CertiK发现Kraken漏洞提取300万美元事件　正将资金返还给交易所

区块链安全公司 CertiK 确认发现了 Kraken 交易所存款系统中的漏洞，并表示正在将资金返还给交易所。这一消息引起了加密货币界的广泛关注。

Kraken 的首席安全官 Nick Percoco 在週三早些时候透露，由于该漏洞，大约有价值 300 万美元的资金被从其钱包中提取。Percoco 指出，漏洞使得任何人都可以在未完成存款的情况下，向平台发起存款并接收资金，这一漏洞目前已被修復。

根据 CertiK 的说法，该漏洞使得数百万美元可以被存入任何 Kraken 帐户，并且可以从这些帐户中提取大量虚假加密货币（价值超过 100 万美元），并转换为有效的加密货币。CertiK 在多天的测试期间没有触发任何警报，Kraken 也仅在漏洞披露的几天后才作出回应并锁定其测试帐户。

在与 Kraken 就漏洞修復进行了一些初步成功的讨论后，CertiK 指控 Kraken 的安全团队曾威胁个别员工要求在六小时内偿还一笔数额不匹配的加密货币，且未提供偿还地址。CertiK 公布了其事件时间表，显示其测试存款交易都是使用 Polygon 的 MATIC 代币进行的。

CertiK 表示：“由于 Kraken 没有提供偿还地址且请求的数量不匹配，我们正在根据我们的记录将资金转移到 Kraken 能够访问的帐户。”

事件引发社区的质疑

这一争议的起因在于，CertiK 发现漏洞后，试图与 Kraken 协商解决方案。然而双方在赏金支付和资金返还方面出现了严重分歧。CertiK 认为 Kraken 提出的要求不合理，并且在没有提供详细信息的情况下要求迅速偿还，这让事情变得更加複杂。

加密货币社区对 CertiK 的时间线提出了质疑，认为其与链上活动不符，并指出与提取相关的地址还曾与美国制裁的混币器 Tornado Cash 以及 ChangeNOW 进行资产交换，这种活动模式并不符合“白帽黑客”的行为习惯，。这些指控使得事情变得更加扑朔迷离，增加了事件的複杂性。

社区成员指出，白帽黑客通常会遵循一定的道德标准和操作程序，他们的目标是帮助公司发现并修復漏洞，而不是利用漏洞牟利。然而CertiK 的行为模式与此有所不同，这让人怀疑其动机和行为的合法性。

Kraken的回应

对于这些指控，CertiK 没有回应 The Block 的置评请求。这种沉默进一步加深了人们的疑虑，让事情变得更加不透明。随着事件的发展，越来越多的细节浮出水面，社区成员和媒体都在紧密关注事态进展。

Kraken表示其对此事的完整评论已在早前的博客文章和 Percoco 的 X（前 Twitter）帖子中有所体现。Kraken 强调，他们已经迅速採取行动修復漏洞，并正在与相关各方合作，以确保所有受影响的资金能够安全返还。

Kraken 的公开声明指出，安全是其最重要的优先事项之一，他们将继续致力于保护用户资金和数据的安全。这一声明旨在安抚用户，并重申他们对安全的承诺。

总结

事件揭示了加密货币交易所和安全公司之间在漏洞披露和处理方面的複杂关係，儘管CertiK 发现并协助修补了漏洞，但双方在赏金和资金返还问题上的争议依然存在，这一事件深刻反映了加密货币行业在安全和信任方面需要进一步加强的地方。