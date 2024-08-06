Bitget报告显示：TON生态用户平均游玩5个点击赚钱游戏

为何信任Tech Report Tech Report是互联网上最资深的硬件、新闻和科技评测网站之一。我们撰写有用的技术指南、公正的产品评测，并报道最新的科技和加密货币新闻。我们保持编辑独立性，并认为内容质量和事实准确性是不可妥协的。 补充信息 我们编辑团队的专业知识涵盖了对我们的使命至关重要的多种背景，包括网络安全、金融与金融科技、在线隐私和硬件。 我们真正专注于提供用户价值，这是我们编辑标准的核心。

全球领先的加密货币交易所与 Web3 公司 Bitget 研究院最近发布了一份详细的 Telegram Tap-to-Earn (T2E) 游戏用户调查研究报告。这份报告通过分析超过一万名用户的反馈，深入探讨了 TON 生态中最受欢迎的游戏类型、用户的游戏习惯以及常用的去中心化钱包工具等，为理解 TON 生态中的用户行为提供了宝贵的见解。

此次调查通过在 Telegram 上投放问卷，收集了 10,534 份有效作答。随着 Telegram 用户数量逼近 10 亿，类似 Hamster Kombat 这样的游戏也迅速崭露头角。

调查显示，Telegram 游戏用户大多拥有较多的空闲时间，他们热衷于「时间换收益」的任务类游戏，尤其偏好操作简单、投入成本低且每日可见回报的游戏。

在用户游戏偏好方面，调研数据显示，约 86% 的受访者表示正在玩 Hamster Kombat，表明该游戏在 TON 生态中占据了相当大的市场份额。紧随其后的是 Tapswap和Blum，用户比例分别达到了 79%。

其他受欢迎的游戏还包括 Yescoin 和 Catizen，这两款游戏也位列前五名的热门游戏之中。值得注意的是，当被问及玩几款 Telegram 游戏时，超过一半（54%）的用户反馈在玩多达五款游戏，显示出热门游戏之间较高的用户重叠度。

支持TON 生态的去中心化钱包是用户游玩 Telegram 游戏的重要工具。调研发现，有 41% 的用户表示，朋友推荐是他们选择去中心化钱包的最重要信息来源，突显了口碑传播的关键作用。此外31% 和 27% 的用户分别通过 Telegram 社区和正在玩的游戏来了解去中心化钱包的相关信息。

在具体的使用偏好方面，移动端 App 占据了绝对的优势，这与传统的 Web3 用户更倾向使用浏览器插件有所不同。这一趋势显示 Telegram 及其游戏为加密行业带来了大量新用户，从而改变了用户行为习惯。这也解释了为何 Metamask 并不是 Telegram 游戏用户的首选钱包。相反Bitget Wallet 成为了最受欢迎的钱包工具之一，使用率达到了 68%。

Bitget Wallet 营运长 Alvin 表示，「TON 生态中 T2E 游戏的发展值得整个行业的关注，这些开发者收获了史无前例的增速，很多的用户则通过 T2E 游戏获得了实在的收益。我们很荣幸能成为最早全面支持 TON 生态的去中心化钱包，为了用户可便利交易 TON 生态资产，体验 TON 生态的游戏和应用，我们已支持 Catizen、Notcoin、Hamster Kombat、Yescoin 等热门应用。

同时与 TON 生态紧密合作，我们还引入了免 Gas Fee 的交互体验。这些创新将帮助 TON 生态及其应用降低体验门槛，以迎接更多从未体验过加密世界的用户，成为 Web3 的先行者。」

通过这次调研，Bitget 研究院不仅揭示了 TON 生态中游戏用户的行为特徵，还为行业提供了宝贵的市场洞察，这将助力未来的产品和服务优化。TON 生态的持续发展和用户增长，将为游戏和加密行业带来更多创新和机遇。

总结：

这份报告显示了 TON 生态中 T2E 游戏的巨大潜力和发展前景。随着更多用户加入这一生态系统，相关游戏和应用将进一步丰富，为用户提供更多选择和收益机会。未来，随着技术的进一步发展和应用的普及，TON 生态有望成为 Web3 领域中的重要一环，为全球用户带来更多便捷和创新的加密体验。