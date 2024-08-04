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Bybit因新欧盟加密法规退出法国市场

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  • Bybit宣布在欧洲市场加密资产（MiCA）法规实施后退出法国市场
  • 这家加密交易所提到监管变化，并暗示在获取许可证方面遇到困难。
  • 公司还列出了其他不再打算服务的国家，包括加拿大和英国。

5月16日，法国金融市场监管局（AMF）警告法国居民，Bybit已在2022年被列入黑名单。AMF之前提到过“未遵守当前法国法规”。

Bybit的全球可用性一直波动，与其面临的法国监管挑战密切相关。阅读更多内容，了解发生了什么。

Bybit与法国监管机构的历史

Bybit与法国监管机构的问题源于所有加密交易所必须注册为数字资产服务提供商（DASP），而公司未能完成这一要求。

然而，交易所试图通过宣称在荷兰的成功证明其愿意与欧洲监管机构合作来安抚人们。Bybit在阿姆斯特丹建立了新办公室，这一切得益于与SATOS的合作。

Bybit的联合创始人兼首席执行官表示：“我们致力于为所有用户提供安全可靠的交易环境，并理解遵守当地法规的重要性。”

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Bybit宣布由于AMF的“近期监管变化”，将退出法国市场。交易所警告法国用户，从8月2日起，他们的账户将被限制为“仅平仓”模式。用户将无法：
  • 开设新仓位
  • 存入新资金
  • 购买任何产品，包括Bybit Earn和所有现货产品

所有剩余未平仓的头寸将在8月13日之后自动平仓。之后，卡片服务将暂停，法国用户只能从Bybit账户中提取资金

MiCA法规对Bybit的影响

Bybit的宣布恰逢欧洲期待已久的加密法规出台，这些法规旨在重塑公司和个人对这一资产类别的处理方式。

交易所退出法国市场是在欧盟MiCA法规框架实施之后。MiCA法规于2020年9月24日作为数字金融计划的一部分被引入

MiCA于2023年6月生效，经欧洲议会批准。有关稳定币的监管，包括流动性要求和严格的资本要求，已于今年6月30日生效，而完整的法规将于今年12月全面实施。

根据CoinGecko的数据，Bybit仍保持按交易量计算的第二大交易所地位。尽管在包括美国、英国、香港和中国在内的主要市场面临限制，它仍超过了HTX和Coinbase。

Bybit对未来重返市场充满信心

尽管Bybit目前将暂停在法国提供其产品和服务，但交易所仍保持积极态度，并告诉法国用户，一旦获得法国法律下的适当许可证，他们期待重返市场

不断增加的监管政策可能会影响全球加密货币市场并导致市场波动。然而，投资者和监管机构仍在寻找探索加密货币创新的方法，同时不影响安全性和稳定性。

参考资料

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Esther

Esther

Esther作为自由撰稿人已经有一段时间，撰写的文章数已百计，涉及的范畴众多。

她拥有国际新闻学学士学位，毕业后从事相关职业，从财经、时事新闻、体育、娱乐等领域均有触及。Esther更曾在中国内地、澳洲的中文报纸中担任过财经编辑，对于报道经济类领域新闻有相关经验，同时亦了解多国的经济发展趋势。

随着时间过去，Esther更跟紧时代的变化，从当初的经济发展，到现今流行的加密货币市场均有所研究，绝对能为你提供相关信息和专业意见。除此之外，Esther的新闻触角明锐，总能走在前方，为大家带来不同国家有关经济的信息来源。

曾在中国内地、香港、澳洲等地担任过记者的Esther，对于不同地方的经济领域均有独到的心得和意见，总是能以快捷作出报道，报道的内容从当地的经济发展，到元宇宙、NFT、加密市场、加密货币等均有接触，是投资者的好帮手。想了解更多经济新闻，绝对要看看她所撰写的文章和内容，绝对能为你打开前往经济世界的大门。

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