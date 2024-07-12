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比特币价格暴跌后反弹至 58,000 美元　加密春天重现应该买哪些代币？

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比特币在经历了短暂的暴跌后，于当日收盘时反弹至 58,158 美元。专家认为最糟糕的时期已经过去，德国政府和 Mt. Gox 的抛售压力可能被夸大了。尽管近期有所下跌，但比特币仍表现出韧性，有望恢复至 60,000 美元以上。

本周早些时候，比特币在 60,000 美元左右徘徊后经历了大幅下跌。周三晚上恰逢美国 7 月 4 日假期，这种加密货币突破了支撑位，导致其迅速下跌。到周四早上，比特币已跌至 56,750 美元，但成功回升。尽管上午中段比特币价格跌破 56,900 美元，但下午比特币价格反弹了 5%。

截至最新更新，BTC 的交易价格为 57,858.80 美元，过去 24 小时内下跌了 0.45%。

政府的担忧和市场的反应

此次反弹缓解了人们对德国政府可能施加的抛售压力以及 Mt. Gox 预期出售比特币的担忧。市场清算总额为 1 亿美元，与上周比特币暴跌至 54,000 美元（自 2 月份以来的最低点）时清算的 6 亿美元相比，这一数额相对较小。

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比特币 ETF 表现尤为活跃，近期投资额达 4.38 亿美元，总资产价值达到 493 亿美元。7 月 5 日和 7 月 8 日，美国比特币 ETF 的交易量分别为 21.8 亿美元和 19.8 亿美元，创下 6 月 25 日以来的最高水平。

德国和 Mt. Gox：恐惧被夸大了？

尽管最初担心德国和 Mt. Gox 持续的抛售压力，但许多专家认为这些担忧被夸大了。周一，德国政府向 Kraken 和其他交易平台转移了价值 9 亿美元的比特币，周二又转移了 3.62 亿美元。

Merkle Tree Capital 首席投资官 Ryan McMillin 评论称，德国最糟糕的抛售时期似乎已经过去。据 Arkham Intelligence 称，德国已转移了其扣押比特币持有量的约三分之二，剩下约 16 亿美元。

由于流动性分散在众多新代币中，迷因币可能会表现优异，从而稀释整个市场上旧代币的价值。该分析师最后建议采取深思熟虑的投资组合调整方法，建议如果考虑转向以下迷因币或其他山寨币，应在 2-3 个月内逐步转变。

WienerAI人工智慧加密货币（WAI）预售倒数18天结束

WienerAI 包含一个年收益率为 226% 的质押协定，这为其快速发展的社区“香肠军团”做出了贡献。WienerAI ICO 非常成功，让投资者能够在 $WAI 代币进入交易所之前提前获得它们。

在不到两个月的时间里WienerAI 已筹集了730万美元的预售资金，预售将会在18天后结束，并将在预售结束几天后在Uniswap上线，之后更会在大的CEX（中心化交易所）上线。

目前$WAI 代币每枚仅售 0.00073美元，65% 的预售代币已被质押。潜在投资者可以在此处访问我们关于如何购买 WienerAI 代币的指南。

 WienerAI是一个流行的预发佈 meme 币项目，具有一个独特功能：定制交易机器人。$WAI 代币为该机器人提供支援，让用户可以访问 WienerAI 易于使用的交易介面。使用者可以输入他们的投资标准，WienerAI 的人工智慧技术将在市场上搜索潜在的大赢家，并提供公正的分析。

凭藉其创新的人工智慧交易机器人，WienerAI 有潜力成为该领域的一颗新星。不断壮大的社区和公平的代币分配引起了极大的兴奋。如果开发人员在发佈后保持这种势头，WienerAI 的价格可能会大幅上涨，与其他成功的 meme 币类似。您可以通过我们的$WAI 价格预测探索 WienerAI 的潜在未来 。

结论

虽然将资金转移到交易所和做市商表明可能有清算的意图，但这并不意味着德国的资产已被出售。此外已倒闭的加密货币交易所 FTX 的破产资产将在今年 9 月或 10 月左右向加密货币投资者分发约 160 亿美元的现金。麦克米林指出，预计此次现金分配将在未来几个月成为市场“重要的看涨催化剂”。

随着市场的复苏和潜在利好消息的出现，投资者可以关注比特币和其他潜力较大的代币，抓住这次加密春天带来的机遇。

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香港资深传媒工作者，週刊总编辑，新闻和财经分析师，专栏作家。 在香港从事新闻工作近三十年，并从事香港多家大型传媒的管理层，包括華僑日報、东周刊等。

最长工作时间是在香港传媒工作，并任职高层管理层，长期对新闻、财经有深入研究，并指导编辑部工作，所从事的新闻报导，曾经长期占据香港传媒收视第一位，报导也经常引起中国和香港关注，在香港传媒界人脉甚广，也在财经界有大量关系。

目前对加密新闻和WEB 3发展产生浓厚兴趣并致力研究，香港政府将大力发展香港成为亚洲加密货币中心，确信中国有更多投资者会经香港投资加密货币市场，加密货币和WEB 3必然是未来香港金融主要潮流。 每篇在Techreport的专栏文章，都经大量资料收集和分析，并会跟香港相关产业人士交流，得出最新看法和结论。

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中国加密货币$PEIPEI飙升82%　Pepe Unchained预售突破300万美元

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青蛙meme币重新成为焦点，市值在过去24小时内增长了1.1%，达到57亿美元。其24小时交易量也接近10亿美元。 其中一款热门的青蛙币是PeiPei ($PEI)。过去一周上涨了82.37%，在CoinMarketCap的热门币种中排名第三。 这款meme币是受中国启发的Pepe，基于以太坊，买卖零税。其吸引人的吉祥物和中国文化特色吸引了许多“degen”投资者争相购买$PEIPEI。 Pepe Unchained是一款基于实用性的梗币，拥有自己的区块链，计划彻底改变青蛙梗币领域。 让我们在下面讨论一下PeiPei和Pepe Unchained，看看它们的亮点是什么。 PeiPei – 过去7天最赚钱的meme币？ CoinMarketCap显示，PeiPei是过去一周内最赚钱的meme币，市值达到1.27亿美元（每日增长2.45%），24小时交易量达到1.99亿美元。 PEIPEI代币将深受喜爱的Pepe模因和PEPE文化元素的魅力融合在一起，形成一种清新而迷人的综合体，既致敬传统又拥抱未来。—PeiPei 这只青蛙币通过亚洲流行文化和吸引人的优势（如买卖免费），为Pepe的病毒吸引力增添了新的变化。 虽然没有计划质押，但PeiPei在第三阶段的多链桥接目标可能进一步扩大其影响力并提高其价格。 这是路线图的概览： 虽然官方网站承认PeiPei是一种没有内在价值的币种，但这并未阻止投资者。炒作是否足以维持$PEIPEI的上升趋势还不清楚。 然而，我们知道某个正在预售中的特定青蛙币比PeiPei具有更多实用性，并承诺显著的被动收入机会。 Pepe Unchained在不到一个月的时间内在预售阶段突破了300万美元 Pepe Unchained ($PEPU)是一款新的青蛙梗币，在预售阶段平均每周筹集100万美元，当前价格为0.0083591美元。 它还是第一个拥有自己Layer-2（L2）区块链的青蛙Meme币。 $PEPU的L2区块链建立在以太坊之上，带来多个好处，如增加的可扩展性和效率。 其他L2的好处包括： 尽管该项目利用了Pepe品牌，但它更进一步为青蛙meme币空间带来了实际的实用性。这是我们预测其到2024年底增长5,644%的最大原因。 $PEPU还为持有者提供丰厚的质押收益（593%的年化收益率），投资者已经质押了超过2.69亿个代币。 购买Pepe Unchained，请访问官方预售网站，选择购买方式（$ETH、$USDT、$BNB或法币），输入您想购买的$PEPU数量，连接您的钱包，并确认交易。...

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PeiPei币暴涨 28938.53%！迷因币升浪中市值能否突破5亿美元？

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在瞬息万变的加密货币世界，每天都有新的投资机会，这次的焦点是PeiPei币。像传统的绿色的Pepe一样，PeiPei也是一只青蛙，不过是中国红色的。它于6月在Uniswap上线与wETH进行配对交易，不久之后PeiPei便在Poloniex、LBank和Gate.io等全球主要交易所挂牌交易。 PeiPei成为了涨幅最大的代币，在涨幅榜前500名中稳居首位。在过去的24小时里，这款红色青蛙meme代币的交易量上涨了51.70%。 自今年6月成立以来，PeiPei的涨幅已经达到了惊人的28938.53%，并于昨日创下了历史新高（ATH）。目前PeiPei沿着主要移动平均线（MAs）运行。在从最高点回落19.58%后，这款meme代币目前的交易价格为0.063129美元。 斐波那契工具显示，主要阻力位在0.063848美元。当前价格处于一个支撑区，最强的日支撑位在0.062502美元。根据斐波那契工具，如果PeiPei从当前支撑位下跌，下一个支撑位将在0.062940美元附近。 PeiPei社区已有1570万粉丝 上市仅一个月，PeiPei就吸引了近2.7万名持有者。巅峰时期PeiPei的市值达到1.6317亿美元，目前市值为1.3601亿美元。MACD显示市场看涨，但RSI显示市场超卖，可能需要调整。如果价格下跌，根据斐波那契工具，0.062940美元应成为支撑位。 PeiPei的官方推特迅速吸引了大量粉丝，社区已有1570万粉丝。官方推特发布了一张截图，显示一位未知的鲸鱼购买了价值68.60 ETH的大量代币，这是一个非常积极的信号。Dexscreener数据显示，这款meme代币的交易率非常高。 带动迷因币反弹浪潮 尽管PeiPei在短时间内取得了显着成就，但它在加密货币领域的声誉尚未巩固，关于其创始人的信息寥寥无几，发展路线图也仅是市场传言。因此建议投资者在投资前应进行充分的风险评估，并考虑有更好团队发展的新迷因币，享受这个迷因币反弹浪潮下百倍以上升幅。 在当前最受关注的加密货币项目中，PlayDoge (PLAY) 是一颗新星。这款数字 Doge 宠物将90年代的怀旧情怀与现代的Play-to-Earn (P2E) 奖励机制相结合，预售阶段已经筹集了超过540万美元。 分析师认为，由于每天有数十万枚代币涌入市场，这种新的meme代币一旦上市，其价格可能会暴涨。目前价格为0.00517美元，许多人认为现在是购买的好时机，以免价格进一步上涨。 投资PlayDoge非常简单。只需访问PlayDoge网站，连接MetaMask等加密钱包，然后使用ETH、BNB或信用卡/借记卡购买代币。您可以立即质押代币以获得被动奖励，当前质押年收益率（APY）为110%。 PlayDoge：Tamagotchi 启发的加密货币 PlayDoge将Doge的meme文化与Tamagotchi风格的虚拟宠物管理相结合。玩家可以通过Web3移动应用照顾他们的数字Doge宠物，进行喂食、训练和娱乐。除此之外，玩家还可以参与迷你游戏，赚取$PLAY代币和经验值（XP）积分，这些积分会显示在排行榜上。顶级玩家不仅能获得额外的$PLAY奖励，还能享受其他福利。 PlayDoge的成功不仅仅依赖于其创新的游戏和奖励机制，还得益于其强大的社区支持。通过融合怀旧、P2E、质押和迷因，PlayDoge正准备迎接市场的大爆发。为了获取最新动态，请在X（Twitter）上关注PlayDoge，并加入其Telegram频道。 PlayDoge正以其独特的方式在加密货币市场上崭露头角，吸引了大量投资者和玩家的关注。随着其在交易所上市，PlayDoge有望成为下一个热门的加密货币项目。 结论 如果开发团队能够保持这一势头，红色青蛙PeiPei有望在短期内达到3亿至5亿美元的市值。尽管meme币波动较大，但投资者仍应保持谨慎，并趁目前迷因币反弹浪购入最有升幅潜力的PlayDoge。  

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