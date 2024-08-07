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比特币和以太坊ETF可能稳定市场　这意味着什么？

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  • Bitwise在周一录得了来自“买入并持有”类型投资者的数百万美元的ETP（交易所交易产品）资金流入。
  • ETF经理们认为，比特币（$BTC）和以太坊（$ETH）投资者通过更好的风险承受能力和长期投资可以稳定加密市场
  • 然而，ETF投资者在重新平衡投资组合时也可能引发显著的波动（尤其是对于加密货币）。

比特币（$BTC）和以太坊（$ETH）ETF可能会稳定市场，因为机构投资者往往优先考虑长期投资

周一，比特币跌破49,500美元，以太坊跌破2,200美元，导致“弱手”投资者以亏损出售。市场有所恢复，但尚不足以建立显著的信心。

然而，这可能会因比特币和以太坊ETF的推出而有所改变。

机构投资者通过战略交易、更高的风险承受能力和长期投资，可能会控制加密市场的波动性

让我们来看看比特币和以太坊ETF如何稳定市场，以及加密货币是否有望迎来更好的前景。

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ETF正在“帮助抵消卖压”和缓解FUD（恐惧、不确定性和怀疑）

ETF通过吸引更多投资者进入市场，提供额外的流动性来买入和卖出资产，从而帮助减缓波动性。-Ryan Rasmussem, Head of Research at Bitwise

Bitwise的研究主管Ryan Rasmussem表示，ETF提供商注意到一种模式——ETF投资者是“买入并持有”类型的，他们不会被短期的恐惧、不确定性和怀疑（FUD）吓倒。

Bitwise在周一录得了数百万美元的ETP资金流入，并表示这种需求“帮助抵消了卖压”。这指的是当时市场范围内的恐慌性抛售。

OSL（香港ETF保管机构）首席执行官Patrick Pan表示，“向机构投资的转变有助于市场更稳定。”

彭博社高级分析师Eric Balchunas称赞了$IBIT（iShares Bitcoin Trust）ETF投资者，称他们拒绝在周一出售股票，并将其与“高风险”日交易者进行了比较。

根据Patrick Pan的说法，随着更多机构投资者进入加密市场，市场将趋于成熟，波动性也会降低。

考虑到ETF交易者的长期投资视角，他们曾经历过更高风险的资产抛售，这种说法是有道理的。在市场中长期持有几乎总是优于试图把握市场时机。

我们还未脱离困境——加密市场调整即将来临？

虽然ETF投资者倾向于采取长期策略，但他们也会在每月、每季度或每年末重新平衡投资组合

这可能对市场产生重大影响，导致更多的波动性，并对那些未做好准备的人造成FUD（恐惧、不确定性和怀疑）。加密市场尤其容易受到这种影响，因为市场深度波动较大。

参考资料

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Esther

Esther

Esther作为自由撰稿人已经有一段时间，撰写的文章数已百计，涉及的范畴众多。

她拥有国际新闻学学士学位，毕业后从事相关职业，从财经、时事新闻、体育、娱乐等领域均有触及。Esther更曾在中国内地、澳洲的中文报纸中担任过财经编辑，对于报道经济类领域新闻有相关经验，同时亦了解多国的经济发展趋势。

随着时间过去，Esther更跟紧时代的变化，从当初的经济发展，到现今流行的加密货币市场均有所研究，绝对能为你提供相关信息和专业意见。除此之外，Esther的新闻触角明锐，总能走在前方，为大家带来不同国家有关经济的信息来源。

曾在中国内地、香港、澳洲等地担任过记者的Esther，对于不同地方的经济领域均有独到的心得和意见，总是能以快捷作出报道，报道的内容从当地的经济发展，到元宇宙、NFT、加密市场、加密货币等均有接触，是投资者的好帮手。想了解更多经济新闻，绝对要看看她所撰写的文章和内容，绝对能为你打开前往经济世界的大门。

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