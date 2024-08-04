Bybit因新欧盟加密法规退出法国市场

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Bybit宣布在欧洲市场加密资产（MiCA）法规实施后 退出法国市场 。

Bybit宣布在欧洲市场加密资产（MiCA）法规实施后 。 这家加密交易所 提到监管变化 ，并暗示在获取许可证方面遇到困难。

这家加密交易所 ，并暗示在获取许可证方面遇到困难。 公司还列出了其他不再打算服务的国家，包括加拿大和英国。

5月16日，法国金融市场监管局（AMF）警告法国居民，Bybit已在2022年被列入黑名单。AMF之前提到过“未遵守当前法国法规”。

Bybit的全球可用性一直波动，与其面临的法国监管挑战密切相关。阅读更多内容，了解发生了什么。

Bybit与法国监管机构的历史

Bybit与法国监管机构的问题源于所有加密交易所必须注册为数字资产服务提供商（DASP），而公司未能完成这一要求。



然而，交易所试图通过宣称在荷兰的成功证明其愿意与欧洲监管机构合作来安抚人们。Bybit在阿姆斯特丹建立了新办公室，这一切得益于与SATOS的合作。

Bybit的联合创始人兼首席执行官表示：“我们致力于为所有用户提供安全可靠的交易环境，并理解遵守当地法规的重要性。”