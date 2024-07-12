比特币价格暴跌后反弹至 58,000 美元　加密春天重现应该买哪些代币？

比特币在经历了短暂的暴跌后，于当日收盘时反弹至 58,158 美元。专家认为最糟糕的时期已经过去，德国政府和 Mt. Gox 的抛售压力可能被夸大了。尽管近期有所下跌，但比特币仍表现出韧性，有望恢复至 60,000 美元以上。

本周早些时候，比特币在 60,000 美元左右徘徊后经历了大幅下跌。周三晚上恰逢美国 7 月 4 日假期，这种加密货币突破了支撑位，导致其迅速下跌。到周四早上，比特币已跌至 56,750 美元，但成功回升。尽管上午中段比特币价格跌破 56,900 美元，但下午比特币价格反弹了 5%。

截至最新更新，BTC 的交易价格为 57,858.80 美元，过去 24 小时内下跌了 0.45%。

政府的担忧和市场的反应

此次反弹缓解了人们对德国政府可能施加的抛售压力以及 Mt. Gox 预期出售比特币的担忧。市场清算总额为 1 亿美元，与上周比特币暴跌至 54,000 美元（自 2 月份以来的最低点）时清算的 6 亿美元相比，这一数额相对较小。

比特币 ETF 表现尤为活跃，近期投资额达 4.38 亿美元，总资产价值达到 493 亿美元。7 月 5 日和 7 月 8 日，美国比特币 ETF 的交易量分别为 21.8 亿美元和 19.8 亿美元，创下 6 月 25 日以来的最高水平。

德国和 Mt. Gox：恐惧被夸大了？

尽管最初担心德国和 Mt. Gox 持续的抛售压力，但许多专家认为这些担忧被夸大了。周一，德国政府向 Kraken 和其他交易平台转移了价值 9 亿美元的比特币，周二又转移了 3.62 亿美元。

Merkle Tree Capital 首席投资官 Ryan McMillin 评论称，德国最糟糕的抛售时期似乎已经过去。据 Arkham Intelligence 称，德国已转移了其扣押比特币持有量的约三分之二，剩下约 16 亿美元。

由于流动性分散在众多新代币中，迷因币可能会表现优异，从而稀释整个市场上旧代币的价值。该分析师最后建议采取深思熟虑的投资组合调整方法，建议如果考虑转向以下迷因币或其他山寨币，应在 2-3 个月内逐步转变。

WienerAI人工智慧加密货币（WAI）预售倒数18天结束

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结论

虽然将资金转移到交易所和做市商表明可能有清算的意图，但这并不意味着德国的资产已被出售。此外已倒闭的加密货币交易所 FTX 的破产资产将在今年 9 月或 10 月左右向加密货币投资者分发约 160 亿美元的现金。麦克米林指出，预计此次现金分配将在未来几个月成为市场“重要的看涨催化剂”。

随着市场的复苏和潜在利好消息的出现，投资者可以关注比特币和其他潜力较大的代币，抓住这次加密春天带来的机遇。