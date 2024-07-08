比特币价格预测〡CryptoQuant CEO表示：政府抛售比特币不会动摇市场

近期加密市场因德国政府抛售比特币而受到了一定的冲击，导致比特币价格在一天内下跌4.3%，过去一週内更下跌6.63%，跌破54,000美元大关。然而CryptoQuant首席执行官Ki Young Ju认为，政府抛售比特币对市场的影响被过度夸大了。

Ki Young Ju指出，自2023年以来，已有约2240亿美元流入比特币市场，而政府持有并抛售的比特币仅佔其中的约90亿美元，仅为总实现市值的4%。这一数据挑战了政府持有的比特币会对市场流动性产生重大影响的观点。

实现市值与传统市值不同，后者是将比特币的当前价格乘以其总供应量，而实现市值则是基于每个比特币最后一次移动的价格进行计算。Ki Young Ju强调，实现市值反映了链上交易的总价值，这通常被描述为“退出流动性受害者的墓地”。实现市值越高，表明资产价格的基本支撑越强，尤其是在比特币这样的投机市场中。

比特币ETF资金流入激增

儘管市场对政府抛售比特币有所担忧，但CryptoQuant的CEO表示，市场依然强劲，有大量新资金流入支持比特币价格，这有助于在波动期间稳定市场。

近日知名分析公司SpotOnChain报告称，7月5日比特币ETF的淨流入超过了1.43亿美元。根据他们的数据，美国的10支比特币ETF在本週的4个交易日中有2天实现了2.38亿美元的淨流入，儘管比特币价格下跌了7%。其中仅有Grayscale的ETF（GBTC）出现了2800万美元的流出，而Fidelity ETF（FBTC）则领先，吸引了1.17亿美元的投资，Bitwise比特币ETF（BITB）紧随其后，吸引了3000万美元的流入。然而一些交易所交易基金在此期间记录为零流入。

市场稳定因素

面对政府抛售比特币引发的市场波动，CryptoQuant的CEO Ki Young Ju认为，真正的市场支撑来自于大量的新资金流入和实现市值的提高。这些因素表明，比特币市场的基本面依然强劲，足以应对短期内的价格波动。

此外比特币ETF的资金流入显示出投资者对比特币的信心，即便在价格下跌的情况下，投资者仍在增加持仓。这种现象进一步证明了市场的强韧性和资金的持续流入对稳定市场的重要性。

比特币价格预测结论

儘管政府抛售比特币引发了一些市场恐慌，但其实际影响有限。大量的新资金流入和实现市值的提高，为比特币市场提供了坚实的支撑。投资者应该关注市场的长期基本面，而不是被短期的市场波动所左右。CryptoQuant的CEO Ki Young Ju的观点为市场注入了一剂强心针，显示出比特币市场的韧性和未来的潜力。