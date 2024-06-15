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比特币6月15日技术分析：分析师乐观预期比特币价格将很快反弹

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近日随着市场对美国联准会（Fed）货币政策的担忧，加密货币市场持续承压，即使利多消息频出，市场仍未能出现显着上涨。然而知名分析师们保持乐观态度，认为比特币价格将很快恢復上涨势头。

在6月13日，美国联准会暗示今年仅会降息一次，这一消息导致市场出现回调，加密货币市场也未能幸免。虽然市场上有许多利好的消息，如通膨数据降温、美国总统候选人川普对加密货币的支持、以太币现货ETF即将上市以及美股创新高，但这些消息并未能转化为比特币价格的实质上涨。

截至6月14日，以太币的交易价格为3494美元，过去24小时内下跌了0.8%；比特币价格下跌了1.6%，交易价格接近一周低点，为66700美元，这一现象引起了市场的广泛关注和讨论。

比特币分析师观点

儘管市场表现不佳，但分析师们对比特币的前景依然保持乐观。加密货币研究公司10x Research的创办人Markus Thielen在给客的报告中指出，比特币均衡水平似乎在6.67万美元左右，同时他们建议是坚持持有比特币，避开其他加密货币如以太币。

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Thielen强调，通胀数据的下降通常会推动比特币价格上涨，并预计这一趋势将持续下去。根据最新数据，美国5月的消费者物价指数（CPI）月比持平，低于市场普遍预期的0.1%及前值的0.3%，年增3.3%，也低于市场预期与前值的3.4%。这意味着通胀压力减小，可能为比特币价格的上涨提供支持。

虽然美国证管会（SEC）主席Gary Gensler明确表示，以太币现货ETF预计将在今年夏季获得全面核准，但这一消息仅激励以太币上涨了1%，随后价格在一小时内反转下跌超过3%。这表明市场对利好消息的反应不够持久，投资者情绪仍然谨慎。

分析师Skew指出，比特币在6.67万美元似乎达到了均衡水平，这意味着市场可能正在进行一种价值再发现的过程。随着市场的不确定性逐渐消除，加密货币的基本面依然强劲，尤其是模因币作为抗通胀资产的地位，仍然受到投资者的青睐。

PlayDoge成为焦点已筹近420万美元

虽然这位加密货币亿万富翁一直在撤资 Dogecoin 和 Cardano，但他们的注意力转向了他们对加密货币领域一个相对较新的参与者PlayDoge

PlayDoge模因币是一款革命性的手机游戏，将广受喜爱的Doge迷因转化为虚拟宠物，并整合了区块链技术来创造一个玩赚模式。该游戏提供了一个结合娱乐和财务回报的平臺，使玩家能够通过照顾和互动他们的数位Doge来赚取$PLAY代币。

PlayDoge的游戏玩法引入了高风险的元素，例如宠物可能会逃跑或更糟的情况，这增加了玩家的责任感和紧迫感。此外PlayDoge在手机上易于访问，支援在Google和Apple应用商店下载，使其触及广大的用户群。

游戏还提供了高清的图元图形、触控屏操作和一系列迷你游戏，进一步提升了用户体验。不过，需要注意的是，PlayDoge的游戏将在预售后才会推出，并且质押功能仅限于在Binance智慧链上购买的预售代币。

目前预售阶段将以1 PLAY = $0.00508发售，并且价格在不同阶段会升高，不仅为早期投资者提供了独特的进入机会，而且预计将增加代币的流通性和市场价。

公平发行的模因币Base Dawgz已筹集120万

模因币的关键特徵不是其高供应量或低单价，而是其公平的发行方式，让所有人都能从一开始就参与进来。与那些高完全稀释价值（FDV）的“风投币”形成鲜明对比，模因币的发行使得没有人能够获得不公平的优势，这是一个完全的玩家对玩家（PvP）竞争模式。

Base Dawgz (DAWGZ) 是在Base区块链上预售的一个项目，与Coinbase有关联。作为加密货币投资者或交易员，跨不同区块链进行投资而不是仅依赖一个区块链是至关重要的，以确保持续成功。

Base Dawgz

Base Dawgz项目具有创新的代币经济学，包括类似于社交空投的推荐系统。该专案通过独特的“分享即赚”系统激励使用者参与，使用者可以推广专案、连结社交媒体帐户并创建内容，从而赚取可兑换$DAWGZ代币的积分。这种系统通过奖励在社交媒体上分享相关内容，创造了一个连续的市场行销迴圈，提升了项目的知名度和参与度。Base Dawgz的预售已筹资120万美元。这是一个有限的投资机会，有望成为一个具有突破性的多链项目。

结论

总的来说，儘管近期加密货币市场出现回调，但分析师们对比特币的未来走势依然充满信心。

技术分析和基本面因素均表明，比特币有望在不久的将来恢復涨势。投资者在当前市场环境下应保持谨慎，合理配置资产，投资Base Dawgz和PlayDoge获取最大收益。

请记住，加密行业波动大，meme币是高风险投资。请自行调研并负责任地投资，以充分利用它们。

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香港资深传媒工作者，週刊总编辑，新闻和财经分析师，专栏作家。 在香港从事新闻工作近三十年，并从事香港多家大型传媒的管理层，包括華僑日報、东周刊等。

最长工作时间是在香港传媒工作，并任职高层管理层，长期对新闻、财经有深入研究，并指导编辑部工作，所从事的新闻报导，曾经长期占据香港传媒收视第一位，报导也经常引起中国和香港关注，在香港传媒界人脉甚广，也在财经界有大量关系。

目前对加密新闻和WEB 3发展产生浓厚兴趣并致力研究，香港政府将大力发展香港成为亚洲加密货币中心，确信中国有更多投资者会经香港投资加密货币市场，加密货币和WEB 3必然是未来香港金融主要潮流。 每篇在Techreport的专栏文章，都经大量资料收集和分析，并会跟香港相关产业人士交流，得出最新看法和结论。

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