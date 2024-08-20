比特币开发者推出全新增强版BitVM2

为何信任Tech Report Tech Report是互联网上最资深的硬件、新闻和科技评测网站之一。我们撰写有用的技术指南、公正的产品评测，并报道最新的科技和加密货币新闻。我们保持编辑独立性，并认为内容质量和事实准确性是不可妥协的。 补充信息 我们编辑团队的专业知识涵盖了对我们的使命至关重要的多种背景，包括网络安全、金融与金融科技、在线隐私和硬件。 我们真正专注于提供用户价值，这是我们编辑标准的核心。

比特币开发者Ronin Linus宣布了两项新进展。

团队推出了原BitVM的增强版BitVM2和BitVM Bridge。根据新项目的白皮书，这些进展显著提升了第一版的功能。

BitVM2 和 BitVM Bridge 带来重大升级

BitVM 联合创始人 Alexei Zamyatin 在 X 上揭示了最新项目进展。在他的帖子中，这位高管分享了项目白皮书的概要，概述了新的扩展功能。

BitVM2 and BitVM Bridge: TLDR Today we released the BitVM2 tech and bridge paper!

Huge thanks to brilliant @robin_linus @lukas_aumayr Andrea Pelosi @zetavar1 @matteo_maffei TLDR:

– BitVM2 is a major improvement over previous BitVM versions.

– BitVM Bridge is now the most… pic.twitter.com/KeNdjSCTwA — Alexei Zamyatin | Hiring (@alexeiZamyatin) August 15, 2024

大纲展示了BitVM2和BitVM Bridge的新工作框架和功能。

它还显示了通过对交易处理和加密方法的升级来提高比特币交易效率。这些升级旨在改进系统，同时不改变去中心化原则和比特币的共识规则。

BitVM的创始人和ZeroSync项目负责人Robin Linus在去年10月首次披露了BitVM。该项目旨在在不使用软分叉的情况下，将链下智能合约引入比特币区块链。

"Any computable function can be verified on Bitcoin"https://t.co/Itf9UHos0C pic.twitter.com/CLQv49Ydsg — яobin linus (@robin_linus) October 9, 2023

此外，新版本的一项显著升级是引入了“无权限”选项。该功能允许用户通过三种操作查询任何可疑交易。

这一改变与旧版严格的处理方式形成对比，后者处理此类查询需要约70个操作步骤。而且，之前此类查询仅限于特定系统用户。升级后，更多用户可以参与并维护系统的交易安全。

此外，BitVM2通过集成的滚动扩展功能促进更快的交易。这种扩展能够在保持系统强大安全性的同时，快速执行交易。速度和可扩展性是此次升级的重点。

新版本还引入了无缝且便捷的资产转移功能。通过新的BitVM Bridge，用户可以在滚动网络上方便快捷地发送或提取BTC代币。

该桥接功能提供了更短的锁仓期和最小的前期资本要求，并进一步确保了交易过程中的资金安全。

BitVM项目旨在扩展比特币区块链

BitVM及其后续增强版的发布反映了比特币网络中日益增长的兴趣和创新。加密领域出现了一些基于比特币的二层项目和滚动扩展技术。

BitVM开发者表示，该项目专注于扩展比特币区块链，并引入了多个令人印象深刻的功能。他们并不打算在比特币网络上运行类似以太坊的去中心化金融（DeFi）应用。

在该项目中，Linus和其他开发者建立了一个强大的比特币交易系统，而无需更改区块链的底层代码。这一突破对于维持比特币的去中心化治理至关重要。

Zamyatin、Andrea Pelosi、Matteo Maffei、Lukas Aumayr和Zeta Avirikioti是BitVM白皮书的共同作者之一。