着两家小型地区银行的倒闭：Heartland Tri-State银行于7月倒闭，Sac City Citizens银行于11月倒闭。

2024年美联储压力测试结果将于6月26日发布。

今年，美联储对至少拥有1000亿美元总资产的32家银行进行了测试。

该场景模拟了一场全球深度危机，特别是对商业和住宅市场造成了特殊压力。

到目前为止，2024年只有一家美国银行倒闭。宾夕法尼亚监管机构在4月关闭了拥有约60亿美元总资产的第一共和银行

近年来，银行倒闭现象显著减少。在2007年之前，美国平均每年有3.57家银行倒闭，而在2008年至2012年间激增至93家。2021年和2022年没有银行倒闭，但如果登特的预测正确，明年我们可能会再次看到倒闭数量上升

投资者逃向波动的牧场

即将到来的经济衰退引发了投资者对股市情绪的转变。人们对替代资产如加密货币的兴趣增加，特别是那些潜力回报最高的投机性代币。

在传统投资风险被认为越大时，快速致富的诱惑变得更加强烈。而股票和债券停滞或下跌的同时，以炒作为驱动的加密项目往往超过通货膨胀。

从当前的牛市可以看出这一趋势。截至目前，比特币（$BTC）增长了158%，以太坊（$ETH）增长了1.1%，Solana（$SOL）增长了877%。

然而，模因币给投资者带来了最高的收益：

  • $PEPE 今年迄今增长了1,210%
  • $WIF 今年迄今增长了1,364%
  • $BONK 今年迄今增长了8,677%

加密货币的兴起为潜在的全球危机注入了新的元素，与我们在2008年看到的情况完全不同。然而，目前尚不清楚加密货币在经济风暴期间是提供缓冲还是加剧波动。

总结

尽管最近的银行压力测试显示出韧性，但登特对主要市场崩盘的预测引发了重大关注。在这个不确定的时期，我们强调在投资任何资产之前，多元化投资组合和进行尽职调查的重要性

Tech Report- 编辑流程我们的编辑流程

Tech Report的 编辑政策 着重于提供对读者有实际价值的有用、准确的内容。我们只与具有特定领域知识的经验丰富的作者合作，包括技术最新发展、在线隐私、加密货币、软件等方面。我们的编辑政策确保每个主题都经过我们内部编辑的研究和策划。我们保持严格的新闻标准，每篇文章都是100%由真正的作者撰写的。 .
将 Tech Report 添加到您的谷歌新闻订阅源

Question & Answers (0)

Have a question? Our panel of experts will answer your queries. Post your Question

Leave a Reply

Write a Review

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Esther

Esther

Esther作为自由撰稿人已经有一段时间，撰写的文章数已百计，涉及的范畴众多。

她拥有国际新闻学学士学位，毕业后从事相关职业，从财经、时事新闻、体育、娱乐等领域均有触及。Esther更曾在中国内地、澳洲的中文报纸中担任过财经编辑，对于报道经济类领域新闻有相关经验，同时亦了解多国的经济发展趋势。

随着时间过去，Esther更跟紧时代的变化，从当初的经济发展，到现今流行的加密货币市场均有所研究，绝对能为你提供相关信息和专业意见。除此之外，Esther的新闻触角明锐，总能走在前方，为大家带来不同国家有关经济的信息来源。

曾在中国内地、香港、澳洲等地担任过记者的Esther，对于不同地方的经济领域均有独到的心得和意见，总是能以快捷作出报道，报道的内容从当地的经济发展，到元宇宙、NFT、加密市场、加密货币等均有接触，是投资者的好帮手。想了解更多经济新闻，绝对要看看她所撰写的文章和内容，绝对能为你打开前往经济世界的大门。

Most Popular News

1 经济大泡沫导致市场大崩盘　专家警示2025年风险
2 摩根大通：今年加密货币淨流入 120 亿美元　比特币价格偏高将后继无力
3 今年夏季现货以太坊ETF批准的猜测　以太坊主导地位？
4 比特币6月15日技术分析：分析师乐观预期比特币价格将很快反弹
5 加密GameFi空间增长119%　Steam保持加密禁令

Latest News

加密货币新闻

摩根大通：今年加密货币淨流入 120 亿美元　比特币价格偏高将后继无力

mark
加密货币新闻

今年夏季现货以太坊ETF批准的猜测　以太坊主导地位？

esther

随着美国证券交易委员会（SEC）在五月份批准了以太坊ETF的19b-4表格，SEC主席加里·根斯勒（Gary Gensler）最近宣布，以太坊ETF可能会在今年夏末全面获批。 如果以太坊ETF在九月份获得批准，这可能会推动世界第二大市值加密货币以太坊及其他去中心化货币的上涨。 以太坊ETF批准的影响 在证券交易委员会（SEC）批准首批现货以太坊ETF申请（19b-4表格）后，以太坊价格一度飙升了8.33%，从大约3600美元上涨至3900美元。根据CoinMarketCap数据显示，目前其价格已经回落至约3500美元。 以太坊ETF申请紧随1月10日比特币ETF批准之后，比特币也因此达到了新的高度——尽管它已经是全球第一大加密货币。 由于ETF批准的影响，比特币在之前价值46000美元的基础上，于3月21日达到了超过75000美元的历史最高点。根据CoinMarketCap数据显示，比特币当前价格为66900美元，显示出自SEC授权以来上涨了45.43%的亮点。 分析师预计，如果以太坊ETF获得批准，其价格可能会出现类似的飙升。以下是原因： 据Market Insider报道，交易公司QCP Capital估计，预计ETF获批后，以太坊价格将上涨60%。这将使以太坊的价值达到每枚5600美元。 以太坊是商品吗？ 然而，以太坊是证券还是商品的问题仍有待解答，并引起了关注。 商品期货交易委员会（CFTC）将以太坊视为一种商品。与此同时，根斯勒对其分类保持缄默。 加密货币的分类影响着人们对其的看法、监管和交易。有趣的是，SEC的前主席杰伊·克莱顿在2018年6月表示比特币不是证券。 加密货币：这些是主权货币的替代品，用比特币替代美元、欧元和日元。这种类型的货币不是证券。–Jay Clayton 《21世纪金融创新和技术法案》可以解决这个问题，但它正在等待参议院的批准。如果将其分类为商品，将会有更多的监管清晰度。 加密货币监管至关重要，因为它有助于减少不确定性，并提升投资者对市场的信心。 以太坊（ETH）和比特币（BTC）之外的潜在ETF 除了可能批准以太坊（ETH）ETF之外，人们普遍猜测其他加密货币是否会效仿。 在最近的YouTube视频中，Chainlink的Sergey Nazarov讨论了未来可能批准更多ETF的可能性，不仅限于比特币和以太坊。 这是一个非常明显的趋势迹象。不仅是比特币，也不仅是以太坊，许多其他代币最终会在某个时候获得它们的ETF，使全球更大的资本市场能够与这种金融产品互动。–Sergey Nazarov 根据渣打银行的加密研究和新兴市场外汇主管杰弗里·肯德里克（Geoffrey Kendrick）的说法，Solana（$SOL）和Ripple（$XRP）是下一个可能获得ETF批准的竞争者。 其他主要数字货币获得ETF地位只是时间问题。 —Geoffrey Kendrick...

加密货币新闻

比特币6月15日技术分析：分析师乐观预期比特币价格将很快反弹

mark

近日随着市场对美国联准会（Fed）货币政策的担忧，加密货币市场持续承压，即使利多消息频出，市场仍未能出现显着上涨。然而知名分析师们保持乐观态度，认为比特币价格将很快恢復上涨势头。 在6月13日，美国联准会暗示今年仅会降息一次，这一消息导致市场出现回调，加密货币市场也未能幸免。虽然市场上有许多利好的消息，如通膨数据降温、美国总统候选人川普对加密货币的支持、以太币现货ETF即将上市以及美股创新高，但这些消息并未能转化为比特币价格的实质上涨。 截至6月14日，以太币的交易价格为3494美元，过去24小时内下跌了0.8%；比特币价格下跌了1.6%，交易价格接近一周低点，为66700美元，这一现象引起了市场的广泛关注和讨论。 比特币分析师观点 儘管市场表现不佳，但分析师们对比特币的前景依然保持乐观。加密货币研究公司10x Research的创办人Markus Thielen在给客的报告中指出，比特币均衡水平似乎在6.67万美元左右，同时他们建议是坚持持有比特币，避开其他加密货币如以太币。 Thielen强调，通胀数据的下降通常会推动比特币价格上涨，并预计这一趋势将持续下去。根据最新数据，美国5月的消费者物价指数（CPI）月比持平，低于市场普遍预期的0.1%及前值的0.3%，年增3.3%，也低于市场预期与前值的3.4%。这意味着通胀压力减小，可能为比特币价格的上涨提供支持。 虽然美国证管会（SEC）主席Gary Gensler明确表示，以太币现货ETF预计将在今年夏季获得全面核准，但这一消息仅激励以太币上涨了1%，随后价格在一小时内反转下跌超过3%。这表明市场对利好消息的反应不够持久，投资者情绪仍然谨慎。 分析师Skew指出，比特币在6.67万美元似乎达到了均衡水平，这意味着市场可能正在进行一种价值再发现的过程。随着市场的不确定性逐渐消除，加密货币的基本面依然强劲，尤其是模因币作为抗通胀资产的地位，仍然受到投资者的青睐。 PlayDoge成为焦点已筹近420万美元 虽然这位加密货币亿万富翁一直在撤资 Dogecoin 和 Cardano，但他们的注意力转向了他们对加密货币领域一个相对较新的参与者PlayDoge。 PlayDoge模因币是一款革命性的手机游戏，将广受喜爱的Doge迷因转化为虚拟宠物，并整合了区块链技术来创造一个玩赚模式。该游戏提供了一个结合娱乐和财务回报的平臺，使玩家能够通过照顾和互动他们的数位Doge来赚取$PLAY代币。 PlayDoge的游戏玩法引入了高风险的元素，例如宠物可能会逃跑或更糟的情况，这增加了玩家的责任感和紧迫感。此外PlayDoge在手机上易于访问，支援在Google和Apple应用商店下载，使其触及广大的用户群。 游戏还提供了高清的图元图形、触控屏操作和一系列迷你游戏，进一步提升了用户体验。不过，需要注意的是，PlayDoge的游戏将在预售后才会推出，并且质押功能仅限于在Binance智慧链上购买的预售代币。 目前预售阶段将以1 PLAY = $0.00508发售，并且价格在不同阶段会升高，不仅为早期投资者提供了独特的进入机会，而且预计将增加代币的流通性和市场价。 公平发行的模因币Base Dawgz已筹集120万 模因币的关键特徵不是其高供应量或低单价，而是其公平的发行方式，让所有人都能从一开始就参与进来。与那些高完全稀释价值（FDV）的“风投币”形成鲜明对比，模因币的发行使得没有人能够获得不公平的优势，这是一个完全的玩家对玩家（PvP）竞争模式。 Base Dawgz (DAWGZ) 是在Base区块链上预售的一个项目，与Coinbase有关联。作为加密货币投资者或交易员，跨不同区块链进行投资而不是仅依赖一个区块链是至关重要的，以确保持续成功。...

加密货币新闻

加密GameFi空间增长119%　Steam保持加密禁令

esther
串流

欧洲国家盃2024赛程　在中国和全球如何观看？

esther
加密货币新闻

OKX遭遇骇客入侵千万美元资产失窃内幕　内部员工嫌疑浮现曝光

mark
加密货币新闻

柴犬币鲸鱼将4.29万亿SHIB转移至Coinbase　投资者炒币升值下个目标是什麽？

mark

规定和高风险投资警告：交易外汇、差价合约（CFD）和加密货币具有高度的投机性，存在一定风险，可能不适合所有投资者。你可能会失去部分或全部投资的资本，因此你不应该用不能承受损失的资本进行投机。本网站上的内容不应视为投资建议。投资具有投机性。投资时您的资本存在风险。请注意，我们确实会收取广告费，用于引导用户开立与经纪商/广告商的帐户和/或将流量引导至广告商网站。

该网站上的加密货币促销活动不符合英国金融促销制度，并不面向英国消费者。

© Copyright 2024 The Tech Report Inc. All Rights Reserved.