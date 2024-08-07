比特币当前是积累机会还是即将修正？　拆解当中原因

为何信任Tech Report Tech Report是互联网上最资深的硬件、新闻和科技评测网站之一。我们撰写有用的技术指南、公正的产品评测，并报道最新的科技和加密货币新闻。我们保持编辑独立性，并认为内容质量和事实准确性是不可妥协的。 补充信息 我们编辑团队的专业知识涵盖了对我们的使命至关重要的多种背景，包括网络安全、金融与金融科技、在线隐私和硬件。 我们真正专注于提供用户价值，这是我们编辑标准的核心。

比特币在跌破 50,000 美元后已重新回升 ，过去一天上涨了7.77%，目前达到$54,900。

，过去一天上涨了7.77%，目前达到$54,900。 ETF表现良好， 许多人趁机买入 ，市场信心显著回暖。

ETF表现良好， ，市场信心显著回暖。 有迹象显示，比特币可能会有两种走向：要么完成积累阶段并开始牛市，要么在上涨前经历一次大幅修正。

尽管目前加密市场崩盘，比特币（$BTC）在过去24小时内已回升7.77%，达到$54,900。以太坊（$ETH）也上涨了9.08%，市值增加了9.16%。

根据X上的分析师，比特币当前的下跌可能会引发类似于2016年的牛市。当时，比特币从$650跌至$474，并在一个月内飙升至20,000 美元。



$BTC最近跌破 50,000 美元的情况与2016年发生的类似，但这可能还不是底部。

$ETH ETF投资者也在趁机买入，显示市场信心并未丧失。这是否会导致牛市回归，还是说修正将至？

让我们探讨一下加密市场的动态，看看比特币是正在积累还是即将修正。

比特币的积累阶段可能已结束 – 牛市即将来临？

比特币当前的市场表现让人想起了2016年的牛市，当时$BTC从$474暴涨了4,119%，达到了20,000 美元。

无论是在2016年还是2024年，比特币在减半后都经历了26%–27%的下跌，随后迎来了大幅牛市。根据加密分析师Peter Brandt的图表，我们可能距离下一波牛市还有16周。

Please note that $BTC decline since halving is now similar to that of the 2015-2017 Halving Bull market cycle pic.twitter.com/cIm3WKzBog — Peter Brandt (@PeterLBrandt) August 5, 2024

ETF交易者也在利用当前市场崩盘的机会买入，以太坊（$ETH）ETF注册了4900万美元的净流入，而比特币（$BTC）ETF则出现了1.68亿美元的净流出。

GSR Markets联合创始人Rich Rosenblum指出，比特币当前的走势是积极的，市场情绪可能很快将其推向$70K。

然而，目前尚不清楚我们是否已经触及底部。随着比特币恢复到$50K以上，它会在这一水平徘徊，还是会再次经历修正？

比特币可能在修正中触及底部 – 有哪些值得担忧的原因？

ITC Crypto创始人Benjamin Cowed在X平台上表示，比特币当前的表现类似于2019年的修正。当时，$BTC在大量积累后，从年初的$10K跌至下半年的约$4.2K。

如果这一模式成立，比特币可能在再次暴涨到新高之前经历另一次修正。这意味着聪明的投资者可以趁机买入，从中获得显著的利润。

Chirp首席执行官Tim Kravchunovski指出，目前的市场崩盘并非加密货币特有，而是受其他宏观经济因素（如对衰退的担忧和糟糕的美国就业数据）主导，这可能意味着加密市场将迅速恢复。

许多投资者（尤其是HODLer）依然看涨，押注比特币的复苏及其与过去牛市的相似性。目前的崩盘可能部分是由那些“手震”投资者的冲动行为引起的。

以太坊基金会开发者Péter Szilágyi也表示了类似的观点，称“加密货币简直是个愚蠢者的赌场……”

我们的总结 – 比特币是正在积累还是即将修正

目前，比特币的表现（以及整个加密市场）可能有两种走向：

结束积累阶段，突破$70K，向新的历史高点迈进。 完成最后一次修正后再上涨。

这两种情景都有其证据，做出任何严肃的预测都充满不确定性。接下来的几周将决定比特币的未来表现。

参考资料