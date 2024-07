BitMEX推出新篮子指数　被指为探索前十大迷因币的入口

加密衍生品交易所BitMEX刚刚推出了MEMEMEXTUSDT合约,通过单一金融工具为投资者提供领先的迷因币曝光。

让我们探讨一下BitMEX的新金融产品及其对加密行业的意义。

由于迷因币价格极其波动,该指数基于加权平均值,并每月重新平衡以确保准确性。BitMEX将其新工具与流行的股市指数标准普尔500(S&P 500)进行比较,后者跟踪美国前500大市值公司的表现。

此次推出与BitMEX不断扩展的交易产品一致,包括引入BitMEX期权和高杠杆(200倍)的$ETH永续合约(ETHUSD)。

类似地,MEMEMEXTUSDT $USDT抵押的永续合约允许投资者使用最高25倍杠杆对流行迷因币的综合价格走势进行投机。

以下是关于BitMEX新篮子指数的更多细节:

为了庆祝推出,BitMEX宣布进行一场总值10,000美元的USDT赠送活动。迷因币爱好者还有三天时间来测试他们的运气。

Introducing the BitMEX Meme Basket Index Perp – the S&P500 for crypto memecoins. It’s your gateway to get exposure to all the top meme coins at once, like $PEPE, $SHIB, $WIF, $DOGE, and $BONK.

Join our $500 Giveaway:

— BitMEX (@BitMEX) July 4, 2024