Bybit因新欧盟加密法规退出法国市场

5月16日，法国金融市场监管局（AMF）警告法国居民，Bybit已在2022年被列入黑名单。AMF之前提到过“未遵守当前法国法规”。
Bybit的全球可用性一直波动，与其面临的法国监管挑战密切相关。阅读更多内容，了解发生了什么。
Bybit与法国监管机构的历史
然而，交易所试图通过宣称在荷兰的成功证明其愿意与欧洲监管机构合作来安抚人们。Bybit在阿姆斯特丹建立了新办公室，这一切得益于与SATOS的合作。
Bybit的联合创始人兼首席执行官表示：“我们致力于为所有用户提供安全可靠的交易环境，并理解遵守当地法规的重要性。”
- 开设新仓位
- 存入新资金
- 购买任何产品，包括Bybit Earn和所有现货产品
所有剩余未平仓的头寸将在8月13日之后自动平仓。之后，卡片服务将暂停，法国用户只能从Bybit账户中提取资金。
Bybit to Cease Operations and Withdraw Products from France ! pic.twitter.com/Wr80w5N1Bt
— Ethos Vertical (@EthosVertical) August 2, 2024
MiCA法规对Bybit的影响
Bybit的宣布恰逢欧洲期待已久的加密法规出台，这些法规旨在重塑公司和个人对这一资产类别的处理方式。
交易所退出法国市场是在欧盟MiCA法规框架实施之后。MiCA法规于2020年9月24日作为数字金融计划的一部分被引入。
根据CoinGecko的数据，Bybit仍保持按交易量计算的第二大交易所地位。尽管在包括美国、英国、香港和中国在内的主要市场面临限制，它仍超过了HTX和Coinbase。
Bybit对未来重返市场充满信心
尽管Bybit目前将暂停在法国提供其产品和服务，但交易所仍保持积极态度，并告诉法国用户，一旦获得法国法律下的适当许可证，他们期待重返市场。
不断增加的监管政策可能会影响全球加密货币市场并导致市场波动。然而，投资者和监管机构仍在寻找探索加密货币创新的方法，同时不影响安全性和稳定性。
参考资料
- Notice on Discontinuation of Services in France (Bybit announcement)
- Top Crypto Exchanges Ranked by Trust Score (CoinGecko data)
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