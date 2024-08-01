Brett价格出现突破　交易者预测资金将涌入Base链迷因币Base Dawgz

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在过去24小时内，BRETT的价格出现了0.6%的小幅下跌，这是在当天早些时候经历了大部分损失后的恢復。值得注意的是，指标显示这次復甦可能只是短暂的。

自上週二以来，BRETT取得了1.61%的增长，这与同期大多数知名山寨币的损失形成鲜明对比。然而它仍需努力才能从过去一个月中经历的9.97%的损失中完全恢復。儘管如此，交易者似乎对BRETT越来越感兴趣，该迷因币的交易量在过去24小时内上升了24.50%，达到3820万美元。

Brett价格未能突破阻力位 – 未来可能出现进一步下跌？

即使交易活动增加，BRETT仍然难以找到足够的动力来实现上升。最显着的是，BRETT的价格未能突破0.13727美元的阻力位，并在昨天跌破该点。支撑其上涨的动力似乎正在减弱。

这一点从相对强弱指数（RSI）中可以看出，RSI在过去12小时内从80下降到55。这样的急剧下降通常是回调的标誌，代表着从超买状态过渡到中性状态。儘管55的RSI偏向于看涨，但更广泛的趋势让人怀疑BRETT是否能找到所需的动力。

显着的是，20日移动平均线（DMA）目前正在急剧下降，并在昨天越过200日移动平均线后与之趋同，BRETT所获得的动力似乎不足以克服更广泛的下行趋势。因此在短期内预计会有进一步的下跌。

值得注意的是，200日移动平均线也为BRETT价格提供了支撑。因此0.138128美元应该是一个值得关注的价格。如果跌破这一支撑，BRETT可能会进一步下跌到下一个重要支撑位0.13030美元。

这个新迷因币具有更高的增长潜力

考虑到BRETT已经累积了高达13.6亿美元的市值，未来是否能够实现真正的大幅增长值得怀疑。因此交易者将目光转向了更新、更有前景的机会。

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总结

虽然BRETT在短期内可能面临更多挑战，但BaseDoge的创新和社区驱动的增长模式为投资者提供了新的机会。随着加密市场的不断演变，了解并把握这些机会将成为交易成功的关键。