Coinbase获美国法警署青睐入资　加密资产託管服务的新里程碑

近日美国法警署（U.S. Marshals Service, USMS）宣佈选择Coinbase Prime作为其大型数位资产的託管及高级交易服务提供商。这一合作不仅标誌着Coinbase在加密货币业界的领导地位，更凸显了其在支持执法机构方面的能力和信誉。

根据Coinbase的公告，USMS将支付3250万美元给Coinbase Prime，以提供专业的託管服务。司法部负责资产没收的USMS经过竞争性的尽职调查流程，评估了多种方案，最终选择了Coinbase。

选择的原因在于Coinbase拥有良好的业务记录和安全地大规模提供机构级加密服务的能力。

Coinbase强调，公司在支持执法机构方面有着悠久历史，这可以追溯到2014年执法计画的成立。

成为机构和持有者的首选平台

Coinbase Prime推出约三年，已成为机构和持有者的首选平台，包括成为绝大多数加密现货ETF的主要合作伙伴。今年第一季度，Coinbase Prime的机构交易量达到2560亿美元，显示出其在市场上的强大影响力。

美国法警署在其公告中表示，对于本次合作有着「管理及处置大量主流加密资产」的具体需求。这需要使用多种加密产业领先的託管及清算技术，以专业、合法且符合USMS政策的方式进行。此合约还将简化加密货币资产的託管及处置过程，同时能多样化在没收计划下进行管理的加密资产类型。

此次合作对加密货币业界产生了多方面的影响，

首先，Coinbase与USMS的合作强化了加密货币在合法性和信任度方面的地位。这表明政府机构对加密货币技术和服务的认可，进一步巩固了加密货币作为合法金融工具的地位。

其次大规模机构级服务的提供和政府机构的参与，将吸引更多机构投资者进入加密货币市场。这些投资者通常需要高水平的安全性和合规性，Coinbase与USMS的合作满足了这些需求。

此外随着更多机构投资者进入市场，加密货币市场的资金流入将显着增加，从而推动市场规模的扩大。这将带来更多的交易量和更高的市场流动性，进一步促进市场的成熟和稳定。

不断提升其技术和服务水平

为了满足USMS的要求，Coinbase将需要不断提升其技术和服务水平。这将推动整个加密货币业的技术创新，提升行业的整体服务质量。

此次合作同样对未来的监管政策有着深远的影响。政府机构与加密货币公司的合作，将推动监管框架的完善和标准化。这有助于制定更为明确和具体的监管政策，提升监管效率和透明度。随着加密货币市场的发展，监管机构将对加密货币公司的合规要求提出更高标准。

Coinbase与USMS的合作表明，加密货币公司需要具备高度的合规能力和安全性，以满足监管机构的需求。

此次合作展示了不同政府部门之间的合作潜力。未来，更多的监管机构可能会与加密货币公司合作，共同推动行业的发展和规范化。这不仅有助提升加密货币市场透明度和安全性，还促进不同部门之间信息交流和协同合作，从而实现更高效的监管。

结论

美国法警署选择Coinbase Prime作为其加密资产託管服务提供商，不仅是对Coinbase实力的肯定，也标誌着加密货币业界在合法性和信任度。