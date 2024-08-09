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亿万富翁Michael Saylor 透露个人持有超过10亿美元的比特币

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MicroStrategy的执行董事长兼联合创始人Michael Saylor透露，他个人拥有超过10亿美元的比特币。在接受彭博社采访时，Saylor将比特币描述为“网络曼哈顿”，强调投资主要资产始终是一个好决定。

他没有透露他的BTC藏匿的确切金额。然而在2020年关于X的帖子中，他透露他持有17,732个BTC，他最初以大约1.75亿美元购买。

Saylor强调了比特币的优越性

在采访中，Saylor强调了比特币比实物和金融资本的优势，赞扬了其为个人、公司和国家创造大量财富的潜力。

他还评论了最近影响BTC的市场崩盘，称这种波动性是比特币本质所固有的。Saylor说：“[比特币]的波动性在短期内随时随地为世界上的每个人创造了数百亿美元的信贷和流动性。”此外，他指出，长期波动推动了“卓越的资产性能和耐用性”。

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他领导的公司MicroStrategy也对比特币进行了大量投资。截至目前，MicroStrategy持有约226,500个比特币，价值约130亿美元。

这一战略举措不仅推高了该公司的股价，还将其定位为比特币的最大公共持有人。在最近的比特币会议上的演讲中，Saylor预测，到2045年，比特币的市值可能会飙升至280万亿美元。

他认为目前仅占全球财富0.1%的比特币在基本场景中有可能达到7%，相当于每比特币1300万美元的价格。在更乐观的场景中，他设想比特币可以捕获高达22%的全球财富，每个比特币可能价值4900万美元。

美国购买比特币作战略储备

他强调，与法定货币和实物资产不同，比特币的价值不会因地缘政治或经济危机而稀释。比特币储备是“路易斯安那州购买时刻”就在最近，Saylor将美国购买比特币“战略储备”的想法比作“路易斯安那州购买时刻”。

8月6日，Saylor在CNBC上发表讲话，表示他热情支持怀俄明州参议员Cynthia Lummis提出的比特币法案。

这项立法将要求美国财政部逐步积累100万比特币，占比特币总供应量的近5%。

塞勒引用托马斯·杰斐逊在1803年以1500万美元收购路易斯安那领地，这几乎使美国的面积翻了一番，从而得出了历史上的相似之处。他将比特币描述为“匮少、可取的数字资产”，并认为用少量货币或纸张来换取数十亿人在100年内想要拥有的数字资产是一个好主意。

“比特币是稀缺的、可取的数字财产。用一点货币或纸币换取100年后数十亿人想要的地方是个好主意。”

结论：

Saylor对比特币的看涨立场是基于他的信念，即与传统资产相比，加密货币提供了更可靠的价值存储。

 

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香港资深传媒工作者，週刊总编辑，新闻和财经分析师，专栏作家。 在香港从事新闻工作近三十年，并从事香港多家大型传媒的管理层，包括華僑日報、东周刊等。

最长工作时间是在香港传媒工作，并任职高层管理层，长期对新闻、财经有深入研究，并指导编辑部工作，所从事的新闻报导，曾经长期占据香港传媒收视第一位，报导也经常引起中国和香港关注，在香港传媒界人脉甚广，也在财经界有大量关系。

目前对加密新闻和WEB 3发展产生浓厚兴趣并致力研究，香港政府将大力发展香港成为亚洲加密货币中心，确信中国有更多投资者会经香港投资加密货币市场，加密货币和WEB 3必然是未来香港金融主要潮流。 每篇在Techreport的专栏文章，都经大量资料收集和分析，并会跟香港相关产业人士交流，得出最新看法和结论。

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