Circle与苹果合作推出$USDC的NFC支付　为以太坊打开15.7万亿美元市场

- 区块链支付服务提供商Circle暗示其稳定币$USDC将与iPhone的NFC系统进行集成。
- 全球NFC支付市场正在快速增长，为$USDC和以太坊生态系统带来了数万亿美元的机遇。
- 由于$USDC的集成，交易量的增加可能会对以太坊($ETH)价格产生积极影响。
Circle首席执行官Jeremy Allaire暗示了与苹果的潜在合作，以支持$USDC稳定币的“轻触支付”功能。这一宣布紧随苹果最近决定允许第三方开发者在iPhone的NFC技术上进行开发之后。
NFC会成为加密支付的游戏规则改变者吗？
8月14日，Allaire在推特上表示，即将推出支持$USDC的轻触支付功能，并鼓励钱包开发者“启动引擎”。这将使iPhone用户能够通过一次轻触使用$USDC支付，并通过FaceID确认交易。
Tap to pay using USDC on iPhones incoming soon. Wallet devs, start your engines. https://t.co/D6lsj4saMS
— Jeremy Allaire – jda.eth / jdallaire.sol (@jerallaire) August 14, 2024
Circle与苹果并无关联，但最近的NFC升级允许独立开发者将这一技术集成到他们的应用中。$USDC稳定币运行在以太坊上，因此这一功能可能通过激发加密爱好者的需求，惠及整个生态系统。
$USDC的大众 adoption潜力
2022年，全球NFC支付市场价值为258亿美元，预计到2032年将达到5070亿美元。同时，非接触式交易的总价值目前为7.4万亿美元，预计到2029年将达到15.7万亿美元。
交易量的增加将进一步推动$ETH价格上涨，因为$ETH在支付燃料费方面具有重要实用性。
目前，$USDC按市值排名第六，仅次于$BTC、$ETH、$USDT、$BNB和$SOL。这一集成可能帮助$USDC超越$USDT，并巩固$ETH作为市场第二大加密货币的地位。
总结
$USDC与iPhone支付的潜在集成标志着加密货币采纳的重要里程碑。通过允许用户轻松使用稳定币进行非接触支付，这一合作将法币与区块链支付之间的界限模糊化。
参考资料
- Jeremy Allaire (X)
- Near Field Communication (NFC) Definition (Investopedia)
- Contactless Payment Transactions to Hit $15.7 Trillion Globally by 2029 (Juniper Research)
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