比特币当前是积累机会还是即将修正？　拆解当中原因

尽管目前加密市场崩盘,比特币($BTC)在过去24小时内已回升7.77%,达到$54,900。以太坊($ETH)也上涨了9.08%,市值增加了9.16%。

$BTC最近跌破 50,000 美元的情况与2016年发生的类似,但这可能还不是底部。

$ETH ETF投资者也在趁机买入,显示市场信心并未丧失。这是否会导致牛市回归,还是说修正将至?

让我们探讨一下加密市场的动态,看看比特币是正在积累还是即将修正。

比特币当前的市场表现让人想起了2016年的牛市,当时$BTC从$474暴涨了4,119%,达到了20,000 美元。

无论是在2016年还是2024年,比特币在减半后都经历了26%–27%的下跌,随后迎来了大幅牛市。根据加密分析师Peter Brandt的图表,我们可能距离下一波牛市还有16周。

Please note that $BTC decline since halving is now similar to that of the 2015-2017 Halving Bull market cycle pic.twitter.com/cIm3WKzBog

— Peter Brandt (@PeterLBrandt) August 5, 2024