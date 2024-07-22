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比特币散户投资者需求跌至三年低点　牛市结束了吗？

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1月份现货比特币ETF上线后，受投资者需求激增的推动，比特币在3月飙升至超过$73,000。但在7月初，比特币跌至$55,000以下。这一跌幅与比特币ETF流入减少、投资者情绪悲观以及德国大规模抛售的情况相吻合

然而，比特币重新获得动能，突破了$60,000的心理关口，交易价格在$64,000左右。现货比特币ETF的流入也有所回升，表明机构兴趣重新增长。

尽管如此，散户投资者需求依然低迷，自3月以来，Google对BTC的搜索兴趣减少了57%。根据CryptoQuant创始人兼CEO Ki Young Ju 的X帖比特币散户投资者需求已降至三年来的低点。

比特币散户需求萎缩

背景说明：比特币散户投资者需求衡量的是散户对比特币的兴趣。根据Young Ju的帖子，这一指标已降至过去三年的最低点

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Young Ju的断言基于30天内低于$10,000的比特币交易总转账量的平均变化。据他所述，过去30天内，比特币散户投资者的需求平均变化已降至-15%以下。

分析师表示，散户投资者兴趣需要回暖，真正的比特币牛市才能启动。

机构通常执行更大规模的比特币交易，这无疑影响了BTC的价格。然而，许多专家认为，散户投资者兴趣的激增才驱动了真正的比特币价格上涨。

CryptoQuant贡献者Minkyu Woo表示，真正的牛市通常始于散户投资者的大量买盘。散户投资者的增加会提升市场情绪，Woo认为这种市场驱动的散户买盘尚未出现。

然而，VanEck首席执行官Jan Van Eck在4月提到，美国现货比特币ETF的多数资金流入可能来自散户投资者。

此外，针对Ki Young Ju的帖子，一位名为Ms Mogul的X用户（可能在澳大利亚）表示，散户投资者通过ETF进行购买。该用户称，他们认识的每位散户买家都倾向于通过ETF购买，因为澳大利亚不允许从银行向加密货币交易所进行现金转账。

除了散户需求减少外，BTC的搜索兴趣在减半事件后也在过去三个月下降了44%。根据Google Trends的数据，自比特币达到历史最高点$73,750以来，从3月起，比特币的搜索指数已下降近57%，降至43。

现货比特币ETF录得正流入，尽管散户需求低迷

尽管散户投资者兴趣减退，自7月5日以来，现货BTC ETF录得了显著的资金流入，此前经历了连续两天的资金流出。令人惊讶的是，这一现象恰好与比特币在7月5日跌至五个月低点$53,600相吻合。

根据Farside Investors的数据，11个现货BTC ETF在7月16日录得了4.225亿美元的净流入，为6月5日以来的最大单日流入量。

然而，7月17日的净流入为5330万美元，较前一日的流入量下降了87%。截至7月18日，11个现货比特币ETF的净流入达到8480万美元，表明略有回升。

尽管市场波动持续，比特币价格仍维持在$64,000以上。

 

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Esther

Esther

Esther作为自由撰稿人已经有一段时间，撰写的文章数已百计，涉及的范畴众多。

她拥有国际新闻学学士学位，毕业后从事相关职业，从财经、时事新闻、体育、娱乐等领域均有触及。Esther更曾在中国内地、澳洲的中文报纸中担任过财经编辑，对于报道经济类领域新闻有相关经验，同时亦了解多国的经济发展趋势。

随着时间过去，Esther更跟紧时代的变化，从当初的经济发展，到现今流行的加密货币市场均有所研究，绝对能为你提供相关信息和专业意见。除此之外，Esther的新闻触角明锐，总能走在前方，为大家带来不同国家有关经济的信息来源。

曾在中国内地、香港、澳洲等地担任过记者的Esther，对于不同地方的经济领域均有独到的心得和意见，总是能以快捷作出报道，报道的内容从当地的经济发展，到元宇宙、NFT、加密市场、加密货币等均有接触，是投资者的好帮手。想了解更多经济新闻，绝对要看看她所撰写的文章和内容，绝对能为你打开前往经济世界的大门。

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