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BitMEX推出新篮子指数　被指为探索前十大迷因币的入口

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  • MEMEMEXTUSDT指数跟踪市值排名前十的迷因币的共同表现。
  • 投资者可以通过多种资产分散风险，或者通过最高25倍杠杆放大收益。
  • 这一篮子指数可能通过增强的可访问性和管理的风险推动迷因币的主流采用。

加密衍生品交易所BitMEX刚刚推出了MEMEMEXTUSDT合约，通过单一金融工具为投资者提供领先的迷因币曝光。

让我们探讨一下BitMEX的新金融产品及其对加密行业的意义。

什么是MEMEMEXTUSDT?

MEMEMEXTUSDT篮子指数跟踪市值排名前十的迷因币的表现。目前包括：

  • Dogecoin ($DOGE)
  • Shiba Inu ($SHIB)
  • Pepe ($PEPE)
  • DogWifHat ($WIF)
  • Bonk ($BONK)
  • Floki ($FLOKI)
  • Brett ($BRETT)
  • Book of Meme ($BOME)
  • Dog Runes ($DOG)
  • Mog Coin ($MOG)

由于迷因币价格极其波动，该指数基于加权平均值，并每月重新平衡以确保准确性。BitMEX将其新工具与流行的股市指数标准普尔500（S&P 500）进行比较，后者跟踪美国前500大市值公司的表现。

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此次推出与BitMEX不断扩展的交易产品一致，包括引入BitMEX期权和高杠杆（200倍）的$ETH永续合约（ETHUSD）。

永续合约是一种衍生品合约，允许交易员在没有到期日期的情况下对资产未来价格进行投机。

类似地，MEMEMEXTUSDT $USDT抵押的永续合约允许投资者使用最高25倍杠杆对流行迷因币的综合价格走势进行投机。

以下是关于BitMEX新篮子指数的更多细节：

  • 每个合约代表0.0001个MEMEMEXT。
  • 手数大小为1,000，这意味着你只能以1,000的倍数交易该合约。
  • Maker费率为-0.015%，Taker费率为0.075%。
  • 初始保证金为合约价值的4%（您在BitMEX账户中需要持有的最低USDT金额，以使用杠杆开仓）。
  • 维持保证金为合约价值的2%（如果合约价格不利于您，为避免保证金调用，您必须保持账户中的最低USDT金额）。

为了庆祝推出，BitMEX宣布进行一场总值10,000美元的USDT赠送活动。迷因币爱好者还有三天时间来测试他们的运气。

BitMEX杠杆的双刃剑

BitMEX的迷因币篮子指数的主要好处是风险分散。把所有鸡蛋放在一个篮子里（例如，将所有资金投入$PEPE）至少是大胆的行为 – 如果币价下跌，您将损失一切。

MEMEMEXTUSDT篮子就像拥有一整盒鸡蛋。即使有几个迷因币失败，篮子中其他币种的正面表现可以帮助抵消这些损失

此外，MEMEMEXTUSDT简化了交易，因为您不必单独追踪每个资产的表现。

      风险承受能力强的交易员可以利用BitMEX的25倍杠杆放大其初始投资。例如，如果您有1,000美元，篮子每单位价格为1美元，您可以从BitMEX借入额外的24,000美元来控制更大的头寸。

如果篮子的价格上涨到2美元，您将获得49,000美元的利润，而不仅仅是1,000美元。然而，杠杆是一把双刃剑：如果篮子的价格下跌到0.5美元，您将损失24,500美元，而不仅仅是500美元。

MEMEMEXTUSDT是否成为主流采用的途径？

BitMEX推出新的篮子指数不仅对个人投资者是好消息，对整个迷因币市场也是如此。通过提供更易于交易迷因代币的方式，BitMEX可能吸引风险厌恶的投资者，并通过增加需求来推动该行业的增长。

       此外，就像标普500指数反映了整体美国股市一样，MEMEMEXTUSDT可能成为迷因币表现的基准。

然而，杠杆可能会增加基础币种价格的波动性。对于不熟悉迷因币剧烈价格波动的新投资者的涌入只会加剧情况。

最终，MEMEMEXTUSDT的推出可能促使其他交易所开发类似的产品。

我们可能会看到更多针对狗主题迷因币、名人支持币或GameFi代币的特定领域篮子指数的推出。

总结

BitMEX的新篮子指数可能有助于将迷因币带入主流金融领域。尽管存在杠杆的固有风险，但更广泛的采用潜力和增加投资者的可访问性可能是迷因币行业的转折点。

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Esther

Esther作为自由撰稿人已经有一段时间，撰写的文章数已百计，涉及的范畴众多。

她拥有国际新闻学学士学位，毕业后从事相关职业，从财经、时事新闻、体育、娱乐等领域均有触及。Esther更曾在中国内地、澳洲的中文报纸中担任过财经编辑，对于报道经济类领域新闻有相关经验，同时亦了解多国的经济发展趋势。

随着时间过去，Esther更跟紧时代的变化，从当初的经济发展，到现今流行的加密货币市场均有所研究，绝对能为你提供相关信息和专业意见。除此之外，Esther的新闻触角明锐，总能走在前方，为大家带来不同国家有关经济的信息来源。

曾在中国内地、香港、澳洲等地担任过记者的Esther，对于不同地方的经济领域均有独到的心得和意见，总是能以快捷作出报道，报道的内容从当地的经济发展，到元宇宙、NFT、加密市场、加密货币等均有接触，是投资者的好帮手。想了解更多经济新闻，绝对要看看她所撰写的文章和内容，绝对能为你打开前往经济世界的大门。

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