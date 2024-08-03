Countries
Close
chinese 中文 english English japanese 日本語 korean 한국어 vietnam Tiếng Việt portuguese Português (PT/BR)
Home 牛市之下不担心比特币价格回调　Gemini称加密市场将扩展
加密货币新闻

牛市之下不担心比特币价格回调　Gemini称加密市场将扩展

esther
更新日期:
免责声明
免责声明
在我们的内容中，我们偶尔会包含联盟推广连结。如果你点击这些连结，我们可能会获得佣金，但这不会对你产生任何额外费用。你使用本网站即表示你接受我们的条款和条件以及我们的隐私政策。

The Tech Report - 中文 为何信任Tech Report Arrow down

Tech Report是互联网上最资深的硬件、新闻和科技评测网站之一。我们撰写有用的技术指南、公正的产品评测，并报道最新的科技和加密货币新闻。我们保持编辑独立性，并认为内容质量和事实准确性是不可妥协的。

补充信息
Close icon

我们编辑团队的专业知识涵盖了对我们的使命至关重要的多种背景，包括网络安全、金融与金融科技、在线隐私和硬件。 我们真正专注于提供用户价值，这是我们编辑标准的核心。

  • 尽管清算量增加、净流出量为负以及空头交易头寸压倒性地存在，比特币仍开始恢复
  • 机构投资者对ETF充满兴趣，自1月10日以来，Fidelity和BlackRock已累计持有超过30万个$BTC
  • 监管环境、货币政策变化和基础设施发展加密行业描绘了看涨的前景，尤其是在即将到来的美国总统选举背景下。

尽管比特币（$BTC）在一周内下跌了3.19%且清算量不断增加，但牛市对该币的潜力依然充满信心。

即便是负的净流出量，表明空头交易头寸压倒性地存在，也未能抑制乐观情绪。

机构投资者对$BTC ETF感到兴奋，自1月10日以来，Fidelity和BlackRock已累计持有超过30万个$BTC（价值193亿美元）。

在最新的《机构洞察》报告中，加密货币交易所Gemini预计，由于有利的监管变化、货币政策和基础设施发展，加密市场将扩展。

让我们分析一下当前的加密市场背景，了解比特币回调的原因以及为何行业依然看涨。

🚀 寻找下一个100倍加密货币？
查看我们精选的加密货币预售，获取高回报

比特币承压，徘徊在关键的6.3万美元支撑位上

在本周早些时候短暂触及7万美元水平后，比特币出现回调，昨天跌破了6.3万美元的关键支撑位。

如果牛市能够维持在6.3万美元的支撑位并突破该水平，卖盘可能会放弃，这可能标志着价格回升并有潜力上涨至7万美元。

根据一位X分析师的说法，比特币的下跌也反映在清算量的周度增加上，这与8月1日跌破6.2万美元的近期下跌相吻合。他进一步表示，$BTC可能会在接下来的一周继续下滑。

24小时内，比特币在永久合约交易所的净流出量也是负值，这显示出市场情绪偏向看跌以及大量的空头交易头寸。

然而，比特币在从昨天的抛售中恢复后，目前价格为64,200美元，因此上述的下跌预测可能不准确，虽然现在判断是否为时已早。

另一方面，加密市场可能在未来两年继续扩展，这也包括比特币。

ETF曝光和政治与货币政策变化可能有利于加密货币

Gemini的《机构洞察》报告提到三个因素可能推动加密行业超越看跌情景：

  1. 有利的货币政策（降低利率）
  2. 有利的监管变化（美国总统选举中共和党胜利）
  3. 基础设施发展（稳定币和预测市场的快速增长）

尽管当前市场降温（$ETH从3月的4,090美元历史高点下跌23%），比特币在3月达到了73,000美元的历史高点，$ETH ETF的资金流入超过了$BTC ETF，Fidelity和BlackRock自1月10日以来累计持有30万个$BTC，这些因素显示了市场显著的恢复模式

随着特朗普对加密货币的支持态度以及承诺“将美国打造成比特币超级大国”，我们可能会迎来一个极度乐观的加密未来，尤其是如果利率继续下降的话。

如果卡马拉·哈里斯（Kamala Harris）的副总统候选人也支持加密货币，考虑到她最近转向支持加密货币的话题，这也可能产生相同的效果。

随着利率风险倾向下行，这可能会导致美元贬值。如果美元广泛贬值，加密货币价格也应随之上涨。-Gemini报告

随着监管环境朝着有利于加密货币的方向发展，基础设施的发展（如Web3发展）应进一步促进市场增长。

总结——加密货币健康前景显示出巨大潜力

尽管市场暂时下滑，但证据表明长期市场增长的前景良好比特币可能会重新测试7万美元的阻力位。

即将到来的总统选举和特朗普可能的胜利应为比特币带来重大支持，从而推动价格上涨并吸引更多机构投资。

参考资料

点击展开查看来源

Tech Report- 编辑流程我们的编辑流程

Tech Report的 编辑政策 着重于提供对读者有实际价值的有用、准确的内容。我们只与具有特定领域知识的经验丰富的作者合作，包括技术最新发展、在线隐私、加密货币、软件等方面。我们的编辑政策确保每个主题都经过我们内部编辑的研究和策划。我们保持严格的新闻标准，每篇文章都是100%由真正的作者撰写的。 .
将 Tech Report 添加到您的谷歌新闻订阅源

Question & Answers (0)

Have a question? Our panel of experts will answer your queries. Post your Question

发表回复

Write a Review

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注

Esther

Esther

Esther作为自由撰稿人已经有一段时间，撰写的文章数已百计，涉及的范畴众多。

她拥有国际新闻学学士学位，毕业后从事相关职业，从财经、时事新闻、体育、娱乐等领域均有触及。Esther更曾在中国内地、澳洲的中文报纸中担任过财经编辑，对于报道经济类领域新闻有相关经验，同时亦了解多国的经济发展趋势。

随着时间过去，Esther更跟紧时代的变化，从当初的经济发展，到现今流行的加密货币市场均有所研究，绝对能为你提供相关信息和专业意见。除此之外，Esther的新闻触角明锐，总能走在前方，为大家带来不同国家有关经济的信息来源。

曾在中国内地、香港、澳洲等地担任过记者的Esther，对于不同地方的经济领域均有独到的心得和意见，总是能以快捷作出报道，报道的内容从当地的经济发展，到元宇宙、NFT、加密市场、加密货币等均有接触，是投资者的好帮手。想了解更多经济新闻，绝对要看看她所撰写的文章和内容，绝对能为你打开前往经济世界的大门。

最热门新闻

1 点击赚钱代币Notcoin和Shiba Shootout热潮　Web3游戏与P2E代币的崛起
2 牛市之下不担心比特币价格回调　Gemini称加密市场将扩展
3 俄罗斯、阿联酋加速采用加密货币　英国测试央行数字货币　加密币是新政治战场？
4 美联储鲍威尔Powell暗示9月降息　对比特币和其他加密货币有利
5 Book of Meme上涨超过20%　Pepe Unchained首次代币发行筹集近700万美元

最新消息

加密货币新闻

点击赚钱代币Notcoin和Shiba Shootout热潮　Web3游戏与P2E代币的崛起

mark
加密货币新闻

俄罗斯、阿联酋加速采用加密货币　英国测试央行数字货币　加密币是新政治战场？

esther

尽管俄罗斯和阿联酋加强了对加密货币的支持立场，但英国在数字货...

加密货币新闻

美联储鲍威尔Powell暗示9月降息　对比特币和其他加密货币有利

mark

美国联邦储备委员会（Federal Reserve）主席杰罗...

加密货币新闻

Book of Meme上涨超过20%　Pepe Unchained首次代币发行筹集近700万美元

mark
加密货币新闻

奥运会模因狂热——$MGMES五天内交易额突破$1300万并筹集 $34,000

esther
加密货币新闻

高盛CEO评比特币：是价值储存手段也是投机性产品

mark
加密货币新闻

Brett价格出现突破　交易者预测资金将涌入Base链迷因币Base Dawgz

mark

规定和高风险投资警告：交易外汇、差价合约（CFD）和加密货币具有高度的投机性，存在一定风险，可能不适合所有投资者。你可能会失去部分或全部投资的资本，因此你不应该用不能承受损失的资本进行投机。本网站上的内容不应视为投资建议。投资具有投机性。投资时您的资本存在风险。请注意，我们确实会收取广告费，用于引导用户开立与经纪商/广告商的帐户和/或将流量引导至广告商网站。

该网站上的加密货币促销活动不符合英国金融促销制度，并不面向英国消费者。

© Copyright 2024 The Tech Report Inc. All Rights Reserved.