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点击赚钱代币Notcoin和Shiba Shootout热潮　Web3游戏与P2E代币的崛起

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随着区块链技术的发展，Web3游戏和P2E（玩赚）代币正成为加密货币市场的新宠。最近，两个具有代表性的项目——NotcoinShiba Shootout，在市场上引起了广泛关注。这篇文章将综合这两个项目的发展，探讨它们在Web3和P2E领域的突破。

Notcoin：从点击赚钱到故事驱动的Web3游戏

Notcoin是一款风靡一时的点击赚钱游戏，仅在两个月内就吸引了3000万玩家。然而，Notcoin团队意识到，点击赚钱模式难以长期维持用户的参与和增长。因此，他们决定转型，推出一款故事驱动的Web3游戏。

这款新游戏将与NFT收藏品Lost Dogs和基于TON的NFT市场Getgems合作推出。Lost Dogs的首席“吠叫”官Mad Tail表示：“生活本身就是一种叙事概念，因此我们在游戏中追求这种同步性。”他们相信玩家总是在寻找具有良好故事情节的游戏体验。

新游戏将以Lost Dogs的NFT作为角色，玩家可以获得游戏内的新代币以及Notcoin。Mad Tail解释说，NFT的引入旨在提升用户的游戏体验，玩家需要在游戏中做出战略决策以取得进展并赢取代币。这种结合了引人入胜的游戏玩法和奖励机制的设计，旨在加强玩家与游戏环境之间的关係。

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Shiba Shootout：P2E Meme币的崭新尝试

另一个在市场上引起轰动的是Shiba Shootout。这是一个以P2E模式运行的新项目，最近在预售阶段突破了86万美元的里程碑。Shiba Shootout的代币SHIBASHOOT在预售阶段的价格为每枚0.0197美元，吸引了大量投资者。

Shiba Shootout以其独特的西部牛仔主题和P2E游戏玩法脱颖而出。该游戏的基本版本已通过Apple App StoreGoogle Play的严格审核，可随时下载。玩家可以在Shiba Gulch的世界中体验枪战的刺激。完整版本预计将在今年晚些时候推出，届时将提供更多高级游戏玩法和赚取SHIBASHOOT代币的机会。

SHIBASHOOT代币是Shiba Shootout生态系统的核心，将用于包括“仙人掌质押”系统在内的各种功能。质押系统预计每年可提供高达1161%的收益，并随着更多投资者质押SHIBASHOOT代币，收益将逐渐减少。此外，还有“幸运套索彩票”功能，允许代币持有者赢取更大的加密奖品。

两大项目的未来蓝图

Notcoin和Shiba Shootout都制定了雄心勃勃的未来蓝图。Notcoin的团队已经结束了第一阶段的开发，并开始利用预售需求加强市场营销。第二阶段将专注于扩展市场，第三阶段将目标放在公开市场的首次亮相。

Shiba Shootout的团队则设定了1500万美元的预售硬上限，并计划将总供应量的10%用于在去中心化交易所（DEXs）上的流动性。这一举措旨在确保交易的顺畅性和最小的滑点，这在新推出的Meme币中并不常见。

总结

Notcoin和Shiba Shootout都在各自的领域取得了显着的进展。Notcoin成功从点击赚钱模式转型为故事驱动的Web3游戏，为玩家提供了更为丰富的游戏体验。而Shiba Shootout则通过其独特的P2E模式和西部牛仔主题，吸引了大量投资者的关注。

这两个项目的成功不仅显示了Web3和P2E领域的巨大潜力，也为未来的区块链游戏和代币项目树立了标杆。随着市场的不断发展，我们有理由相信，更多创新和突破将在这些新兴领域中出现，为玩家和投资者带来更多机会和挑战。

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香港资深传媒工作者，週刊总编辑，新闻和财经分析师，专栏作家。 在香港从事新闻工作近三十年，并从事香港多家大型传媒的管理层，包括華僑日報、东周刊等。

最长工作时间是在香港传媒工作，并任职高层管理层，长期对新闻、财经有深入研究，并指导编辑部工作，所从事的新闻报导，曾经长期占据香港传媒收视第一位，报导也经常引起中国和香港关注，在香港传媒界人脉甚广，也在财经界有大量关系。

目前对加密新闻和WEB 3发展产生浓厚兴趣并致力研究，香港政府将大力发展香港成为亚洲加密货币中心，确信中国有更多投资者会经香港投资加密货币市场，加密货币和WEB 3必然是未来香港金融主要潮流。 每篇在Techreport的专栏文章，都经大量资料收集和分析，并会跟香港相关产业人士交流，得出最新看法和结论。

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