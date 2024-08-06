Countries
Close
chinese 中文 english English japanese 日本語 korean 한국어 vietnam Tiếng Việt portuguese Português (PT/BR)
Home Bitget报告显示：TON生态用户平均游玩5个点击赚钱游戏
加密货币新闻

Bitget报告显示：TON生态用户平均游玩5个点击赚钱游戏

mark
更新日期:
免责声明
免责声明
在我们的内容中，我们偶尔会包含联盟推广连结。如果你点击这些连结，我们可能会获得佣金，但这不会对你产生任何额外费用。你使用本网站即表示你接受我们的条款和条件以及我们的隐私政策。

The Tech Report - 中文 为何信任Tech Report Arrow down

Tech Report是互联网上最资深的硬件、新闻和科技评测网站之一。我们撰写有用的技术指南、公正的产品评测，并报道最新的科技和加密货币新闻。我们保持编辑独立性，并认为内容质量和事实准确性是不可妥协的。

补充信息
Close icon

我们编辑团队的专业知识涵盖了对我们的使命至关重要的多种背景，包括网络安全、金融与金融科技、在线隐私和硬件。 我们真正专注于提供用户价值，这是我们编辑标准的核心。

全球领先的加密货币交易所与 Web3 公司 Bitget 研究院最近发布了一份详细的 Telegram Tap-to-Earn (T2E) 游戏用户调查研究报告。这份报告通过分析超过一万名用户的反馈，深入探讨了 TON 生态中最受欢迎的游戏类型、用户的游戏习惯以及常用的去中心化钱包工具等，为理解 TON 生态中的用户行为提供了宝贵的见解。

此次调查通过在 Telegram 上投放问卷，收集了 10,534 份有效作答。随着 Telegram 用户数量逼近 10 亿，类似 Hamster Kombat 这样的游戏也迅速崭露头角。

调查显示，Telegram 游戏用户大多拥有较多的空闲时间，他们热衷于「时间换收益」的任务类游戏，尤其偏好操作简单、投入成本低且每日可见回报的游戏。

在用户游戏偏好方面，调研数据显示，约 86% 的受访者表示正在玩 Hamster Kombat，表明该游戏在 TON 生态中占据了相当大的市场份额。紧随其后的是 Tapswap和Blum，用户比例分别达到了 79%。

🚀 寻找下一个100倍加密货币？
查看我们精选的加密货币预售，获取高回报

其他受欢迎的游戏还包括 Yescoin 和 Catizen，这两款游戏也位列前五名的热门游戏之中。值得注意的是，当被问及玩几款 Telegram 游戏时，超过一半（54%）的用户反馈在玩多达五款游戏，显示出热门游戏之间较高的用户重叠度。

支持TON 生态的去中心化钱包是用户游玩 Telegram 游戏的重要工具。调研发现，有 41% 的用户表示，朋友推荐是他们选择去中心化钱包的最重要信息来源，突显了口碑传播的关键作用。此外31% 和 27% 的用户分别通过 Telegram 社区和正在玩的游戏来了解去中心化钱包的相关信息。

在具体的使用偏好方面，移动端 App 占据了绝对的优势，这与传统的 Web3 用户更倾向使用浏览器插件有所不同。这一趋势显示 Telegram 及其游戏为加密行业带来了大量新用户，从而改变了用户行为习惯。这也解释了为何 Metamask 并不是 Telegram 游戏用户的首选钱包。相反Bitget Wallet 成为了最受欢迎的钱包工具之一，使用率达到了 68%。

Bitget Wallet 营运长 Alvin 表示，「TON 生态中 T2E 游戏的发展值得整个行业的关注，这些开发者收获了史无前例的增速，很多的用户则通过 T2E 游戏获得了实在的收益。我们很荣幸能成为最早全面支持 TON 生态的去中心化钱包，为了用户可便利交易 TON 生态资产，体验 TON 生态的游戏和应用，我们已支持 Catizen、Notcoin、Hamster Kombat、Yescoin 等热门应用。

同时与 TON 生态紧密合作，我们还引入了免 Gas Fee 的交互体验。这些创新将帮助 TON 生态及其应用降低体验门槛，以迎接更多从未体验过加密世界的用户，成为 Web3 的先行者。」

通过这次调研，Bitget 研究院不仅揭示了 TON 生态中游戏用户的行为特徵，还为行业提供了宝贵的市场洞察，这将助力未来的产品和服务优化。TON 生态的持续发展和用户增长，将为游戏和加密行业带来更多创新和机遇。

总结：

这份报告显示了 TON 生态中 T2E 游戏的巨大潜力和发展前景。随着更多用户加入这一生态系统，相关游戏和应用将进一步丰富，为用户提供更多选择和收益机会。未来，随着技术的进一步发展和应用的普及，TON 生态有望成为 Web3 领域中的重要一环，为全球用户带来更多便捷和创新的加密体验。

Tech Report- 编辑流程我们的编辑流程

Tech Report的 编辑政策 着重于提供对读者有实际价值的有用、准确的内容。我们只与具有特定领域知识的经验丰富的作者合作，包括技术最新发展、在线隐私、加密货币、软件等方面。我们的编辑政策确保每个主题都经过我们内部编辑的研究和策划。我们保持严格的新闻标准，每篇文章都是100%由真正的作者撰写的。 .
将 Tech Report 添加到您的谷歌新闻订阅源

Question & Answers (0)

Have a question? Our panel of experts will answer your queries. Post your Question

发表回复

Write a Review

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注

Mark

Mark

香港资深传媒工作者，週刊总编辑，新闻和财经分析师，专栏作家。 在香港从事新闻工作近三十年，并从事香港多家大型传媒的管理层，包括華僑日報、东周刊等。

最长工作时间是在香港传媒工作，并任职高层管理层，长期对新闻、财经有深入研究，并指导编辑部工作，所从事的新闻报导，曾经长期占据香港传媒收视第一位，报导也经常引起中国和香港关注，在香港传媒界人脉甚广，也在财经界有大量关系。

目前对加密新闻和WEB 3发展产生浓厚兴趣并致力研究，香港政府将大力发展香港成为亚洲加密货币中心，确信中国有更多投资者会经香港投资加密货币市场，加密货币和WEB 3必然是未来香港金融主要潮流。 每篇在Techreport的专栏文章，都经大量资料收集和分析，并会跟香港相关产业人士交流，得出最新看法和结论。

最热门新闻

1 Bitget报告显示：TON生态用户平均游玩5个点击赚钱游戏
2 特朗普的“加密小支票”偿还美国国债恐难奏效
3 忧美国经济衰退市场巨震比特币价格跌至52,000美元　以太币跌至2,200美元
4 Web 3世界奥运热潮：The Sandbox竞技活动吸引了 25,000 次访问
5 X 封锁一利用帖子推出新迷因币的账户

最新消息

加密货币新闻, 新闻

特朗普的“加密小支票”偿还美国国债恐难奏效

esther
加密货币新闻

忧美国经济衰退市场巨震比特币价格跌至52,000美元　以太币跌至2,200美元

mark

近日美国非农就业人口数据不如预期，导致市场恐慌情绪蔓延，金融...

加密货币新闻

Web 3世界奥运热潮：The Sandbox竞技活动吸引了 25,000 次访问

mark

2024 年夏季奥运会已火热在巴黎举行，随着这一全球体育盛会...

加密货币新闻

X 封锁一利用帖子推出新迷因币的账户

esther
加密货币新闻

Solana（SOL）超越币安币（BNB）　成为第四大加密货币

mark
加密货币新闻

Bybit因新欧盟加密法规退出法国市场

esther
加密货币新闻

川普推出比特币主题运动鞋3小时售罄　黄牛炒至70,000美元

mark

规定和高风险投资警告：交易外汇、差价合约（CFD）和加密货币具有高度的投机性，存在一定风险，可能不适合所有投资者。你可能会失去部分或全部投资的资本，因此你不应该用不能承受损失的资本进行投机。本网站上的内容不应视为投资建议。投资具有投机性。投资时您的资本存在风险。请注意，我们确实会收取广告费，用于引导用户开立与经纪商/广告商的帐户和/或将流量引导至广告商网站。

该网站上的加密货币促销活动不符合英国金融促销制度，并不面向英国消费者。

© Copyright 2024 The Tech Report Inc. All Rights Reserved.