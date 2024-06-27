Bybit 崛起成全球第二大交易所　冒险开放中国用户引发争议

根据 Kaiko 研究分析公司最新发布的报告，自2023年10月以来，加密货币交易所 Bybit 的市场份额从8%急速上升至16%，在2024年3月超越 Coinbase，成为仅次于币安的全球第二大交易所。

报告深入分析了 Bybit 市场份额迅速增长的原因，并揭示了其在中国市场的冒险策略。



报告指出，Bybit 成功的基础在于其低廉的交易手续费。与 OKX 和币安并列，Bybit 提供的交易手续费是市场上最低的之一。然而，这仅是其成功的部分原因。Bybit 交易量的显着增长主要由比特币（BTC）和以太坊（ETH）交易推动，这两种主要加密货币的交易量自去年以来从17%上升到53%。相较之下，币安的交易量增长更多来自山寨币（竞争币）的交易。

此外Bybit 在衍生品市场上也保持了稳固的第二名地位。报告认为，Bybit 的市场份额增长还可能受益于币安面临的监管挑战，从而吸引了更多用户。

冒险开放中国市场

在今年六月，Bybit 採取了令人惊讶的举措，宣布开放海外中国用户註册使用其平台。这一举措被视为对中国严格加密货币禁令的挑战，引发了业界的广泛关注和争议。据知情人士透露，这一决策是一场赌注，旨在进一步推动业务增长。然而，这也伴随着风险，因为中国政府对加密货币的态度一向严厉。

此举也导致 Bybit 公司内部出现变动。近日已有四位高层离职，据悉这与公司政策变动及中国市场风险相关。目前，Bybit 主要运营中心位于杜拜和新加坡，在中国大陆有超过600名员工。由于中国政策的变动，Bybit 已开始将部分中国大陆员工转移至马来西亚首都吉隆坡，以减少潜在风险。

Bybit 执行长曾表示，有媒体误传公司裁员，实际上公司仍在积极招聘新人才，并未进行裁员。他在推特上澄清：

有国内媒体瞎写说我们裁员了，sorry，并没有。相反，我们最近有大量岗位open，感兴趣的同学请看。

业界观点

对于 Bybit 的快速崛起和其在中国市场的策略，业界看法不一。一方面，有人认为 Bybit 的勇敢决策显示了其在市场运营中的灵活和创新能力，这对于应对快速变化的加密货币市场至关重要。另一方面，也有批评声音指出，Bybit 这一举措可能会面临来自中国政府的严厉打击，从而带来潜在的法律和运营风险。

随着加密货币市场的发展，交易所不仅需要考虑市场份额和盈利，同时也需要承担相应的社会责任。这包括遵守各国的法律法规，保障用户资金安全，防范洗钱和其他非法活动。Bybit 在未来的发展中，需要更加重视这些方面，以树立良好的市场形象和用户信任。



全球监管趋势与加密交易所的应对

面对全球日益严格的监管环境，许多加密货币交易所和虚拟资产服务商（VASP）正在重新评估其运营策略。特别是在欧盟、英国、加拿大、香港和东南亚等地，监管规范变得越来越严格。许多知名交易所选择退出这些市场，转而加强离岸运营，以躲避严格的监管。

Bybit 也是如此，过去曾退出加拿大、英国市场，近期又撤回了在香港的业务。与 Coinbase 和币安这类积极争取合规的品牌不同，Bybit 更倾向于深耕离岸市场，尤其是在监管较为宽松的杜拜。这种策略让 Bybit 能够在全球范围内继续提供服务，并避开一些监管风险。

例如源自俄罗斯的 Telegram 和 TON 也选择在杜拜落脚，这样的富裕与监管自由之地，成为了西方强监管压迫下的新天地。

结语：

Bybit 的崛起展示了其在面对市场变化和监管挑战时的灵活应对策略。通过低廉的交易手续费、专注于主要加密货币的交易量增长以及勇敢开放中国市场，Bybit 成成功成为全球第二大交易所。然而，这一成功背后也伴随着巨大的风险和挑战，特别是在中国市场的冒险策略可能带来的不确定性。