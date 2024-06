比特币巨鲸两周内抛售 12 亿美元　卖压来自长期持有者和矿工

Hamster Kombat 是一款基于 TON 区块链的边玩边赚游戏,在宣布空投后大受欢迎。本周末,该游戏的活跃用户达到 1.5 亿,这使其成为最大的加密游戏之一! 该游戏也是 YouTube 上订阅人数在短短一个月内最快突破 2000 万的频道,MrBeast 认为只有他才能做到这一点。 仓鼠快打空投公告引发 FOMO 情绪飙升 ,公平地说,即使只是一个简单的点击赚钱游戏,也可能很容易上瘾,但这无法解释它在短短几周内获得的令人难以置信的普及度。 空投公告发布后,大家的兴奋程度可能飙升。 团队澄清说,空投将基于您每小时赚取的“仓鼠币”数量,而不是您持有的币数量。 如何获得更多积分: 玩家可以通过升级挖矿部分中的功能来增加收入。用户还可以通过点击左上角的“每次点击赚取”三次打开秘密莫尔斯电码部分,找到秘密莫尔斯电码来解锁大量仓鼠币。 通过找到每日组合,还可能赚取 500 万仓鼠币。 dear @MrBeast, we have something to...