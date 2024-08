牛市之下不担心比特币价格回调　Gemini称加密市场将扩展

尽管比特币($BTC)在一周内下跌了3.19%且清算量不断增加,但牛市对该币的潜力依然充满信心。

即便是负的净流出量,表明空头交易头寸压倒性地存在,也未能抑制乐观情绪。

在最新的《机构洞察》报告中,加密货币交易所Gemini预计,由于有利的监管变化、货币政策和基础设施发展,加密市场将扩展。

让我们分析一下当前的加密市场背景,了解比特币回调的原因以及为何行业依然看涨。

在本周早些时候短暂触及7万美元水平后,比特币出现回调,昨天跌破了6.3万美元的关键支撑位。

如果牛市能够维持在6.3万美元的支撑位并突破该水平,卖盘可能会放弃,这可能标志着价格回升并有潜力上涨至7万美元。

根据一位X分析师的说法,比特币的下跌也反映在清算量的周度增加上,这与8月1日跌破6.2万美元的近期下跌相吻合。他进一步表示,$BTC可能会在接下来的一周继续下滑。

Over the last 24 hours, the price of BTC has dropped by 3.2%. Judging by the weekly clusters of liquidation volumes, the decline may continue for a week or more. https://t.co/7Rw1btrzKr pic.twitter.com/05rLyTbreO

— Axel 💎🙌 Adler Jr (@AxelAdlerJr) August 1, 2024