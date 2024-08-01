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Brett价格出现突破　交易者预测资金将涌入Base链迷因币Base Dawgz

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在过去24小时内，BRETT的价格出现了0.6%的小幅下跌，这是在当天早些时候经历了大部分损失后的恢復。值得注意的是，指标显示这次復甦可能只是短暂的。

自上週二以来，BRETT取得了1.61%的增长，这与同期大多数知名山寨币的损失形成鲜明对比。然而它仍需努力才能从过去一个月中经历的9.97%的损失中完全恢復。儘管如此，交易者似乎对BRETT越来越感兴趣，该迷因币的交易量在过去24小时内上升了24.50%，达到3820万美元。

Brett价格未能突破阻力位 – 未来可能出现进一步下跌？

即使交易活动增加，BRETT仍然难以找到足够的动力来实现上升。最显着的是，BRETT的价格未能突破0.13727美元的阻力位，并在昨天跌破该点。支撑其上涨的动力似乎正在减弱。

这一点从相对强弱指数（RSI）中可以看出，RSI在过去12小时内从80下降到55。这样的急剧下降通常是回调的标誌，代表着从超买状态过渡到中性状态。儘管55的RSI偏向于看涨，但更广泛的趋势让人怀疑BRETT是否能找到所需的动力。

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显着的是，20日移动平均线（DMA）目前正在急剧下降，并在昨天越过200日移动平均线后与之趋同，BRETT所获得的动力似乎不足以克服更广泛的下行趋势。因此在短期内预计会有进一步的下跌。

值得注意的是，200日移动平均线也为BRETT价格提供了支撑。因此0.138128美元应该是一个值得关注的价格。如果跌破这一支撑，BRETT可能会进一步下跌到下一个重要支撑位0.13030美元。

这个新迷因币具有更高的增长潜力

考虑到BRETT已经累积了高达13.6亿美元的市值，未来是否能够实现真正的大幅增长值得怀疑。因此交易者将目光转向了更新、更有前景的机会。

投资者开始进入Base Dawgz预售，这是最新的Shiba Inu灵感迷因币，其跨链能力暗示了迷因币的未来实用性。Base Dawgz通过其创新的“分享即赚”系统重新定义了社区参与。这一策略将社区成员置于Base Dawgz推广工作的核心，促成了其最近的成功，预售中已筹集超过270万英镑。

通过在社交媒体上分享与$DAWGZ相关的内容，用户可以赚取积分并兑换奖励。这种激励积极参与的方式创造了一个自我维持的增长和参与循环。在预售期间暂时固定的价格为0.007061美元，那些迅速行动的人将受益最大。目前投资者的年化收益率（APY）高达1062%。这对于那些希望在更广泛的市场回调中最大化投资回报的人来说，是一个吸引人的前景。

您可以在XTelegram上查看Base Dawgz社区，并在此购买$DAWGZ。

总结

虽然BRETT在短期内可能面临更多挑战，但BaseDoge的创新和社区驱动的增长模式为投资者提供了新的机会。随着加密市场的不断演变，了解并把握这些机会将成为交易成功的关键。

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香港资深传媒工作者，週刊总编辑，新闻和财经分析师，专栏作家。 在香港从事新闻工作近三十年，并从事香港多家大型传媒的管理层，包括華僑日報、东周刊等。

最长工作时间是在香港传媒工作，并任职高层管理层，长期对新闻、财经有深入研究，并指导编辑部工作，所从事的新闻报导，曾经长期占据香港传媒收视第一位，报导也经常引起中国和香港关注，在香港传媒界人脉甚广，也在财经界有大量关系。

目前对加密新闻和WEB 3发展产生浓厚兴趣并致力研究，香港政府将大力发展香港成为亚洲加密货币中心，确信中国有更多投资者会经香港投资加密货币市场，加密货币和WEB 3必然是未来香港金融主要潮流。 每篇在Techreport的专栏文章，都经大量资料收集和分析，并会跟香港相关产业人士交流，得出最新看法和结论。

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