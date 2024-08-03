牛市之下不担心比特币价格回调　Gemini称加密市场将扩展

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尽管清算量增加、净流出量为负以及空头交易头寸压倒性地存在， 比特币仍开始恢复 。

尽管清算量增加、净流出量为负以及空头交易头寸压倒性地存在， 。 机构投资者对ETF充满兴趣 ，自1月10日以来，Fidelity和BlackRock已累计持有超过30万个$BTC。

，自1月10日以来，Fidelity和BlackRock已累计持有超过30万个$BTC。 监管环境、货币政策变化和基础设施发展为加密行业描绘了看涨的前景，尤其是在即将到来的美国总统选举背景下。

尽管比特币（$BTC）在一周内下跌了3.19%且清算量不断增加，但牛市对该币的潜力依然充满信心。

即便是负的净流出量，表明空头交易头寸压倒性地存在，也未能抑制乐观情绪。

机构投资者对$BTC ETF感到兴奋，自1月10日以来，Fidelity和BlackRock已累计持有超过30万个$BTC（价值193亿美元）。



在最新的《机构洞察》报告中，加密货币交易所Gemini预计，由于有利的监管变化、货币政策和基础设施发展，加密市场将扩展。

让我们分析一下当前的加密市场背景，了解比特币回调的原因以及为何行业依然看涨。

比特币承压，徘徊在关键的6.3万美元支撑位上

在本周早些时候短暂触及7万美元水平后，比特币出现回调，昨天跌破了6.3万美元的关键支撑位。

如果牛市能够维持在6.3万美元的支撑位并突破该水平，卖盘可能会放弃，这可能标志着价格回升并有潜力上涨至7万美元。

根据一位X分析师的说法，比特币的下跌也反映在清算量的周度增加上，这与8月1日跌破6.2万美元的近期下跌相吻合。他进一步表示，$BTC可能会在接下来的一周继续下滑。

Over the last 24 hours, the price of BTC has dropped by 3.2%. Judging by the weekly clusters of liquidation volumes, the decline may continue for a week or more. https://t.co/7Rw1btrzKr pic.twitter.com/05rLyTbreO — Axel 💎🙌 Adler Jr (@AxelAdlerJr) August 1, 2024

24小时内，比特币在永久合约交易所的净流出量也是负值，这显示出市场情绪偏向看跌以及大量的空头交易头寸。

然而，比特币在从昨天的抛售中恢复后，目前价格为64,200美元，因此上述的下跌预测可能不准确，虽然现在判断是否为时已早。

另一方面，加密市场可能在未来两年继续扩展，这也包括比特币。

ETF曝光和政治与货币政策变化可能有利于加密货币

Gemini的《机构洞察》报告提到三个因素可能推动加密行业超越看跌情景：

有利的货币政策（降低利率） 有利的监管变化（美国总统选举中共和党胜利） 基础设施发展（稳定币和预测市场的快速增长）

尽管当前市场降温（$ETH从3月的4,090美元历史高点下跌23%），比特币在3月达到了73,000美元的历史高点，$ETH ETF的资金流入超过了$BTC ETF，Fidelity和BlackRock自1月10日以来累计持有30万个$BTC，这些因素显示了市场显著的恢复模式。

随着特朗普对加密货币的支持态度以及承诺“将美国打造成比特币超级大国”，我们可能会迎来一个极度乐观的加密未来，尤其是如果利率继续下降的话。

如果卡马拉·哈里斯（Kamala Harris）的副总统候选人也支持加密货币，考虑到她最近转向支持加密货币的话题，这也可能产生相同的效果。

随着监管环境朝着有利于加密货币的方向发展，基础设施的发展（如Web3发展）应进一步促进市场增长。

总结——加密货币健康前景显示出巨大潜力

尽管市场暂时下滑，但证据表明长期市场增长的前景良好，比特币可能会重新测试7万美元的阻力位。

即将到来的总统选举和特朗普可能的胜利应为比特币带来重大支持，从而推动价格上涨并吸引更多机构投资。

参考资料