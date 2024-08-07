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 比特币与以太币价格上涨3％　交易者趁低吸纳

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近期市场剧烈波动，随着投资者趁低吸纳，比特币和以太币价格有所回升。在经历大幅下跌后，比特币和以太币双双反弹，分别上涨了3.6%和4.4%。截至昨晚比特币交易价格约为56,100美元，而以太币价格达到2,526美元。然而这两种加密货币在过去一週内仍分别下跌了16%和24%。

分析师认为，近期价格上涨表明投资者在市场低迷时机敏地买入加密货币。然而整体市场情绪仍然谨慎，担心这可能是更大规模加密货币清算的开始。

比特币和以太币在市场动盪中航行，日本股市反弹

最近几天，加密货币的波动伴随着更广泛的风险资产抛售。根据Coinglass的数据，週一市场清算约11亿美元，创下自今年三月初以来最高记录。这一变化始于日本央行实施了自2008年以来最大幅度的25个基点加息，该举措在数月前刚刚将利率从负值调整为正值。这一重大调整导致日元套利交易的显着解除，影响了全球流动性。

儘管前一天遭受自1987年黑色星期一崩盘以来的最大单日跌幅，日本的日经225指数和东证指数週二大幅反弹，分别上涨超过10%。

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投资者为“硬着陆”做好准备，美国就业市场表现不佳

美国令人失望的就业报告进一步加剧了投资者的焦虑。就业增长显着落后于预测，失业率上升，市场情绪急剧转变。对美联储在九月大幅降息的预期加倍，对股市造成了巨大冲击。对于美国经济衰退或“硬着陆”的担忧加剧，导致主要指数下跌。

Leon首席投资官John Glover在接受Cryptonews採访时表示：“全球股市正在抛售，债券收益率暴跌，因而我们看到比特币和以太币ETF的大量资金外流，这显示出风险胃纳减弱。”他还补充道：“当市场感觉美联储在降息方面落后于形势时，全球风险资产价格往往会大幅下跌，因为对经济衰退的担忧会浮现。时间将证明这是否会成为现实，但目前所有风险资产价格，包括加密货币，都将面临下行压力。”

日本股市大幅反弹

在这一波市场动盪中，日本股市表现引人注目。儘管前一天遭受重创，但日经225指数和东证指数都在週二实现了超过10%的反弹。这一现象表明，儘管短期内市场可能会出现剧烈波动，但投资者仍然对长期经济前景保持信心。

儘管近期比特币和以太币有所回升，但市场专家警告称，加密货币市场未来可能仍将面临挑战。全球经济环境的不确定性和政策变动可能继续影响加密货币的价格走势。投资者应密切关注市场动态，做出适时的投资决策。

总结:

比特币和以太币近期的反弹显示出投资者趁低吸纳的行为，但整体市场情绪仍然谨慎。在全球经济不确定性增加的背景下，加密货币市场的未来走势值得密切关注。投资者应保持警惕，灵活调整投资策略，以应对潜在的市场风险。

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香港资深传媒工作者，週刊总编辑，新闻和财经分析师，专栏作家。 在香港从事新闻工作近三十年，并从事香港多家大型传媒的管理层，包括華僑日報、东周刊等。

最长工作时间是在香港传媒工作，并任职高层管理层，长期对新闻、财经有深入研究，并指导编辑部工作，所从事的新闻报导，曾经长期占据香港传媒收视第一位，报导也经常引起中国和香港关注，在香港传媒界人脉甚广，也在财经界有大量关系。

目前对加密新闻和WEB 3发展产生浓厚兴趣并致力研究，香港政府将大力发展香港成为亚洲加密货币中心，确信中国有更多投资者会经香港投资加密货币市场，加密货币和WEB 3必然是未来香港金融主要潮流。 每篇在Techreport的专栏文章，都经大量资料收集和分析，并会跟香港相关产业人士交流，得出最新看法和结论。

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