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Coinbase扩展至夏威夷　批评加拿大监管政策过时

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  • Coinbase现在可以在夏威夷提供服务，这得益于当地放宽的监管政策，旨在促进创新。
  • 夏威夷监管机构取消了对加密公司要求在其平台上持有用户数字资产等值现金的规定。
  • 该交易所敦促加拿大更新其监管政策，因为预计85%的国家将在未来一年内推出数字资产框架。

全球第二大加密货币交易所Coinbase已将服务扩展至夏威夷。根据夏威夷商业和消费者事务部金融机构处（DFI）的监管规定，岛上的居民现在可以在平台上使用交易、质押及其他工具。

夏威夷你好——DFI放宽限制

作为一家中心化交易所，Coinbase必须遵守当地数字资产服务提供商的法规。

      此前，夏威夷对加密公司有严格的法律，包括要求保持等于平台上投资者持有的代币价值的现金储备，这使得在该州运营几乎变得不可能。

DFI在夏威夷数字货币创新实验室试点项目下放宽了这些限制，旨在促进该州的加密货币采用和发展。

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多年来，夏威夷居民对在美国唯一上市的加密货币交易所Coinbase表现出强烈兴趣，我们今天很高兴兑现这一承诺。这次扩展证明了我们对在美国及全球合规的承诺。–Coinbase

加密监管差异——加拿大滞后

虽然一些地区放宽了监管政策，但其他地区对加密业务却保持严格控制。8月13日，Coinbase加拿大区总监Lucas Matheson在区块链未来主义者大会上呼吁加拿大监管机构更新其监管方式

Matheson指出，到2025年，85%的国家将推出全面的数字资产监管框架，但加拿大仍有很多工作要做

上个月，Coinbase在加拿大推出了“Stand With Crypto”倡议，以向政策制定者传达区块链创新的机会

尽管Matheson表示，加拿大当局在与加密业务合作方面比美国当局更加配合，但他批评他们缺乏意见交流，并压制了公民的经济自由

总结

Coinbase在新立法下扩展至夏威夷，并推动加拿大制定更明确的框架，展示了其致力于推动加密行业监管透明度的承诺

该平台对合作和教育的重视可能为北美加密业务创造一个更友好的环境。然而，只有时间才能证明政策制定者是否愿意合作。

参考资料

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Esther

Esther

Esther作为自由撰稿人已经有一段时间，撰写的文章数已百计，涉及的范畴众多。

她拥有国际新闻学学士学位，毕业后从事相关职业，从财经、时事新闻、体育、娱乐等领域均有触及。Esther更曾在中国内地、澳洲的中文报纸中担任过财经编辑，对于报道经济类领域新闻有相关经验，同时亦了解多国的经济发展趋势。

随着时间过去，Esther更跟紧时代的变化，从当初的经济发展，到现今流行的加密货币市场均有所研究，绝对能为你提供相关信息和专业意见。除此之外，Esther的新闻触角明锐，总能走在前方，为大家带来不同国家有关经济的信息来源。

曾在中国内地、香港、澳洲等地担任过记者的Esther，对于不同地方的经济领域均有独到的心得和意见，总是能以快捷作出报道，报道的内容从当地的经济发展，到元宇宙、NFT、加密市场、加密货币等均有接触，是投资者的好帮手。想了解更多经济新闻，绝对要看看她所撰写的文章和内容，绝对能为你打开前往经济世界的大门。

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华为突破封锁迎战辉达主导地位：新AI晶片昇腾910C面世

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华为在人工智能（AI）领域的进展再次引发市场关注。根据《华尔街日报》报导，华为即将推出一款名为昇腾910C的新AI晶片，这一产品被认为将媲美辉达（Nvidia）的H100晶片。这一动作不仅展现了华为在技术研发方面的坚持与突破，也反映了其在美国制裁下仍然保持强大竞争力的能力。 华为的新AI晶片：昇腾910C的诞生 昇腾910C是华为最新的AI晶片，据消息人士透露，该晶片在性能上可与辉达H100相抗衡。H100是辉达在去年推出的一款高性能AI晶片，被广泛认为是目前市场上最先进的AI处理器之一。因此，华为的昇腾910C能够与之媲美，意味着华为在AI技术领域的实力已达到世界级水平。 据悉华为的这一新晶片已经进入测试阶段，目前中国内地的一些大型互联网企业和电讯运营商，如字节跳动、百度、中国移动等，正在对昇腾910C进行测试。这些公司对该晶片表现出浓厚的兴趣，初步与华为进行了洽谈，订单可能超过7万块晶片，总值约20亿美元。这表明，华为的新晶片有望在国内市场佔据重要地位，甚至可能在未来挑战辉达在该市场的主导地位。 突破美国限制的技术挑战 华为能够继续推进晶片技术，尤其是在美国实施严格技术封锁的背景下，这本身就是一个令人瞩目的成就。美国对华为的多重限制，特别是在半导体领域，极大地限制了华为获取先进的製造设备和技术。然而，华为通过自身的技术研发和创新，逐步克服了这些障碍，推出了性能媲美国际顶尖水准的AI晶片，这充分显示了华为的技术实力和坚韧不拔的企业精神。 儘管如此，华为在推出昇腾910C的过程中仍面临一些挑战。消息人士透露，该晶片的生产存在一定的延迟，原因可能与华为持续面临美国进一步制裁的风险有关。这些不确定性使得晶片的量产和交付时间可能会有所变动。华为目前的目标是在今年10月开始发货，但最终的交货量和时间仍存在变数。 市场反应与未来展望 随着华为新AI晶片的推出，市场对其前景充满期待。对于中国的互联网企业和电讯运营商来说，华为的晶片将提供一个具有竞争力的选择，特别是在国际供应链紧张的背景下，这一点尤为重要。华为的昇腾910C如果能够顺利量产并交付，将对国内AI市场产生深远影响，甚至可能重塑全球AI晶片市场的竞争格局。 然而华为仍需面对来自美国的压力和国际市场的不确定性。美国可能会进一步加强对华为的制裁，特别是在先进製造技术方面，这可能会影响华为的晶片生产和供应链稳定性。此外，华为还需要应对来自辉达等国际巨头的竞争压力，确保其产品在性能、价格和市场复盖面上具备足够的优势。 结论：华为的技术突破与未来挑战 华为的新AI晶片昇腾910C的推出，无疑是该公司在技术领域取得的重要突破。这一突破显示出华为在面对国际压力时，仍能够依靠自身的研发实力，推出具有世界竞争力的产品。然而，华为未来仍将面临诸多挑战，包括来自美国的持续制裁和国际市场的不确定性。 未来几个月内，华为是否能够按计划量产并交付昇腾910C，将成为市场关注的焦点。如果华为能够成功克服挑战并保持技术领先地位，那麽其在全球AI市场中的地位将进一步巩固，并为中国的科技产业发展提供强大的动力。

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以太币价格回调后或将迎来反弹：期货市场清算带来的机遇

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近日全球第二大加密货币以太币（ETH）的价格经历了一轮剧烈的下跌，引发了市场的广泛关注。根据市場上的分析师Shayan的分析，这一轮价格波动可能为以太币的反弹提供了契机。分析指出，以太币期货市场的清算事件以及随之而来的市场稳定，或将推动其价格迎来新一轮的上涨。 在过去一周中，以太币的价格表现出明显的疲软，与比特币及美股的去杠杆化过程相呼应，出现了大幅下跌。据市場上的数据，以太币的价格从3,329美元骤降至2,197美元，短短几天内跌幅达34%。这一急剧的下跌引发了市场的恐慌，不少投资者开始猜测，以太币是否会继续下探至更低的价格水平。 然而随着价格接近2,100美元，市场出现了显着的买入活动。这一买盘力量帮助以太币价格在短期内反弹至2,500美元，并进入了一个相对稳定的盘整期。Shayan指出，尽管市场经历了波动，但大量的清算事件已在期货市场中清理了高杠杆头寸，这通常意味着市场情绪正在转向稳定。 期货市场的信号与反弹预期 Shayan在其分析中提到，期货市场的清算事件往往预示着市场正在进入新的阶段。由于大量的多头合约在价格暴跌过程中被强制平仓，这意味着过度杠杆的风险已得到部分释放。历史经验表明，在这样的清算事件之后，现货市场的买盘逐渐主导市场，推动价格回升。 此外期货市场的降温往往会吸引那些此前因波动而观望的投资者重新入场。当市场不再受到高杠杆头寸的压力，且随着现货买盘的增加，价格有可能出现更显着的反弹。Shayan认为，当前的市场情况正显示出这种可能性。 现货买盘的支撑与未来展望 从近期的市场表现来看，虽然以太币经历了大幅回调，但现货市场的买盘力量依然强劲。这种买盘活动通常反映了投资者对以太币中长期前景的信心。在市场进入盘整期后，交易者往往更倾向于在相对低位进行布局，这进一步支持了价格反弹的可能性。 与此同时全球加密货币市场的整体资金流向，也显示出投资者对主要加密资产的信心并未动摇。根据此前的报道，全球加密货币投资产品在最近一周内吸引了约1.76亿美元的资金流入，这表明尽管市场波动加剧，但投资者依然积极入场寻找买入机会。 结论： 以太币在经历了近期价格暴跌后，市场中的多头合约被大规模清算，期货市场压力有所减轻，现货市场买盘力量逐渐增强。历史经验显示，这种市场状态通常是价格反弹的前兆。随着市场情绪的逐步稳定，以太币价格有望在接下来的时间内实现反弹。 对于投资者而言，当前的市场环境虽然充满挑战，但也潜藏着机会。通过仔细观察市场信号，特别是期货市场的动态，投资者可以更好地把握入场时机，为未来的市场波动做好准备。以太币的未来走势仍需持续关注，但短期内的反弹可能已在酝酿之中。

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