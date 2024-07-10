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$BONK成最大$SOL Meme币　梅西推广WaterCoin　$DICE会是下个？

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Updated:
  • Bonk ($BONK) 已超越 DogWifHat ($WIF)，成为最大的 Solana ($SOL) Meme 币，市值达 $18.2 亿。
  • 梅西正在推广生态友好的 Solana Meme 币 WaterCoin。
  • Mega Dice ($DICE) 是一个游戏化的加密赌场，在预售期间筹集了超过 $160 万，距离下一次价格上涨还有六天。

$BONK 刚刚超越 $WIF，成为最大的 Solana Meme 币，市值达到 18.2 亿美元（相比之下，$WIF 为 17.2 亿美元）。

Bonk 当前价格为 $0.00002655，在过去 24 小时内上涨了 12.53%。这只以狗为主题的 Meme 币在过去一天经历了复苏，成功脱离了红区。

另一利好消息是，世界著名足球运动员莱昂内尔·梅西在他的 Instagram 故事中推广了一款 Solana meme 币 WaterCoin。该项目旨在提高对水资源相关问题的关注，并致力于成为“以慈善为主的环保货币”。

其他 Solana meme 币表现也非常出色，总市值在过去 24 小时内增长了 14.2%。涨幅最大的包括$PINO（+70.3%）和 $BODEN （+56.6%）。

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另一表现出色的 Solana meme 币是 Mega Dice ($DICE) 。在其预售期间筹集了超过 160 万美元，目前价格为 $0.09093/代币。

让我们来讨论为什么 Solana meme 币蓬勃发展，以及 $DICE 如何从中受益。

Solana 每日上涨 1.57%，$SOL meme 币表现强劲

Solana 正在恢复其近期的损失，日涨幅为 1.57%，并在过去几个小时内呈现出良好的上涨趋势。

其市值增长了 1.95%，24 小时交易量猛增 20.73%，显示出投资者对该生态系统的浓厚兴趣。

基于 $SOL 的 meme 币也呈现出抛物线般的增长，涨幅高达两倍：

随着 $BONK 成为最受欢迎和交易量最大的 Solana meme 币该生态系统在未来几天内似乎准备迎来更大的涨幅

Mega Dice——下一个大型 Solana Meme 币？

Solana上的第一GameFi。–Mega Dice

Mega Dice 是一家加密赌场，在预售阶段筹集了超过 $1.6M。距离下一次价格上涨还有六天

投资者的兴趣可能会增长，因为这家赌场为代币持有者提供了多重好处。

  • 4K+来自顶级提供商的游戏
  • 50+种体育和电子竞技游戏
  • 50,000+名玩家
  • 每月50百万美元的下注额
  • 3个赛季的总计225万美元空投
  • 限量版NFT
  • 早鸟奖金
  • 25%收入份额的推荐计划

该项目专注于长期增长和可持续性，其15%的流动性分配和10%的质押分配鼓励早期投资（这应该会提高代币价格）。

$DICE的路线图还强调了高额的早期奖励，通过流动性实现的交易灵活性，以及在第5阶段的去中心化交易所（DEX）上市。

$DICE的价格可能在2025年底达到1.2美元，比目前的0.09093美元增长了1,235%。作为一款游戏化的加密赌场，该项目展示了很大的潜力，早期投资可能带来显著的利润。

要购买Mega Dice，请访问官方预售网站，选择货币（$SOL、$ETH、$BNB或$USDT），指定您想购买的代币数量，并确认交易。

我们的看法：Mega Dice可能会乘坐Solana的炒作列车

随着大家对Solana的关注度不断增加，Mega Dice可能是今年最有前途的预售项目之一。

GambleFi代币也表现不俗，24小时交易量增加了10.26%。这进一步显示了$DICE在加密市场上的潜力

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Esther

Esther

Esther作为自由撰稿人已经有一段时间，撰写的文章数已百计，涉及的范畴众多。

她拥有国际新闻学学士学位，毕业后从事相关职业，从财经、时事新闻、体育、娱乐等领域均有触及。Esther更曾在中国内地、澳洲的中文报纸中担任过财经编辑，对于报道经济类领域新闻有相关经验，同时亦了解多国的经济发展趋势。

随着时间过去，Esther更跟紧时代的变化，从当初的经济发展，到现今流行的加密货币市场均有所研究，绝对能为你提供相关信息和专业意见。除此之外，Esther的新闻触角明锐，总能走在前方，为大家带来不同国家有关经济的信息来源。

曾在中国内地、香港、澳洲等地担任过记者的Esther，对于不同地方的经济领域均有独到的心得和意见，总是能以快捷作出报道，报道的内容从当地的经济发展，到元宇宙、NFT、加密市场、加密货币等均有接触，是投资者的好帮手。想了解更多经济新闻，绝对要看看她所撰写的文章和内容，绝对能为你打开前往经济世界的大门。

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