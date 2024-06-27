BLAST空投170亿代币空投详情　99Bitcoins百万美元空投定在7月19日

由 NFT 市场 Blur 与风投公司 Paradigm 共同打造的 Layer2 网络 Blast 宣布，于中国时间 6 月 26 日晚上 10 点启动首次代币空投，总计发放 170 亿枚 BLAST 代币。这一消息吸引了广泛关注，成为加密货币社群讨论的焦点。

根据官方公告，Blast 计划在首次空投中发放 170 亿枚 BLAST 代币。用户可以提前在主网上註册，检查自己所能获得的代币分配。此次空投旨在推动 Blast 主网的使用和发展，激励更多用户参与其中。



BLAST 的总供应量为 1000 亿枚，其中 7% 将分配给那些通过桥接以太币 (ETH) 或 Blast 的稳定币 USDB 来协助引导协议流动性的用户。另外，参与去中心化应用程式并赚取 Blast Gold 的用户也将获得 7% 的初始空投。最后，3% 的代币将捐赠给 Blur 基金会，用于回馈 Blur 社群和未来的空投活动。

代币经济学概述

除了首次空投，Blast 还详细介绍了其代币经济学。Blast 计划在未来三年内进行额外的社群空投，总供应量的 50% 将分配给社群。这一举措旨在确保代币的广泛分佈，促进社群的长期发展。

根据经济学报告，核心贡献者将获得代币总供应量的 25.5%，而投资者和 Blast 基金会分别获得 16.5% 和 8%。

这样的分配策略不仅能够激励核心团队的持续努力，还能吸引更多的投资者参与，进一步推动项目的发展。

未来Blast 计划通过持续的空投和激励措施，促进社群的活跃度和参与度，实现代币的广泛分佈。同时，Blast 也将不断优化其技术和产品，提升用户体验，为加密货币市场带来更多创新和机遇。

99Bitcoins空投高达100万美元

99Bitcoins (99BTC)是由知名加密平台使用相同名称创建的新项目，预售已达到200 万美元里程碑，99Bitcoins 平台已经存在十多年，为新加密用户提供有关比特币和山寨币市场的知识。

现在它正在提供一种原生货币，并计划进行空投，向社区成员分发 99,999 美元。资金将以比特币 (BTC) 的形式发放，但只发放给那些按照平台指示有资格参与的人。99BTC在7月份推出空投活动，总价值高达100万美元。这是一个非常具有吸引力的机会,下面简要介绍如何参与空投:

据99Bitcoins 网站介绍，此次空投是为了庆祝 99BTC 代币的推出而举办的。如前所述，它将分发价值 99,999 美元的 BTC，并有 11 种不同的方式参与活动。

据99Bitcoins 网站介绍，此次空投是为了庆祝 99BTC 代币的推出而举办的。如前所述，它将分发价值 99,999 美元的 BTC，并有 11 种不同的方式参与活动。 目前还有 76 天可以加入，因为空投将于今年 7 月 19 日进行，奖励 99 名幸运获奖者。

目前还有 76 天可以加入，因为空投将于今年 7 月 19 日进行，奖励 99 名幸运获奖者。 通过在截止日期前完成尽可能多的步骤，参与者增加成为被选中的 99 人之一的机会。

通过在截止日期前完成尽可能多的步骤，参与者增加成为被选中的 99 人之一的机会。 需要注意的是,这次空投对申请人数有限制，首先申请者需要完成KYC实名认证，并且成功申请人数最大只有10万。

99Bitcoins空投活动将在5月底截止,是一个非常难得的机会。只要按照上述步骤操作,任何加密爱好者都有可能获取免费代币,值得关注。

结语

此次 BLAST币和99Bitcoins的空投活动无疑是加密货币市场的一大亮点，吸引了众多投资者和用户的关注。

通过详细的代币经济学设计和丰富的激励措施，Blast 和99Bitcoins有望在未来取得更大的成功。

对于想要参与此次空投的用户，提前註册并瞭解相关规则将是获得更多代币的关键。让我们拭目以待，见证他们带来的全新变革。

投资者应保持谨慎，根据自身情况做出合理的投资决策，享受加密货币市场带来的机遇与挑战。