Circle与苹果合作推出$USDC的NFC支付　为以太坊打开15.7万亿美元市场

Circle首席执行官Jeremy Allaire暗示了与苹果的潜在合作,以支持$USDC稳定币的“轻触支付”功能。这一宣布紧随苹果最近决定允许第三方开发者在iPhone的NFC技术上进行开发之后。

8月14日,Allaire在推特上表示,即将推出支持$USDC的轻触支付功能,并鼓励钱包开发者“启动引擎”。这将使iPhone用户能够通过一次轻触使用$USDC支付,并通过FaceID确认交易。

Tap to pay using USDC on iPhones incoming soon. Wallet devs, start your engines. https://t.co/D6lsj4saMS

— Jeremy Allaire – jda.eth / jdallaire.sol (@jerallaire) August 14, 2024