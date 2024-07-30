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比特币逼近70,000美元历史新高　AI币WienerAI预售即将在24小时内结束

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随着比特币价格逼近70,000美元和AI meme币WienerAI在预售阶段筹集超过800万美元，加密货币市场正在经历一波前所未有的兴奋与期待。这两个项目不仅吸引了大量投资者的目光，还展示了加密货币技术与创新应用的无限潜力。

根据Cointelegraph的报导，比特币（BTC）在7月29日达到了69,775美元，仅距离其历史高点73,757美元差5.7%。这是比特币自6月13日以来的最高价位，当时比特币曾达到70,000美元但随后遇到阻力而回落。

近期比特币的上涨趋势部分归功于在田纳西州纳什维尔举行的比特币2024会议。会议期间，两位美国总统候选人和一位共和党参议员发表了支持比特币的言论。独立总统候选人罗伯特·F·肯尼迪（Robert F. Kennedy Jr.）和参议员辛西娅·卢米斯（Cynthia Lummis）讨论了为美国建立战略比特币储备的可能性，而前总统唐纳德·特朗普（Donald Trump）则表示，如果他再次当选，政府将不会再出售比特币，这些言论被认为可能会对比特币市场施加购买压力并引发供应冲击。

此外6月个人消费支出指数仅上升了0.1%，这增强了市场对9月降息的信心，因为通胀已经得到控制。联邦储备委员会将于7月31日举行会议，预计将维持利率不变。市场预测联储会在9月降息的机率为85.8%，这将是自2020年3月以来的首次降息。

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WienerAI：AI与meme币的创新结合

与此同时，WienerAI这个结合了AI技术与meme文化的加密货币项目也引起了广泛关注。根据BlockchainReporter的报导，WienerAI在预售阶段已经筹集了超过800万美元，并且预售即将在48小时内结束。这让投资者感到兴奋，因为这是他们在WienerAI上交易所上市前以预售价格购买代币的最后机会。

WienerAI的核心是一个强大的AI交易机器人，被称为“加密副驾驶”。这个机器人能够24/7不间断地扫描市场，发现普通投资者可能会错过的趋势和机会，并能够在不同的去中心化交易所（DEX）上执行零费用的买单。此外，WienerAI还提供了一个年收益率达129%的质押应用，帮助投资者实现被动收入。

这一切表明，WienerAI不仅仅是一个meme币，它还具有实际的技术应用和增值潜力。这种结合了meme吸引力、AI技术和质押潜力的创新模式，或将成为WienerAI长期增长的关键。

加密货币市场的未来

比特币和WienerAI的成功无疑将为加密货币市场注入新的活力。随着比特币价格接近历史新高，市场情绪持续高涨，而WienerAI的预售成功也展示了投资者对新兴加密项目的浓厚兴趣和信心。

未来随着更多的ETF（交易所交易基金）和其他金融工具推出，预计将有更多新投资者进入加密货币市场。这些新投资者将需要像WienerAI这样工具来帮助他们应对加密货币市场的波动性。因此，WienerAI的AI交易机器人可能成为他们的理想选择。

儘管加密货币市场充满不确定性，但目前的迹象显示，比特币和WienerAI都拥有光明的未来。比特币的价格可能会随着市场情绪的增强而继续上涨，而WienerAI则有望通过其技术优势和创新模式吸引更多的投资者。

总结：

比特币和WienerAI的成功不仅展示了加密货币市场的潜力，还为其他创新项目提供了宝贵的启示。随着技术的不断进步和市场的逐步成熟，加密货币将在全球金融体系中扮演越来越重要的角色。

 

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香港资深传媒工作者，週刊总编辑，新闻和财经分析师，专栏作家。 在香港从事新闻工作近三十年，并从事香港多家大型传媒的管理层，包括華僑日報、东周刊等。

最长工作时间是在香港传媒工作，并任职高层管理层，长期对新闻、财经有深入研究，并指导编辑部工作，所从事的新闻报导，曾经长期占据香港传媒收视第一位，报导也经常引起中国和香港关注，在香港传媒界人脉甚广，也在财经界有大量关系。

目前对加密新闻和WEB 3发展产生浓厚兴趣并致力研究，香港政府将大力发展香港成为亚洲加密货币中心，确信中国有更多投资者会经香港投资加密货币市场，加密货币和WEB 3必然是未来香港金融主要潮流。 每篇在Techreport的专栏文章，都经大量资料收集和分析，并会跟香港相关产业人士交流，得出最新看法和结论。

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