$BONK成最大$SOL Meme币　梅西推广WaterCoin　$DICE会是下个？

$BONK 刚刚超越 $WIF，成为最大的 Solana Meme 币，市值达到 18.2 亿美元（相比之下，$WIF 为 17.2 亿美元）。

Bonk 当前价格为 $0.00002655，在过去 24 小时内上涨了 12.53%。这只以狗为主题的 Meme 币在过去一天经历了复苏，成功脱离了红区。

另一利好消息是，世界著名足球运动员莱昂内尔·梅西在他的 Instagram 故事中推广了一款 Solana meme 币 WaterCoin。该项目旨在提高对水资源相关问题的关注，并致力于成为“以慈善为主的环保货币”。

其他 Solana meme 币表现也非常出色，总市值在过去 24 小时内增长了 14.2%。涨幅最大的包括$PINO（+70.3%）和 $BODEN （+56.6%）。

另一表现出色的 Solana meme 币是 Mega Dice ($DICE) 。在其预售期间筹集了超过 160 万美元，目前价格为 $0.09093/代币。

让我们来讨论为什么 Solana meme 币蓬勃发展，以及 $DICE 如何从中受益。

Solana 每日上涨 1.57%，$SOL meme 币表现强劲

Solana 正在恢复其近期的损失，日涨幅为 1.57%，并在过去几个小时内呈现出良好的上涨趋势。

其市值增长了 1.95%，24 小时交易量猛增 20.73%，显示出投资者对该生态系统的浓厚兴趣。