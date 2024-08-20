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Circle与苹果合作推出$USDC的NFC支付　为以太坊打开15.7万亿美元市场

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  • 区块链支付服务提供商Circle暗示其稳定币$USDC将与iPhone的NFC系统进行集成。
  • 全球NFC支付市场正在快速增长，为$USDC和以太坊生态系统带来了数万亿美元的机遇。
  • 由于$USDC的集成，交易量的增加可能会对以太坊($ETH)价格产生积极影响。

Circle首席执行官Jeremy Allaire暗示了与苹果的潜在合作，以支持$USDC稳定币的“轻触支付”功能。这一宣布紧随苹果最近决定允许第三方开发者在iPhone的NFC技术上进行开发之后。

NFC会成为加密支付的游戏规则改变者吗？

NFC（近场通信）技术使设备在靠近时可以无线互动，用于支付、数据共享和票务处理。Nexus S是2011年首款集成NFC的设备，苹果则在2014年推出了iPhone 6，跟随其后。

8月14日，Allaire在推特上表示，即将推出支持$USDC的轻触支付功能，并鼓励钱包开发者“启动引擎”。这将使iPhone用户能够通过一次轻触使用$USDC支付，并通过FaceID确认交易。

Circle与苹果并无关联，但最近的NFC升级允许独立开发者将这一技术集成到他们的应用中。$USDC稳定币运行在以太坊上，因此这一功能可能通过激发加密爱好者的需求，惠及整个生态系统。

$USDC的大众 adoption潜力

2022年，全球NFC支付市场价值为258亿美元，预计到2032年将达到5070亿美元。同时，非接触式交易的总价值目前为7.4万亿美元，预计到2029年将达到15.7万亿美元

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Circle将$USDC NFC支付集成到iPhone中，可能为以太坊开启一个数万亿美元的市场。如果$USDC能够占据非接触支付市场的2%，将为生态系统带来数十亿美元的年交易额。

交易量的增加将进一步推动$ETH价格上涨，因为$ETH在支付燃料费方面具有重要实用性。

目前，$USDC按市值排名第六，仅次于$BTC、$ETH、$USDT、$BNB和$SOL。这一集成可能帮助$USDC超越$USDT，并巩固$ETH作为市场第二大加密货币的地位。

总结

$USDC与iPhone支付的潜在集成标志着加密货币采纳的重要里程碑。通过允许用户轻松使用稳定币进行非接触支付，这一合作将法币与区块链支付之间的界限模糊化

参考资料

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Esther

Esther

Esther作为自由撰稿人已经有一段时间，撰写的文章数已百计，涉及的范畴众多。

她拥有国际新闻学学士学位，毕业后从事相关职业，从财经、时事新闻、体育、娱乐等领域均有触及。Esther更曾在中国内地、澳洲的中文报纸中担任过财经编辑，对于报道经济类领域新闻有相关经验，同时亦了解多国的经济发展趋势。

随着时间过去，Esther更跟紧时代的变化，从当初的经济发展，到现今流行的加密货币市场均有所研究，绝对能为你提供相关信息和专业意见。除此之外，Esther的新闻触角明锐，总能走在前方，为大家带来不同国家有关经济的信息来源。

曾在中国内地、香港、澳洲等地担任过记者的Esther，对于不同地方的经济领域均有独到的心得和意见，总是能以快捷作出报道，报道的内容从当地的经济发展，到元宇宙、NFT、加密市场、加密货币等均有接触，是投资者的好帮手。想了解更多经济新闻，绝对要看看她所撰写的文章和内容，绝对能为你打开前往经济世界的大门。

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近期黄金的强劲表现引发了市场对经济潜在隐忧的关注。比特币支持者弗雷德·克鲁格（Fred Krueger）和Strike创始人杰克·马勒斯（Jack Mallers）认为，这一波黄金牛市预示着比特币可能会步其后尘，在更广泛的金融因素推动下，迎来类似的增长趋势。这一观点反映出市场上对硬资产，特别是黄金和比特币这类资产的兴趣正在重新燃起。 最近发布《黄金闻到通胀的气息》的视频中，弗雷德·克鲁格深入探讨了黄金在过去二十年的表现。他指出，自20世纪80年代初至1999年期间，黄金经历了长期的低迷期，投资者的目光大多集中在股票市场，尤其是标普500指数和纳斯达克指数。 然而克鲁格注意到，自2000年代初尤其是2004年以来，黄金开始反弹，这一趋势在黄金交易所交易基金（ETF）问世后变得更加明显。 黄金ETF的出现，使得投资者能够更方便地投资于黄金，进一步提升了黄金的市场需求。自此，黄金价格增长了十倍，远远超过了道琼斯工业平均指数的四倍增长。 黄金价格攀升归因于经济不稳定 克鲁格将近期黄金价格的攀升归因于经济不稳定性的不断加剧，特别是对美国副总统卡马拉·哈里斯提出的政策建议的反应。他将这些政策与一些社会主义或共产主义国家的经济政策相提并论，并提出了对工资和价格控制的担忧，这类政策曾在委内瑞拉和津巴布韦等国家实行，引发了严重的经济问题。 这种政策的实施，往往导致货币贬值和经济动盪，投资者因此寻求更稳定的价值存储方式，而黄金作为传统的避险资产，自然而然地成为了他们的首选。 在这种背景下，克鲁格认为黄金重新成为了对抗经济管理不善和通胀压力的避险工具。此外，他还探讨了黄金与比特币之间的关係，指出自2020年以来，这两种资产一直在增长，儘管比特币的增长更加显着。 他相信，比特币正处于重大突破的边缘，如果不是由于美国政府的行动和与Mt. Gox相关的币分发阶段等市场压力，比特币很可能已经创下新的价格高点。 政府对加密货币的监管措施 这些市场压力包括政府对加密货币的监管措施、加密货币市场的流动性问题以及全球经济环境的变化。然而随着这些压力逐渐减少，克鲁格预测比特币的价值将出现“爆炸性”的增长。他强调随着市场的不确定性增加，投资者对比特币的兴趣将进一步增强，这将推动比特币价格进一步上升。 与此同时，杰克·马勒斯也在8月16日于X平台上对黄金创下的历史新高发表了评论。他同样认为比特币将是下一个大幅增长的硬资产。 马勒斯指出，当前全球市场的高额债务问题可能会导致法定货币相对于硬资产的大幅贬值。他表示：“接下来会发生什麽？高度负债的市场货币将相对于硬资产超级通胀。”在他看来，当前的比特币价格走势已经显示出与过去某些国家（如津巴布韦）法定货币贬值时的走势相似。 他进一步指出，比特币是法币贬值的最佳体现，其价格将随着市场对法币信心的下降而大幅上升。“快马加鞭，数字势必要大幅上升，”他在X平台上补充道。 这种观点并非空穴来风。在过去的数年里，比特币已经多次被证明是一种有效的价值存储手段，尤其是在全球经济动盪和法币贬值的情况下。随着越来越多的投资者认识到比特币的潜力，其市场需求也在不断增长。 马勒斯的观点强调了比特币作为“数字黄金”的潜力，并指出在当前经济环境下，比特币将成为投资者避险和对抗通胀的理想选择。 结论 综合分析显示，黄金的牛市反映了市场对经济不稳定的担忧，并重新唤起了投资者对硬资产的兴趣。随着黄金价值的不断攀升，比特币作为另一种硬资产，也可能在未来的市场中扮演重要角色。 克鲁格和马勒斯的观点揭示了比特币与黄金之间的潜在联动性，并预示着比特币可能会在法币贬值的背景下迎来强劲增长。对于投资者来说，这一趋势无疑值得密切关注，因为比特币有望成为经济不确定性时代的“数字黄金”。 随着市场的不确定性逐渐加剧，投资者需要考虑多元化投资组合，以应对潜在的市场波动和经济风险，而比特币正是一个值得考虑的重要选择。

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韩国加密货币市场热潮剖析　国民年金积極投资比特币

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在全球加密货币市场中，韩国的角色愈发重要，无论是通过国民年金的间接投资，还是韩元在加密货币交易中的主导地位，都体现出这一点。本文将探讨韩国在加密货币市场中的投资趋势以及政策变动对市场的影响。 南韩国民年金公团（NPS）作为全球第三大养老基金，在加密货币投资方面的动向备受关注。根据美国证券交易委员会（SEC）的最新报告，该基金在2023年第二季度购买了价值3,370万美元的MicroStrategy（MSTR）股票。 南韩国民年金扩大对比特币投资 这动作显示南韩国民年金正积极扩大其对比特币间接投资。MicroStrategy作为持有比特币最多的上市公司，一直被视为比特币和比特币现货ETF的替代品。根据Bitcoin Treasuries的数据，MicroStrategy目前持有226,500枚比特币，价值约132亿美元。 这并非南韩国民年金首次涉足加密货币领域。早在2022年第三季度，该基金便首次将加密货币概念股纳入投资组合，当时购入了282,673股Coinbase（COIN）股票，价值约1,990万美元。然而，随着市场波动，该基金已减持至229,807股，现价值约5,100万美元。这些操作显示出南韩国民年金在加密货币投资上的审慎与灵活性。 除了国民年金的动态外，韩国整体加密货币市场的热度也在持续升温。《彭博社》报导指出，由于韩国投资者对风险较高的代币需求激增，韩元已超越美元，成为加密货币市场中最频繁兑换法定货币。根据加密货币研究公司Kaiko数据，今年第一季度，韩元在中心化交易所的交易额达到4,560亿美元，而美元的交易额为4,450亿美元。 韩国交易所之间的激烈竞争 韩元交易量的激增与韩国交易所之间的激烈竞争有关。包括Bithumb和Korbit在内的交易所推出了「零手续费」等促销活动，以吸引来自Upbit等大型交易所的用户。Upbit目前在韩国加密货币现货交易量的市占率超过80%，但在手续费战争中，其他交易所也在逐渐抢占市场份额。 韩国投资者对市值较小、波动性较大的竞争币尤其感兴趣，这类代币交易占据了韩国加密货币交易活动的80%以上。这种偏好进一步推动了韩元在加密市场中的地位。 然而韩国政府对加密货币市场的监管也在逐步加强。自2022年LUNA崩盘和FTX破产等事件后，韩国政府积极推进相关法规，以保护投资者权益。去年12月，韩国金融监督委员会（FSC）发布了《虚拟资产用户保护法执行条例》和《虚拟资产产业监管条例》，这些法规为用户资产引入了保护机制，并针对市场操纵和不公平交易等行为制定了严厉的罚则。这些法规在今年7月正式生效，标誌着韩国加密货币市场进入了更加规范化的发展阶段。 结论 韩国在全球加密货币市场中的影响力正在日益增强。从国民年金的战略性投资到韩元成为加密货币市场中的主流兑换货币，都显示出韩国投资者的积极性和市场的潜力。 同时，政府对市场的严格监管为投资者提供了更高的安全保障。在这样的环境下，韩国有望继续在全球加密货币市场中保持领先地位，为投资者带来更多的机遇与挑战。

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