中国各大城市限制现金提款　刺激加密货币需求急升

近期中国多地银行对提取现金设限，深圳、广州等地提现超过5万元需提前预约，吉林银行更要求提款2万元以上需警署审核用途。此举引发广泛讨论，不少人质疑银行无权过问提款用途，专家指出，限制现金流通会刺激中国民众对加密货币的需求。
据报导深圳多间银行实施新规，在自动柜员机一天只能提取2万元以下，2-5万元需到银行柜位，5万以上需提前预约并说明用途，广州多间银行也实施类似规定。此外，吉林一银行要求2万元以上提款需警察审核，引发舆论譁然，银行称是为防止洗钱和诈骗，但法律专家指银行无权过问提款用途。
分析认为，此举主要是北京收紧货币政策，抑制通胀蔓延的手段。近年中国央行货币发行量大增，引发明显通胀。限制现金提款可以减缓货币流通速度，降低货币供给量，但也使储存价值的需求无法得到满足。
替代性加密货币无国界
这将会推动中国民众寻找其他替代性支付和储值工具，加密货币无国界、不受政府管制的特性，正好符合这方面需求。专家预计，在现金流动受到各种管制下，中国对加密货币的兴趣将快速增长。
事实上，近年中国加密货币交易量已远超全球其他国家，中国民众用加密货币规避资本管制、进行跨境交易的案例屡见不鲜。随着监管趋严，中国加密货币交易曾一度收缩，但近期重现升温，加上现金提取受到限制，预计中国对加密货币需求势必大增。
此外中国多地过去一年已推行数字人民币试验，这也为中国民众熟悉数字化支付与货币奠定基础，数字人民币虽由官方推出，但加密货币作为另一种选择，对民众具有更大吸引力。
结论
儘管中国政府严厉打击加密货币交易，但技术手段日新月异，监管始终落后市场一步，加上现金流通愈发不便，加密货币势必成为中国民众的另一选择。
这也将促使中国加密货币生态快速成熟与壮大。
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