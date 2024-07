比特币散户投资者需求跌至三年低点　牛市结束了吗？

在1月份现货比特币ETF上线后,受投资者需求激增的推动,比特币在3月飙升至超过$73,000。但在7月初,比特币跌至$55,000以下。这一跌幅与比特币ETF流入减少、投资者情绪悲观以及德国大规模抛售的情况相吻合。

然而,比特币重新获得动能,突破了$60,000的心理关口,交易价格在$64,000左右。现货比特币ETF的流入也有所回升,表明机构兴趣重新增长。

尽管如此,散户投资者需求依然低迷,自3月以来,Google对BTC的搜索兴趣减少了57%。根据CryptoQuant创始人兼CEO Ki Young Ju 的X帖,比特币散户投资者需求已降至三年来的低点。

背景说明:比特币散户投资者需求衡量的是散户对比特币的兴趣。根据Young Ju的帖子,这一指标已降至过去三年的最低点。

Young Ju的断言基于30天内低于$10,000的比特币交易总转账量的平均变化。据他所述,过去30天内,比特币散户投资者的需求平均变化已降至-15%以下。

分析师表示,散户投资者兴趣需要回暖,真正的比特币牛市才能启动。

机构通常执行更大规模的比特币交易,这无疑影响了BTC的价格。然而,许多专家认为,散户投资者兴趣的激增才驱动了真正的比特币价格上涨。

CryptoQuant贡献者Minkyu Woo表示,真正的牛市通常始于散户投资者的大量买盘。散户投资者的增加会提升市场情绪,Woo认为这种市场驱动的散户买盘尚未出现。

然而,VanEck首席执行官Jan Van Eck在4月提到,美国现货比特币ETF的多数资金流入可能来自散户投资者。

此外,针对Ki Young Ju的帖子,一位名为Ms Mogul的X用户(可能在澳大利亚)表示,散户投资者通过ETF进行购买。该用户称,他们认识的每位散户买家都倾向于通过ETF购买,因为澳大利亚不允许从银行向加密货币交易所进行现金转账。

Retail is buying through the ETFs tho? Every retail buyer I know wants to buy this way because in Australia we can’t send our own money from our bank account to a crypto exchange. Does the graph factor this?

— Ms Mogul (@theLLPtweets) July 18, 2024