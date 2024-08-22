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随$BTC反弹至59,000美元　技术指标暗示潜在空头挤压

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  • 比特币 ($BTC) 在近期跌至49,000美元后反弹至59,000美元，这是今年2月以来的最低点。
  • Markus Thielen 认为，随着投资者试图平仓空头头寸，$BTC 可能准备迎来一场空头挤压。
  • 除了技术指标外，Thielen 还强调了美国大选结果和宏观经济条件对 $BTC 价格的日益影响。

10x Research 的 Markus Thielen 认为 $BTC 技术指标的改善预示着可能出现空头挤压。这可能导致价格进一步上涨，因为做空 $BTC 的投资者可能会买回以平仓

让我们深入分析 Thielen 的观点及其对 $BTC 的影响。

$BTC 从近期暴跌中反弹

尽管近期股市崩盘导致 $BTC 月度跌幅达 11.99%，但 $BTC 已从8月5日创下的季度低点 49,000 美元开始反弹，目前价格为 59,000 美元。

Thielen 指出，$BTC 的相对强弱指数 (RSI) —— 用于识别超买或超卖状况 —— 正在“触底”。当前 $BTC 的 RSI 为 61.13，自7月21日以来下降了8%。

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此外，$BTC 的未平仓合约量 (OI) —— 即活跃的 $BTC 期货合约数量 —— 在8月初股市动荡期间增加，这表明“更多的空头头寸”

现在 $BTC 正在恢复，那些做空该代币的投资者可能会希望买回 $BTC 来平仓。通常，这种被称为“空头挤压”的操作由于买盘压力会推高资产价格

政治风向可能推动 $BTC 上涨

除了经济因素，Thielen 强调了即将到来的美国大选对 $BTC 价格的重要影响

他建议，尽管市场并未严重低估，但随着特朗普选情好转，做空者可能会被迫买回其空头头寸。

Thielen 还认为，市场即将迎来重大变动，正在等待美联储关于降息的决策。降息公告可能引发股市上涨，进而推动 $BTC 价格的上涨。

与此同时，卡马拉·哈里斯（ Kamala Harris）通过其  Crypto4Harris 计划力图争取加密社区的选票。然而，哈里斯-沃尔茨（Harris-Waltz）政府可能会对加密企业和交易者出台更严格的监管措施。

结语

Markus Thielen 对 $BTC 可能出现的空头挤压的预测或将帮助该代币巩固其积极趋势并突破当前的阻力位

然而，需要注意的是，空头挤压可能会非常波动且难以预测。如果市场条件突然变化，空头挤压可能会失去动力，导致价格出现潜在的调整。

参考资料

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Esther

Esther作为自由撰稿人已经有一段时间，撰写的文章数已百计，涉及的范畴众多。

她拥有国际新闻学学士学位，毕业后从事相关职业，从财经、时事新闻、体育、娱乐等领域均有触及。Esther更曾在中国内地、澳洲的中文报纸中担任过财经编辑，对于报道经济类领域新闻有相关经验，同时亦了解多国的经济发展趋势。

随着时间过去，Esther更跟紧时代的变化，从当初的经济发展，到现今流行的加密货币市场均有所研究，绝对能为你提供相关信息和专业意见。除此之外，Esther的新闻触角明锐，总能走在前方，为大家带来不同国家有关经济的信息来源。

曾在中国内地、香港、澳洲等地担任过记者的Esther，对于不同地方的经济领域均有独到的心得和意见，总是能以快捷作出报道，报道的内容从当地的经济发展，到元宇宙、NFT、加密市场、加密货币等均有接触，是投资者的好帮手。想了解更多经济新闻，绝对要看看她所撰写的文章和内容，绝对能为你打开前往经济世界的大门。

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查看任何一天的加密市场，你会发现价格波动剧烈，随机且出乎意料。 但与任何金融市场一样，存在着长期的趋势模式。现在，这些模式中的一个可能正准备将$BTC推向新的历史高点。 美国大选和即将召开的美联储会议是否会加速这一进程？ 让我们深入探讨一下。 卖压的夏季即将结束 在春季和夏季期间，$BTC经历了主要的流动性注入和影响供需的事件： 这些事件向市场注入了数十亿美元，并引发了供应过剩的担忧，如果投资者大量涌入市场，可能会导致价格冲击。 然而，尽管$BTC在整个夏季价格波动剧烈，投资者依然展现了出色的持币耐心。 现在，随着Mt. Gox还款的完成，流动性注入似乎也接近尾声。$BTC在4月减半后的波动符合既有模式：该币通常在减半后的一到三个月内表现挣扎，然后逐渐找到稳定点。 综合来看，$BTC可能正在进入一个更稳定的时期，并有望在2024年年末之前为另一轮牛市做好准备。 全球流动性增加 流动性增加会加大卖压，但长期来看，利好流动性的环境对$BTC及整个加密经济体都是积极的。 global liquidity is finally ticking up will we see the greatest bull run ever in 2025???? pic.twitter.com/i0F1eQGowT...

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在全球经济不确定性增加的背景下，加密货币和去中心化金融（DeFi）市场的未来走向成为了投资者和行业专家的热议话题。近期HashKey执行长邓超在香港Web3嘉年华开幕式上，与方舟投资（ARK Invest）执行长Cathie Wood进行了一场深入对话。 他在讨论中提出了降息将是推动DeFi市场復甦的关键因素，并分析了未来可能影响DeFi生态系统的多种因素。 降息与DeFi市场的关联性 邓超回顾了DeFi市场的发展历史，指出2021年DeFi市场的爆发性增长是在美元接近零利率的环境下实现的。当时低利率政策吸引了大量资金进入DeFi市场，并且许多关键的DeFi基础设施也在这一期间上链，特别是在以太坊上。根据数据显示，DeFi市场的总锁定价值（TVL）从约7亿美元迅速增加到150亿美元，增长了约2,100%。这一增长展示了资金成本降低对于推动新兴金融技术的潜力。 邓超强调，随着美国经济增长放缓，未来可能出现的降息政策将再次为DeFi市场注入活力。他认为，利率下降将降低资金成本，进一步吸引投资者将资金投入高风险、高回报的DeFi产品，从而带动整个市场的復甦。 比特币生态系的崛起与DeFi的新机遇 除了利率因素，邓超还谈到比特币生态系统的兴起对DeFi市场的潜在影响。他指出，随着比特币在加密货币市场中的主导地位不断增强，越来越多的DeFi和NFT专案选择在比特币上开发Layer-2解决方案。这些项目的选择表明，比特币正成为新的DeFi金融项目发展的关键平臺。 邓超进一步分析，比特币现货ETF的出现将带来充沛的资金流量，这些资金不仅会推动比特币的价格上升，还将流入基于比特币的DeFi和NFT项目，从而带动这些新兴市场的成长。他认为，比特币的强大资金流动性将成为未来DeFi市场復甦的重要动力。 低利率环境下的迷因币热潮 邓超还提到，在低利率环境下，迷因币的炒作热潮也可能会重新抬头。他举例说明，以政治人物为主题的迷因币在近期变得非常受欢迎，截至2023年8月16日，这类代币的市值已经超过4亿美元，而整个迷因币市场的市值则超过了300亿美元。 他指出，宽松的货币政策将使更多资金流入这些中小型代币市场，这不仅会提高市场流动性，还可能促进新的DeFi和NFT项目的诞生。邓超认为，这种资金流入中小型代币市场的趋势将成为未来几年加密货币市场的重要特徵。  结论：降息将为DeFi市场带来新机遇 HashKey执行长邓超对于DeFi市场的前景表现出高度乐观的态度，他认为美国未来可能出现的降息政策将是推动DeFi市场復甦的关键因素之一。此外比特币生态系统的崛起以及迷因币市场的活跃也将为DeFi市场带来新的机遇。 然而邓超也强调，虽然降息和资金流入将有助于DeFi市场的成长，但投资者仍需谨慎行事，尤其是在面对高风险的投资项目时。未来的市场仍充满变数，只有在深入理解市场动态的基础上，才能真正抓住这些新兴机遇，实现长期收益。在这样一个快速变化的市场中，保持警觉和灵活性将是成功的关键。

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