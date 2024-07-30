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川普在比特币大会2024力挺比特币　BTC价格直逼七万美元新高

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随着美国前总统及共和党总统候选人唐纳德·川普（Donald Trump）在「比特币大会 2024」上发表支持加密货币的言论，比特币市场迎来了一波强劲的上涨。川普在大会上重申他对加密货币的坚定支持，并声称若他当选总统，将会建立战略性比特币储备，且永不出售。

这一消息极大地提振了市场信心，推动比特币价格于7月29日飙升至近一个半月以来的最高点，逼近7万美元。

根据行情数据，比特币截至发稿时的交易价格为 69,800 美元，在过去24小时内涨幅达到3.32%。以太币（Ethereum）同样表现强劲，上涨4.28%至 3,350 美元；Solana（SOL）则上涨 5.9% 至约 193 美元。

此外CoinGlass 的数据显示，在过去24小时内，总计有 2,447 万美元的比特币空头部位被强制平仓，同时有 2,216 万美元的以太币空头部位被清空。这些数据反映出市场对比特币和以太币的强烈需求和投资者的乐观情绪。

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创建一个战略性国家比特币储备

加密货币做市商 Keyrock 亚太区业务开发主管 Justin d’Anethan 表示，许多政治家和经济利益相关者最近对加密货币发表了积极评论，这大大提振了投资者的信心。在「比特币大会 2024」上，一连串受人尊敬的演讲者讨论了加密货币的重要性以及比特币的潜在配置。许多交易者相信这些讨论将实现，并预先採取了行动。

在大会期间，共和党总统候选人川普承诺，如果他当选美国总统，将创建一个战略性国家比特币储备，并禁止美国出售所持有的比特币。川普表示，他在上任第一天就会解僱美国证券交易委员会（SEC）现任主席 Gary Gensler，同时将任命一个「比特币和加密货币总统顾问委员会」，该委员会的任务是在100天内设计一份透明的规范指引，以维繫整个加密货币产业的利益。

与此同时，美国参议员 Cynthia Lummis 也预告称，她计划于下周提出一项法案，指示美国财政部在5年内购买100万枚比特币，约价值 680 亿美元，作为国家的储备资产。Lummis 表示，这项立法将要求美国财政部在「各个地区」自行保管这些比特币，并且政府将至少持有这些比特币长达20年，除非迫不得已需要出售比特币以减少国家债务。

Justin d’Anethan 补充说：「人们预期共和党在选举中获胜的可能性比民主党更大，这也让人们对更宽松的货币政策和以商业为中心的政府更有信心。较低的税收和潜在的降息将全面支撑风险资产。」

Presto 研究部门负责人 Peter Chung 则表示：「短期投机者在川普演讲期间市场短暂下跌时，因 Sell the News（卖在消息出）操作而被清算。但短期投机头寸现在已转移到能够理解美国政治变化对比特币影响的长期投资人手中。」

随着不确定性的消除，市场现在可以无拘无束地反映川普演说、Cynthia Lummis 比特币战略储备法案的影响。许多投资者对未来充满信心，预期比特币及其他主要加密货币将继续上涨。

总结

川普在「比特币大会 2024」上的支持性言论无疑为比特币市场注入了一剂强心针。市场对于川普的战略性比特币储备计划及其对加密货币的支持态度充满期待，这也极大地提振了投资者的信心，推动比特币价格直逼7万美元的高点。未来几周乃至几个月内，比特币市场的走势将值得密切关注。

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香港资深传媒工作者，週刊总编辑，新闻和财经分析师，专栏作家。 在香港从事新闻工作近三十年，并从事香港多家大型传媒的管理层，包括華僑日報、东周刊等。

最长工作时间是在香港传媒工作，并任职高层管理层，长期对新闻、财经有深入研究，并指导编辑部工作，所从事的新闻报导，曾经长期占据香港传媒收视第一位，报导也经常引起中国和香港关注，在香港传媒界人脉甚广，也在财经界有大量关系。

目前对加密新闻和WEB 3发展产生浓厚兴趣并致力研究，香港政府将大力发展香港成为亚洲加密货币中心，确信中国有更多投资者会经香港投资加密货币市场，加密货币和WEB 3必然是未来香港金融主要潮流。 每篇在Techreport的专栏文章，都经大量资料收集和分析，并会跟香港相关产业人士交流，得出最新看法和结论。

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