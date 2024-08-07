比特币和以太坊ETF可能稳定市场　这意味着什么？

比特币（$BTC）和以太坊（$ETH）ETF可能会稳定市场，因为机构投资者往往优先考虑长期投资。
周一，比特币跌破49,500美元，以太坊跌破2,200美元，导致“弱手”投资者以亏损出售。市场有所恢复，但尚不足以建立显著的信心。
机构投资者通过战略交易、更高的风险承受能力和长期投资，可能会控制加密市场的波动性。
让我们来看看比特币和以太坊ETF如何稳定市场，以及加密货币是否有望迎来更好的前景。
ETF正在“帮助抵消卖压”和缓解FUD（恐惧、不确定性和怀疑）
ETF通过吸引更多投资者进入市场，提供额外的流动性来买入和卖出资产，从而帮助减缓波动性。-Ryan Rasmussem, Head of Research at Bitwise
Bitwise的研究主管Ryan Rasmussem表示，ETF提供商注意到一种模式——ETF投资者是“买入并持有”类型的，他们不会被短期的恐惧、不确定性和怀疑（FUD）吓倒。
Bitwise在周一录得了数百万美元的ETP资金流入，并表示这种需求“帮助抵消了卖压”。这指的是当时市场范围内的恐慌性抛售。
OSL（香港ETF保管机构）首席执行官Patrick Pan表示，“向机构投资的转变有助于市场更稳定。”
彭博社高级分析师Eric Balchunas称赞了$IBIT（iShares Bitcoin Trust）ETF投资者，称他们拒绝在周一出售股票，并将其与“高风险”日交易者进行了比较。
So $IBIT investors woke up on Monday to a -14% move over wknd after stomaching an 8% decline the week prior and what did they do? ABSOLUTELY NOTHING. $0 flows. Compared to some of these degens these boomers are like the Rock of Gibraltar. You guys are so lucky to have them. pic.twitter.com/Qqg9Y2E40k
— Eric Balchunas (@EricBalchunas) August 6, 2024
根据Patrick Pan的说法，随着更多机构投资者进入加密市场，市场将趋于成熟，波动性也会降低。
考虑到ETF交易者的长期投资视角，他们曾经历过更高风险的资产抛售，这种说法是有道理的。在市场中长期持有几乎总是优于试图把握市场时机。
我们还未脱离困境——加密市场调整即将来临？
虽然ETF投资者倾向于采取长期策略，但他们也会在每月、每季度或每年末重新平衡投资组合。
这可能对市场产生重大影响，导致更多的波动性，并对那些未做好准备的人造成FUD（恐惧、不确定性和怀疑）。加密市场尤其容易受到这种影响，因为市场深度波动较大。
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