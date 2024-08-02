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Book of Meme上涨超过20%　Pepe Unchained首次代币发行筹集近700万美元

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在加密货币市场中，迷因币的热度再次掀起高潮。根据最新报导Book of Meme（BOME）在过去24小时内上涨了超过20%，目前价格达到$0.01046。这一消息引起了广泛关注，尤其是在Solana区块链上的迷因币空间中，Pepe灵感的代币如Brett和Hoppy也在同一天双位数增长。

根据市場上的数据，BOME成为过去24小时内涨幅最高的加密货币。这一上涨幅度超过20%，显示出投资者对BOME的极大兴趣，其日交易量也大幅增长了172.72%，达到$334,522,766。

儘管BOME在过去一週大部分时间处于下跌趋势，但它在过去7天内增长了13.30%。该代币刚刚从一个巨大的跌势中反弹，其月度图表显示出稳定的贬值趋势，今天的飙升使其在过去30天内总体增长了2.16%。

BOME自今年推出以来，受到了巨大的关注，几乎立即达到其当前的历史高点$0.02688878。儘管该代币目前的交易价格不到这一数值的一半，但社群对其未来潜力充满信心。

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专家和分析师的预测

在X（前身为Twitter）上的专家和分析师对BOME的未来表现持乐观态度。一位拥有超过167,000粉丝的影响者CryptoBoss分享了一个简单的“线上升”的预测，显示出他对BOME的看好。另一位拥有超过460,000订阅者的Dylan分享了更详细的看法，表达了他对该币因其过去快速突破价格障碍的能力的信心。

然而，BOME并不是唯一一个今天增长的Pepe灵感代币，市场反弹带动Pepe灵感代币上涨

Pepe Unchained首次代币发行成功筹集接近700万美元

Pepe Unchained（PEPU）是BOME之后进化的下一步。这个L2项目旨在将Pepe的模因价值与急需的实用性结合起来。

PEPU旨在创建最终的ETH迷因币开发环境，拥有最低的交易费用，比ETH快100倍的速度，以及专用的区块浏览器。

Pepe Unchained在预售中已经筹集了超过680万美元，显示出强劲的投资者兴趣。每个代币的售价为$0.0088044，对早期投资者极为友好，8亿代币供应量中的20%分配给预售，30%分配给年化312%的质押。另有20%用于市场营销，确保PEPU保持受欢迎的投资选择。

自预售开始以来，PEPU就吸引了专家的注意。拥有超过70万订阅者的YouTube频道99Bitcoins一直在稳定地报导该币。他们预计PEPU将实现10倍到100倍的增长，并看到该币在去中心化交易所上线后有潜力成为下一个Pepe。

总结

Book of Meme在过去24小时内的上涨超过20%，显示出市场对该代币的巨大兴趣和信心。与此同时，Pepe Unchained首次代币发行成功筹集了超过700万美元，进一步巩固了其作为下一个热门迷因币的地位。

随着市场的进一步发展，BOME和PEPU能否持续吸引投资者的关注，并在迷因币市场中站稳脚跟，仍需时间检验。投资者应保持谨慎，根据自身风险承受能力制定合理的投资策略。这些迷因币的崛起为市场注入了新的活力，其未来走势值得密切关注。

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香港资深传媒工作者，週刊总编辑，新闻和财经分析师，专栏作家。 在香港从事新闻工作近三十年，并从事香港多家大型传媒的管理层，包括華僑日報、东周刊等。

最长工作时间是在香港传媒工作，并任职高层管理层，长期对新闻、财经有深入研究，并指导编辑部工作，所从事的新闻报导，曾经长期占据香港传媒收视第一位，报导也经常引起中国和香港关注，在香港传媒界人脉甚广，也在财经界有大量关系。

目前对加密新闻和WEB 3发展产生浓厚兴趣并致力研究，香港政府将大力发展香港成为亚洲加密货币中心，确信中国有更多投资者会经香港投资加密货币市场，加密货币和WEB 3必然是未来香港金融主要潮流。 每篇在Techreport的专栏文章，都经大量资料收集和分析，并会跟香港相关产业人士交流，得出最新看法和结论。

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