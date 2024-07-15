比特币BTC这轮牛市价格预测–分析师目标价33万美元

尽管比特币最近承受了较大的下行压力，但加密货币独立分析师Arsen依然对市场充满信心。他乐观地预测，比特币在这波牛市中将会迎来新的高点，价格可能会飙升至33万美元。

Arsen指出，即使在市场回调期间，来自机构投资者、市场专家和金融专业人士的「聪明资金」仍然在不断买进比特币。这显示出各界对比特币的长期前景依然看好，并且这些机构投资者的持续买入也为比特币价格提供了有力支撑。

回顾比特币的历次牛市

Arsen在分析比特币的历史走势时提到，比特币每四年一次的牛市週期都见证了价格的暴涨。例如，比特币在2012年的首波牛市中，价格飙升了约9000%，这波牛市持续了800天。随后，比特币在2016年的牛市中上涨了约3000%，而在2020年的牛市中，价格涨幅约为1200%。

根据Arsen的分析，比特币每轮牛市的涨幅会依次减少约60%。换句话说，本轮牛市的价格涨幅预计约为450%，这将可能把比特币推高至33万美元左右。

比特币巨鲸大户的动向

链上分析平台CryptoQuant的报告也支持了这一乐观预测。报告指出，当比特币价格大幅下跌时，「巨鲸大户」却在疯狂加码买进比特币，买入速度是自2023年4月以来最快的。仅在过去一个月内，这些大户的持币量就增加了6.3%。CryptoQuant的分析师认为，即使在遭遇亏损的情况下，这些巨鲸大户的出售意愿依然不高，这可能是比特币触底的早期迹象。

结论

综合各方信息，比特币在这波牛市中有望达到33万美元的目标价。不过投资者在进行交易时应该谨慎，充分考虑市场的风险和不确定性。无论未来走势如何，比特币作为一种波动性极高的资产，其市场动态仍将持续吸引投资者和分析师的密切关注。

儘管市场中存在乐观的预测，但投资者应该注意到，比特币市场的波动性非常高，价格的剧烈波动是常态。Arsen强调这次的下跌并不是什麽新鲜事，比特币在以往牛市週期中也经历过多次大幅回调。投资者应该保持理性，并做好相应的风险管理措施。