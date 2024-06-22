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比特币巨鲸两周内抛售 12 亿美元　卖压来自长期持有者和矿工

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最近比特币市场出现了一次重大变动，据链上分析公司 CryptoQuant 的最新研究报告，过去两周内，比特币的巨鲸大户共抛售了价值超过 12 亿美元的比特币。这一卖压主要来自于长期持有者和矿工，且目前尚未显现出重新增持的迹象。本文将深入探讨这一现象的背景、原因及其对市场的影响。

CryptoQuant 的报告指出，巨鲸大户在过去两周内卖出了大量的比特币，这些大额交易可能是通过经纪人完成，而不是在公开市场上进行的。这意味着，儘管卖压巨大，但其对市场价格的直接冲击可能相对较小。然而，这并不意味着市场不会受到影响。

报告还提到，交易者依然没有增加他们的比特币持有量，而大户的需求增长依旧缺乏力度。与此同时，稳定币的流动性持续放缓，其增长速度是自 2023 年 11 月以来最慢的。这一现象表明，市场的资金流动性减少，投资者的信心可能正在下降。

市场的反应

在这两周内，比特币价格从 71,000 美元跌至约 65,000 美元。值得注意的是，在美国上市的比特币 ETF 上周也录得超过 6 亿美元的资金淨流出量，创下自 4 月底以来最糟糕的表现。这些因素共同作用，使得市场上出现了明显的卖压。

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市场分析师警告说，在市场持续缺乏利多题材的情况下，比特币价格很可能会跌至 60,000 美元。这一预测基于当前市场的供需状况，以及投资者情绪的变化。

长期持有者和矿工的角色

根据 UTXO（未花费交易输出）年龄的分析，比特币的长期持有者在上个月价格突破 7 万美元后，开始逐渐减少持币量。UTXO 年龄的下降通常表示比特币换手频率增加，投资人的卖出行为增多。反之，UTXO 年龄上升则代表卖家失去动力，市场开始转向「囤币模式」。

此外比特币矿工也成为了卖压的重要来源。随着比特币减半带来的挖矿奖励减少，许多矿工开始寻找其他收入来源，逐渐转向蓬勃发展的人工智慧（AI）领域。Metalpha 资深分析师 Lucy Hu 表示，自比特币减半以来，越来越多的矿工转向 AI 业务。

挖矿奖励的减少促使他们另闢蹊径，寻找其他收入来源。随着 AI 公司对能源密集型数据中心的需求增加，比特币矿工正逐渐从 AI 公司获得更多收入。

综合考虑当前市场的各种因素，比特币的未来走势仍然存在不确定性。虽然目前的卖压主要来自于长期持有者和矿工，但市场的其他参与者也可能会受到影响。投资者应该密切关注市场动态，并根据实际情况调整投资策略。

值得注意的是，虽然短期内市场可能面临压力，但从长期来看，比特币仍然具备强大的增长潜力。随着区块链技术的不断发展和应用场景的扩展，比特币作为数字黄金的地位将进一步巩固。

结语

总的来说，过去两周比特币市场的显着波动主要是由巨鲸大户和矿工的大规模抛售引起的。这一现象揭示了市场内部的一些潜在问题，如流动性减少和投资者信心脆弱。然而，儘管短期内存在不确定性和下行压力，从长期来看，比特币仍有着巨大的潜力和发展空间。

比特币市场的近期波动提醒我们，市场的动态是複杂且多变的。投资者需要不断学习和适应，才能在这个充满挑战和机遇的市场中立于不败之地。

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香港资深传媒工作者，週刊总编辑，新闻和财经分析师，专栏作家。 在香港从事新闻工作近三十年，并从事香港多家大型传媒的管理层，包括華僑日報、东周刊等。

最长工作时间是在香港传媒工作，并任职高层管理层，长期对新闻、财经有深入研究，并指导编辑部工作，所从事的新闻报导，曾经长期占据香港传媒收视第一位，报导也经常引起中国和香港关注，在香港传媒界人脉甚广，也在财经界有大量关系。

目前对加密新闻和WEB 3发展产生浓厚兴趣并致力研究，香港政府将大力发展香港成为亚洲加密货币中心，确信中国有更多投资者会经香港投资加密货币市场，加密货币和WEB 3必然是未来香港金融主要潮流。 每篇在Techreport的专栏文章，都经大量资料收集和分析，并会跟香港相关产业人士交流，得出最新看法和结论。

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