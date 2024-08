比特币和以太坊ETF可能稳定市场　这意味着什么？

比特币($BTC)和以太坊($ETH)ETF可能会稳定市场,因为机构投资者往往优先考虑长期投资。

周一,比特币跌破49,500美元,以太坊跌破2,200美元,导致“弱手”投资者以亏损出售。市场有所恢复,但尚不足以建立显著的信心。

机构投资者通过战略交易、更高的风险承受能力和长期投资,可能会控制加密市场的波动性。

让我们来看看比特币和以太坊ETF如何稳定市场,以及加密货币是否有望迎来更好的前景。

Bitwise的研究主管Ryan Rasmussem表示,ETF提供商注意到一种模式——ETF投资者是“买入并持有”类型的,他们不会被短期的恐惧、不确定性和怀疑(FUD)吓倒。

Bitwise在周一录得了数百万美元的ETP资金流入,并表示这种需求“帮助抵消了卖压”。这指的是当时市场范围内的恐慌性抛售。

OSL(香港ETF保管机构)首席执行官Patrick Pan表示,“向机构投资的转变有助于市场更稳定。”

彭博社高级分析师Eric Balchunas称赞了$IBIT(iShares Bitcoin Trust)ETF投资者,称他们拒绝在周一出售股票,并将其与“高风险”日交易者进行了比较。

So $IBIT investors woke up on Monday to a -14% move over wknd after stomaching an 8% decline the week prior and what did they do? ABSOLUTELY NOTHING. $0 flows. Compared to some of these degens these boomers are like the Rock of Gibraltar. You guys are so lucky to have them. pic.twitter.com/Qqg9Y2E40k

