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中国各大城市限制现金提款　刺激加密货币需求急升

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近期中国多地银行对提取现金设限，深圳、广州等地提现超过5万元需提前预约，吉林银行更要求提款2万元以上需警署审核用途。此举引发广泛讨论，不少人质疑银行无权过问提款用途，专家指出，限制现金流通会刺激中国民众对加密货币的需求

据报导深圳多间银行实施新规，在自动柜员机一天只能提取2万元以下，2-5万元需到银行柜位，5万以上需提前预约并说明用途，广州多间银行也实施类似规定。此外，吉林一银行要求2万元以上提款需警察审核，引发舆论譁然，银行称是为防止洗钱和诈骗，但法律专家指银行无权过问提款用途。

分析认为，此举主要是北京收紧货币政策，抑制通胀蔓延的手段。近年中国央行货币发行量大增，引发明显通胀。限制现金提款可以减缓货币流通速度，降低货币供给量，但也使储存价值的需求无法得到满足。

替代性加密货币无国界

这将会推动中国民众寻找其他替代性支付和储值工具，加密货币无国界、不受政府管制的特性，正好符合这方面需求。专家预计，在现金流动受到各种管制下，中国对加密货币的兴趣将快速增长。

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事实上，近年中国加密货币交易量已远超全球其他国家，中国民众用加密货币规避资本管制、进行跨境交易的案例屡见不鲜。随着监管趋严，中国加密货币交易曾一度收缩，但近期重现升温，加上现金提取受到限制，预计中国对加密货币需求势必大增。

此外中国多地过去一年已推行数字人民币试验，这也为中国民众熟悉数字化支付与货币奠定基础，数字人民币虽由官方推出，但加密货币作为另一种选择，对民众具有更大吸引力。

结论

儘管中国政府严厉打击加密货币交易，但技术手段日新月异，监管始终落后市场一步，加上现金流通愈发不便，加密货币势必成为中国民众的另一选择。

这也将促使中国加密货币生态快速成熟与壮大。

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香港资深传媒工作者，週刊总编辑，新闻和财经分析师，专栏作家。 在香港从事新闻工作近三十年，并从事香港多家大型传媒的管理层，包括華僑日報、东周刊等。

最长工作时间是在香港传媒工作，并任职高层管理层，长期对新闻、财经有深入研究，并指导编辑部工作，所从事的新闻报导，曾经长期占据香港传媒收视第一位，报导也经常引起中国和香港关注，在香港传媒界人脉甚广，也在财经界有大量关系。

目前对加密新闻和WEB 3发展产生浓厚兴趣并致力研究，香港政府将大力发展香港成为亚洲加密货币中心，确信中国有更多投资者会经香港投资加密货币市场，加密货币和WEB 3必然是未来香港金融主要潮流。 每篇在Techreport的专栏文章，都经大量资料收集和分析，并会跟香港相关产业人士交流，得出最新看法和结论。

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为什麽加密货币市场下跌　专家反而看好这些新的代币预售？

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近日加密货币市场出现明显下滑，主要加密货币价格普遍下跌，投资者在等待美联储即将公佈的利率决策。比特币作为市场的风向标，再次延续了近期的跌势。 根据Coin Metrics数据，目前比特币价格下跌了3%报67,582.34美元。当天早些时候，比特币的价格曾一度跌至66,140.67美元。这一跌势始于比特币从70,000美元的高位回落。与此同时以太坊亦下跌了4.8%，报3,496.32美元。整体加密货币市场以及相关股票表现均不佳，Coinbase和MicroStrategy的股价均下跌超过2%。 分析人士指出，比特币的下跌可能是由于一波多头平仓引发的。根据CoinGlass的数据，在过去24小时内，已有5,600万美元的比特币多头平仓发生于中心化交易所。上週四，市场也经历了5,600万美元的多头平仓，这是在美国公布了好于预期的5月就业报告之前发生的。随后比特币再次跌破70,000美元，结束了短暂的上涨势头。 担心今年不会降息 像股票市场投资者一样，加密货币交易者也担心美联储今年可能不会降低利率，Cube.Exchange的首席执行官Bartosz Lipiński表示：「当股票市场抛售时，其他风险资产也会跟随抛售。这很大程度上感觉像是市场正在失去对美联储短期内降息的信心，对高利率长期影响的更大担忧开始蔓延。」 Lipiński补充道：「从期权持仓情况来看，长期预期是会出现反弹。但目前，我们可能会继续看到波动，直到对美联储今年馀下时间计划的清晰图景出现。」 他还表示，週二和上週五的抛售进一步证明了市场持续的「低迷」，儘管美国似乎即将推出现货以太坊ETF，但市场缺乏推动价格上涨的真正催化剂。「比特币的基本面依然强劲，ETF正在囤积供应，但市场情绪尚未跟上。」 比特币的基本面依然强劲。随着越来越多的比特币被ETF和长期持有者囤积，流通中的比特币供应量正在减少，这可能会在未来对价格产生支撑作用。然而市场情绪和投资者信心需要时间来恢復，目前资金开始流入以下这些新的代币预售。 1.Sealana (SEAL) 已成功筹集超过400万美元即将完结 Sealana (SEAL) 是一个受《南方公园》“魔兽世界之神”启发的迷因币，在Solana生态系统中引起了轰动，其预售正在进行中，吸引了众多投资者踊跃参与。Sealana 将在中国时间6月26日上午2时 ( 6月25日 6pm UTC ）完结预售 分析师预计上架后价格将大幅上涨，这引发了兴奋和错失恐惧症（FOMO）。预售已成功筹集超过400万美元，并在社交媒体上积累了大量粉丝。 关于在主要去中心化交易所（DEX）上架的讨论愈发激烈，这可能会让Sealana接触到更广泛的观众群体，并潜在地推高其价格。儘管Sealana是一个没有複杂效用的简单迷因币，其独特的主题和时机可能会成为成功的关键。类似的迷因币在过去曾经有过爆炸性的增长，而Sealana的俏皮风格非常符合当前市场情绪。 Sealana对《南方公园》的致敬以及来自加密货币影响者的支持进一步助长了其热度。凭藉强劲的预售表现和积极的市场情绪，Sealana似乎有望成为迷因币领域的重要玩家之一，也是2024年值得投资的最佳加密货币之一。 2.人工智能结合加密货币WienerAI (WAI) WienerAI (WAI) 在预售领域迅速崛起，筹集了超过580万美元的资金，显示出其在加密市场中的快速增长潜力。它将迷因灵感的品牌与强大的市场推广和创新功能相结合，为未来的巨大增长奠定了基础。...

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彭博分析师：以太坊现货ETF可能于七月初上市

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近日彭博社ETF分析师Eric Balchunas在推特上表示，以太坊现货ETF的上市日期可能会提前至7月2日，这一消息引发了市场的广泛关注和讨论。 Balchunas提到，美国证券交易委员会（SEC）已经向发行人发送了关于S-1申请的评论反馈，这些评论相对轻微，没有重大问题。SEC要求发行人在一週内回复并进行必要的修改。根据这一进展，Balchunas认为SEC有机会在下週宣布S-1申请的批准。一旦S-1获得批准，通常ETF便能在次日上市，因此彭博社将以太坊现货ETF的预计上市日期提前至7月2日。 消息一出，以太币（ETH）的价格从前日的低点3,362美元微幅上涨，短暂突破3,500美元大关，截稿前报在3,578美元。在近期市场缺乏催化剂的情况下，比特币和以太币的价格并未随着股市持续创下新高，反而显得有些欲振乏力。 ETF对加密市场的影响 以太坊现货ETF的推出被认为是加密市场的一个重要里程碑，ETF即交易所交易基金，是一种在交易所上市交易的投资基金，通常追踪某一特定资产或一篮子资产的表现，现货ETF则是在市场上实际持有其追踪的资产，而非仅仅追踪其价格波动。 对于以太坊现货ETF来说，其上市意味着投资者可以通过传统的股票交易平台来投资以太坊，而不需要直接购买和持有加密货币。这不仅降低了投资的技术门槛，也提供了更高的安全性和便捷性，吸引了更多的机构投资者和传统金融资本进入加密市场。 美国证券交易委员会（SEC）对于加密货币相关金融产品的监管态度一直备受关注，过去，SEC对于加密货币ETF的申请多次表示担忧，主要集中在市场操纵和投资者保护问题上，然而随着加密货币市场的不断成熟和监管环境的逐步完善，SEC的态度也逐渐变得更加开放。 此次以太坊现货ETF的顺利推进，表明了监管机构对于加密货币市场的信心增强，这不仅有助于提升以太坊的市场地位，也将对整个加密货币市场产生积极影响。 以太坊的基本面与市场情绪 儘管近期加密货币市场表现平平，但以太坊的基本面依然强劲，以太坊作为第二大加密货币，其生态系统涵盖了智能合约、去中心化金融（DeFi）、非同质化代币（NFT）等多个领域，拥有广泛的应用前景和发展潜力。 然而市场情绪在很大程度上受到宏观经济因素和政策变动的影响。高利率环境下，风险资产的吸引力减弱，投资者更倾向于追求稳定的收益。这也解释了为何即使有ETF这样的利好消息，以太坊和比特币的价格仍未出现大幅上涨。 面对市场的不确定性，投资者应该保持谨慎，做好风险管理。对于长期看好以太坊及其生态系统的投资者来说，可以考虑分批建仓，利用市场波动来降低平均买入成本。同时，保持对市场动态和政策变化的关注，及时调整投资策略。 总结来说以太坊现货ETF的推出无疑是加密货币市场的一个重要里程碑，标誌着加密货币进一步融入传统金融体系的进程。然而投资者在欢迎这一进展的同时，也应该保持谨慎，认识到市场仍然存在的风险和不确定性。 以太坊现货ETF的潜在影响 以太坊现货ETF的推出将带来多方面的积极影响，首先它将吸引更多的机构投资者进入市场。传统金融机构通常对于直接投资加密货币持谨慎态度，主要是由于加密货币市场的波动性和安全性问题。然而现货ETF的推出将为这些机构提供一个合规且便捷的投资渠道，从而大幅增加市场的流动性和稳定性。 ETF的推出将有助于提升以太坊的市场透明度和信任度，ETF需要定期披露持仓和运营情况，这将提升市场的监管和透明度，减少市场操纵和欺诈行为，此外ETF的交易也将受到严格的监管，进一步保障投资者的利益。 对于投资者而言，持续关注以太坊现货ETF相关的市场动态和政策变化至关重要，随着ETF上市日期的临近，市场情绪和价格波动可能会加剧，投资者应该密切关注SEC的最终决定以及ETF发行人的回应，以便做出及时的投资决策。 除了ETF本身，投资者还应该关注宏观经济环境和其他市场因素，例如美联储的货币政策、全球经济增长前景以及其他主要加密货币的市场表现，都可能对以太坊的价格产生影响。 从长期来看，以太坊的发展前景依然乐观。作为全球最大的智能合约平台，以太坊在去中心化金融（DeFi）、非同质化代币（NFT）和去中心化应用（DApp）等领域拥有广泛的应用。随着以太坊2.0升级的不断推进，其性能和可扩展性将进一步提升，吸引更多的开发者和用户参与其中。 此外以太坊的生态系统也在不断扩展和成熟。越来越多的企业和机构开始採用以太坊技术，开发各种创新应用和服务，这将进一步增强以太坊的市场地位和竞争力，为其价格提供有力支撑。 结语 总的来说，以太坊现货ETF的推出将对加密货币市场产生深远影响，它不仅将吸引更多的传统金融资本进入市场，提升市场的流动性和稳定性，还将增强市场的透明度和信任度。然而投资者在欢迎这一进展的同时，也应该保持谨慎，认识到市场的风险和不确定性，做好风险管理和投资策略调整，随着以太坊生态系统的不断发展和成熟，其未来的发展前景依然值得期待。

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