比特币开发者推出全新增强版BitVM2

比特币开发者Ronin Linus宣布了两项新进展。

团队推出了原BitVM的增强版BitVM2和BitVM Bridge。根据新项目的白皮书,这些进展显著提升了第一版的功能。

BitVM 联合创始人 Alexei Zamyatin 在 X 上揭示了最新项目进展。在他的帖子中,这位高管分享了项目白皮书的概要,概述了新的扩展功能。

BitVM2 and BitVM Bridge: TLDR

Today we released the BitVM2 tech and bridge paper!

Huge thanks to brilliant @robin_linus @lukas_aumayr Andrea Pelosi @zetavar1 @matteo_maffei

TLDR:

– BitVM2 is a major improvement over previous BitVM versions.

– BitVM Bridge is now the most… pic.twitter.com/KeNdjSCTwA

— Alexei Zamyatin | Hiring (@alexeiZamyatin) August 15, 2024