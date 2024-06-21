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CertiK发现Kraken漏洞提取300万美元事件　正将资金返还给交易所

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区块链安全公司 CertiK 确认发现了 Kraken 交易所存款系统中的漏洞，并表示正在将资金返还给交易所。这一消息引起了加密货币界的广泛关注。

Kraken 的首席安全官 Nick Percoco 在週三早些时候透露，由于该漏洞，大约有价值 300 万美元的资金被从其钱包中提取。Percoco 指出，漏洞使得任何人都可以在未完成存款的情况下，向平台发起存款并接收资金，这一漏洞目前已被修復。

根据 CertiK 的说法，该漏洞使得数百万美元可以被存入任何 Kraken 帐户，并且可以从这些帐户中提取大量虚假加密货币（价值超过 100 万美元），并转换为有效的加密货币。CertiK 在多天的测试期间没有触发任何警报，Kraken 也仅在漏洞披露的几天后才作出回应并锁定其测试帐户。

在与 Kraken 就漏洞修復进行了一些初步成功的讨论后，CertiK 指控 Kraken 的安全团队曾威胁个别员工要求在六小时内偿还一笔数额不匹配的加密货币，且未提供偿还地址。CertiK 公布了其事件时间表，显示其测试存款交易都是使用 Polygon 的 MATIC 代币进行的。

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CertiK 表示：“由于 Kraken 没有提供偿还地址且请求的数量不匹配，我们正在根据我们的记录将资金转移到 Kraken 能够访问的帐户。”

事件引发社区的质疑

这一争议的起因在于，CertiK 发现漏洞后，试图与 Kraken 协商解决方案。然而双方在赏金支付和资金返还方面出现了严重分歧。CertiK 认为 Kraken 提出的要求不合理，并且在没有提供详细信息的情况下要求迅速偿还，这让事情变得更加複杂。

加密货币社区对 CertiK 的时间线提出了质疑，认为其与链上活动不符，并指出与提取相关的地址还曾与美国制裁的混币器 Tornado Cash 以及 ChangeNOW 进行资产交换，这种活动模式并不符合“白帽黑客”的行为习惯，。这些指控使得事情变得更加扑朔迷离，增加了事件的複杂性。

社区成员指出，白帽黑客通常会遵循一定的道德标准和操作程序，他们的目标是帮助公司发现并修復漏洞，而不是利用漏洞牟利。然而CertiK 的行为模式与此有所不同，这让人怀疑其动机和行为的合法性。

Kraken的回应

对于这些指控，CertiK 没有回应 The Block 的置评请求。这种沉默进一步加深了人们的疑虑，让事情变得更加不透明。随着事件的发展，越来越多的细节浮出水面，社区成员和媒体都在紧密关注事态进展。

Kraken表示其对此事的完整评论已在早前的博客文章和 Percoco 的 X（前 Twitter）帖子中有所体现。Kraken 强调，他们已经迅速採取行动修復漏洞，并正在与相关各方合作，以确保所有受影响的资金能够安全返还。

Kraken 的公开声明指出，安全是其最重要的优先事项之一，他们将继续致力于保护用户资金和数据的安全。这一声明旨在安抚用户，并重申他们对安全的承诺。

总结

事件揭示了加密货币交易所和安全公司之间在漏洞披露和处理方面的複杂关係，儘管CertiK 发现并协助修补了漏洞，但双方在赏金和资金返还问题上的争议依然存在，这一事件深刻反映了加密货币行业在安全和信任方面需要进一步加强的地方。

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香港资深传媒工作者，週刊总编辑，新闻和财经分析师，专栏作家。 在香港从事新闻工作近三十年，并从事香港多家大型传媒的管理层，包括華僑日報、东周刊等。

最长工作时间是在香港传媒工作，并任职高层管理层，长期对新闻、财经有深入研究，并指导编辑部工作，所从事的新闻报导，曾经长期占据香港传媒收视第一位，报导也经常引起中国和香港关注，在香港传媒界人脉甚广，也在财经界有大量关系。

目前对加密新闻和WEB 3发展产生浓厚兴趣并致力研究，香港政府将大力发展香港成为亚洲加密货币中心，确信中国有更多投资者会经香港投资加密货币市场，加密货币和WEB 3必然是未来香港金融主要潮流。 每篇在Techreport的专栏文章，都经大量资料收集和分析，并会跟香港相关产业人士交流，得出最新看法和结论。

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Hamster Kombat Coin (HMSTR) 是Hamster Kombat游戏中的专属加密货币。这款游戏运行在Telegram平台上，采用点击式玩法，结合了互动游戏和动态代币经济系统。玩家可以通过完成游戏内各种任务赚取和使用代币，从而提升游戏体验和经济收益。 在Hamster Kombat中，玩家通过升级他们的数字仓鼠并参与各种任务，逐步发展他们的加密帝国。游戏中设有每日奖励、特殊任务和频繁的赠品，吸引玩家持续参与。玩家通过完成这些游戏内活动来赚取HMSTR代币，然后可以使用这些代币进行进一步的升级和改进。这样的循环机制不仅增强了玩家赚取更多代币的能力，还扩展了他们的游戏操作范围。 游戏中的经济系统 Hamster Kombat不仅仅是一款娱乐游戏，它还构建了一个独特的经济系统。玩家在游戏中所赚取的HMSTR代币可以用于购买更高级的装备和道具，提升数字仓鼠的能力。这些道具和装备不仅能帮助玩家更高效地完成任务，还能在竞技场中获得更高的排名和奖励。这种经济系统使得玩家在游戏中投入的时间和精力能够得到实实在在的回报，形成了一种良性的循环。 Hamster Kombat的HMSTR代币将在The Open Network (TON)区块链上发布。TON是由Telegram开发的高性能区块链平台，具有高吞吐量和低延迟的特点，非常适合大规模的应用场景。TON的高性能和安全性将为Hamster Kombat提供坚实的技术支持，确保游戏内的交易快速、安全和透明。 超过6000万用户参与空投 Hamster Kombat已经拥有超过6000万的用户，这一庞大的用户基础将为HMSTR代币的成功奠定坚实的基础。随着游戏的不断发展和用户的增加，HMSTR代币的需求有望持续上升，进一步推动其在加密货币市场上的表现。 HMSTR代币计划于2024年7月在TON区块链上正式发布。在正式发布之前，代币已经在KuCoin等平台进行预售交易。预售阶段允许用户在代币正式上市前通过场外交易 (OTC) 进行交易，为早期参与者提供了一个绝佳的投资机会。 为了增加用户参与度和代币在正式发布前的采用率，目前正在进行空投活动。用户可以通过完成特定任务（例如链接他们的TON钱包并参与社区活动）来赚取HMSTR代币。此次空投活动不仅能有效增加用户的活跃度，还能在代币正式发布前扩大其影响力。 99Bitcoins空投高达99,999美元 99Bitcoins (99BTC)是由知名加密平台使用相同名称创建的新项目，预售已达到200 万美元里程碑，99Bitcoins 平台已经存在十多年，为新加密用户提供有关比特币和山寨币市场的知识。  ...

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