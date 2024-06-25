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区块链技术的飞跃——Solana 的 ZK 压缩解决成本和可扩展性问题

ada
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Solana 推出了零知识 (ZK) 压缩，这是一项前沿技术，通过将交易成本减少多达 5000 倍并提高可扩展性，同时保持 Solana 的第一层 (L1) 网络的互操作性。

让我们来探讨为什么它被认为是区块链生态系统的下一次重大进展

ZK 压缩降低成本

Light ProtocolHelius Labs 在 Solana 网络上创建了一项名为 ZK 压缩的功能。通过压缩链上状态，数百万用户和开发者可以构建大规模应用程序，而无需承担通常的高昂成本和扩展限制。

开发者和用户可以选择压缩他们的链上状态，从而在保持 Solana L1 的安全性、性能和组合性的同时，将状态成本降低几个数量级。

– ZK 压缩

ZK 技术通过“状态压缩”实现这一目标，它允许用户将各种数据类型存储在成本友好的基于 Solana 的账本中，而不是昂贵的账户中，从而降低创建代币和账户的成本。

Solana 的 ZK 压缩显著降低了成本，同时允许您扩展它存储链下数据的哈希值进行验证，以显著减少存储成本并确保数据完整性。

Light Protocol 声称通过 ZK 压缩创建一个 100 字节的程序派生地址 (PDA) 的价格已从 0.00001 $SOL 降至 0.0016 $SOL，减少了 160 倍。

PDA 账户类似于智能合约。它们对于存储数据和处理基于 Solana 的 dApp 至关重要。

Solana 代币账户也受益。例如，管理 100 个代币账户的费用从 0.2 $SOL 降至仅 0.0004 $SOL，降低了 5000 倍。

Helius Labs 创始人 Mert Mumtaz 在 X 上也强调大规模操作，如空投到数百万用户的价格可以从 26 万美元暴跌到 50 美元

这些大幅的成本减少适用于 Solana 生态系统的所有方面，因为每个基于 Solana 的实体都被视为一个账户，用于国际扩展。通过这种方式，链状态添加的数据大大减少，从而节省存储费用。

无 L2 障碍的高效扩展

在 L1 上实现 ZK 压缩不仅仅是减少成本。开发者和用户现在可以在 Solana 上扩展和构建任何应用程序，而无需额外的层。

与第二层 (L2) 解决方案不同，ZK 压缩不需要治理代币、链 ID 切换或安全委员会。相反，它在一个现有系统中保持高性能，同时消除了对中央权威的需求

虽然一些 X 用户声称 Solana 的压缩工具本质上是 L2，Solana Labs 的联合创始人 Anatoly Yakovenko 站出来为产品辩护：「Solana 验证者仍然会收到所有的交易费用。这就像一个 L2，但没有人抱怨的那些问题。」

总结

自 2023 年初以来，Solana 的总锁仓量（TVL）从 2.1 亿美元飙升至 440 亿美元，增长了 20,805.71%，显示了该网络 DeFi 活动的显著增长。

ZK 压缩将 Solana 成为“金融计算机”的愿景更近了一步，因为它使开发者能够在没有高成本和容量限制的情况下创建 dApp 和 DeFi 项目

值得注意的是，这些架构差异不会影响 Solana 的 API，因为它们不会改变开发者与网络的工作方式。相反，它将为他们节省交易和部署成本。

Solana 有望通过 ZK 吸引更多希望创建大规模区块链项目的企业和开发者，这可能会导致该网络上更广泛的采用和创新——尤其是如果 Solana ETF 即将推出的话。

免责声明：本文中表达的观点不构成财务建议。我们鼓励读者自己进行研究，并在做出任何财务决策之前确定自己的风险承受能力。加密货币是一种高度波动、高风险的资产类别。

 

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Ada

Ada曾任旅游及人物专题记者，现为自由撰稿人，专注于研究加密货币市场及区块链等领域。凭借以往的采访及写作经验，敏锐捕捉经济和科技领域的最新动向，并以简明的文笔分享不断变化的加密货币资讯，帮助读者更好地掌握经济趋势。Ada对市场动态的深入理解，使她能够预测行业未来的发展方向，为投资者提供宝贵的见解。

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