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2024年8月比特币的显着回升与市场的未来展望

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近期比特币在经历了一段时间的市场调整后，展示出了显着的反弹力度，一度冲破了62,000美元的高点。这一强劲的市场表现，主要受到了机构投资者在比特币期货市场中活跃参与的推动。根据芝加哥商业交易所（CME）的数据，比特币期货的未平仓合约总额和期货曲线的正斜率均显示出上升趋势，这表明市场对比特币未来的信心仍然坚定。

尽管市场表现出色，但摩根大通的分析团队却提出了谨慎的后市看法。他们指出，近期比特币价格的上涨已经反映了市场上的多个利好消息，包括金融机构对比特币的接纳，主要法律和监管框架的清晰，以及主流投资渠道对比特币的开放等。这些因素虽然短期内推动了价格上涨，但长远来看，市场可能需要更多的实质性进展才能维持当前的增长势头。

62,000美元的高点后的强劲势头

倘若比特币在突破62,000美元的高点后，将显示出强劲的市场势头。这一价格水平的突破可能预示着市场对比特币未来增值的信心增强，尤其是在机构投资者和主流采用逐步增加的背景下。短期内，价格可能会有一定波动，但长期来看，如果全球经济不确定性持续，比特币作为数字黄金的角色可能会进一步巩固，价格有望继续攀升，甚至可能挑战历史新高。

此外摩根大通分析师还特别指出，比特币的市场表现与传统股市密切相关。最近的研究显示，比特币价格的波动与股市的动向有很高的相关性，特别是在市场不确定性增大的时期。他们建议投资者在考虑加密货币投资时，也需要关注宏观经济环境和股市走势。

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从技术分析的角度看，比特币的平均生产成本约为45,000美元，当前价格虽然高于这一水平，但如果价格跌破此阈值，可能会对矿工造成较大压力，进而影响整个比特币网络的安全和稳定性。因此，持续关注比特币的生产成本与市场价格之间的关系，对于评估比特币的投资价值具有重要意义。

结论：

比特币最近的市场表现无疑给投资者带来了积极信号，但摩根大通的分析提醒我们，对未来的市场走势应持谨慎态度。虽然短期内市场可能继续受到各种利好的支撑，但中长期内，比特币的价格走势将更多地受到宏观经济因素、监管政策变动以及市场结构调整的影响。因此，投资者在进行相关投资决策时，应全面考虑这些因素，审慎评估自身的风险承受能力和投资目标，以做出合理的投资选择。

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香港资深传媒工作者，週刊总编辑，新闻和财经分析师，专栏作家。 在香港从事新闻工作近三十年，并从事香港多家大型传媒的管理层，包括華僑日報、东周刊等。

最长工作时间是在香港传媒工作，并任职高层管理层，长期对新闻、财经有深入研究，并指导编辑部工作，所从事的新闻报导，曾经长期占据香港传媒收视第一位，报导也经常引起中国和香港关注，在香港传媒界人脉甚广，也在财经界有大量关系。

目前对加密新闻和WEB 3发展产生浓厚兴趣并致力研究，香港政府将大力发展香港成为亚洲加密货币中心，确信中国有更多投资者会经香港投资加密货币市场，加密货币和WEB 3必然是未来香港金融主要潮流。 每篇在Techreport的专栏文章，都经大量资料收集和分析，并会跟香港相关产业人士交流，得出最新看法和结论。

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加密货币新闻

数字资产投资者乐观情绪回归：加密货币市场的强劲反弹

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近期，美国的劳动市场数据好于预期，显示失业救济金申请人数降至233,000人，这一利好消息缓解了市场对经济衰退的担忧，带动了美股和加密货币市场的全面反弹。特别是比特币和以太币，分别大幅上涨，比特币一度突破62,000美元，以太币也从2,300美元反弹至超过2,600美元。 机构投资者对加密货币的信心仍然坚定。摩根大通的报告指出，比特币的强劲反弹主要得到机构投资者的支持，期货市场的活跃反映了他们对未来的乐观预期。此外，WisdomTree的比特币现货ETF近日也见到显着的资金流入，表明投资者在低位积极买入，预期未来将有更好的表现。 另一方面，以太币的反弹也显示市场情绪的转变。有报导称，由于Jump Trading的抛售压力减弱，以太币价格得以恢復，这也可能为更广泛的加密市场带来积极影响。 比特币价格回升到6万点以上的原因可以归结为以下几个关键因素： 劳动市场稳定：随着全球经济逐渐复苏，劳动市场的稳定带来了更大的经济信心。这种信心使得投资者更愿意将资金投入到高风险、高回报的资产中，比特币作为一种避险和投机工具自然受益。 机构投资者的支持：近年来，越来越多的机构投资者将比特币纳入其资产组合。机构的介入不仅带来了大量资金流入，还提高了比特币的市场认知度和合法性，增加了市场的信心。 通货膨胀预期：由于全球货币政策宽松，投资者担心通货膨胀上升，纷纷寻求保值资产。比特币被视为“数字黄金”，因此吸引了大量对冲通胀的投资者。 供应有限：比特币的总供应量固定在2100万枚，随着需求的增加而供应不变，这种稀缺性使得其价格更容易受到市场需求的推动而上涨。 市场情绪和技术分析：突破重要价格水平（如6万美元）通常会激发市场的看涨情绪，技术分析也可能推动更多资金进入市场，从而进一步推高价格。 这些因素共同作用，促使比特币价格重新回升到6万点以上。 结论： 整体来看，随着劳动市场的稳定和机构投资者的强力支持，市场乐观情绪似乎已经回归。加密货币市场的最新动态也显示，无论是比特币还是以太币，都可能在未来一段时间内保持上升势头。投资者在这一波市场的积极变化中，应继续关注相关经济指标和市场趋势，以做出更明智的投资决策。

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着名金融作家揭示比特币为何无法有效对冲市场崩盘

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黎巴嫩裔美国金融作家纳西姆·尼古拉斯·塔赫布 (Nassim Nicholas Taheb) 宣称，比特币 (BTC)是世界上最大的加密货币，无法有效对冲市场崩盘。该作者公开反驳其他分析师对比特币作为对冲和价值存储的观点，强调其投机性质和价格不稳定性。 在 CBNC 的 Squawk Box 节目中，塔勒布讨论了比特币在现代金融中的作用，强调其作为对冲通胀或市场崩盘的宣传作用被夸大了。塔勒布以批评 BTC 和普遍不喜欢加密货币行业而闻名，他认为比特币是一种极具投机性和波动性的资产。 比特币作为对冲市场崩盘的局限性 他透露，加密货币的投机性质削弱了其在经济动荡时期成为可靠价值存储手段的潜力。塔勒布的批评基于比特币最近的崩盘，当时比特币价格下跌了 20% 以上。 该财经作者透露，加密货币的大幅下跌“再次证明它不是资产贬值的对冲工具”。7月初，比特币市场受到大规模清算的困扰，这是由Mt. Gox的BTC分配计划和德国政府执行的抛售引发的。 目前受日本股市 崩盘、监管压力和宏观经济因素的不利影响，比特币价格大幅下跌。据 CoinMarketCap 数据显示，截至本文撰写之时，比特币交易价格为 57,333 美元，过去七天内下跌了 13.09%。 在谈到比特币最近的崩盘时，塔勒布将这种先驱加密货币与黄金进行了比较。这位金融作家表示，与比特币相比，黄金是一种更优越的价值储存手段。他举例说明，一条金链留在地上 10,000 年仍会保留其内在价值，这凸显了黄金的持久价值和长期稳定性。...

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