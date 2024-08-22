随$BTC反弹至59,000美元　技术指标暗示潜在空头挤压

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10x Research 的 Markus Thielen 认为 $BTC 技术指标的改善预示着可能出现空头挤压。这可能导致价格进一步上涨，因为做空 $BTC 的投资者可能会买回以平仓。

让我们深入分析 Thielen 的观点及其对 $BTC 的影响。

$BTC 从近期暴跌中反弹

尽管近期股市崩盘导致 $BTC 月度跌幅达 11.99%，但 $BTC 已从8月5日创下的季度低点 49,000 美元开始反弹，目前价格为 59,000 美元。

Thielen 指出，$BTC 的相对强弱指数 (RSI) —— 用于识别超买或超卖状况 —— 正在“触底”。当前 $BTC 的 RSI 为 61.13，自7月21日以来下降了8%。

此外，$BTC 的未平仓合约量 (OI) —— 即活跃的 $BTC 期货合约数量 —— 在8月初股市动荡期间增加，这表明“更多的空头头寸”。

现在 $BTC 正在恢复，那些做空该代币的投资者可能会希望买回 $BTC 来平仓。通常，这种被称为“空头挤压”的操作由于买盘压力会推高资产价格。

政治风向可能推动 $BTC 上涨

除了经济因素，Thielen 强调了即将到来的美国大选对 $BTC 价格的重要影响。

他建议，尽管市场并未严重低估，但随着特朗普选情好转，做空者可能会被迫买回其空头头寸。



Thielen 还认为，市场即将迎来重大变动，正在等待美联储关于降息的决策。降息公告可能引发股市上涨，进而推动 $BTC 价格的上涨。

与此同时，卡马拉·哈里斯（ Kamala Harris）通过其 Crypto4Harris 计划力图争取加密社区的选票。然而，哈里斯-沃尔茨（Harris-Waltz）政府可能会对加密企业和交易者出台更严格的监管措施。

结语

Markus Thielen 对 $BTC 可能出现的空头挤压的预测或将帮助该代币巩固其积极趋势并突破当前的阻力位。

然而，需要注意的是，空头挤压可能会非常波动且难以预测。如果市场条件突然变化，空头挤压可能会失去动力，导致价格出现潜在的调整。

参考资料