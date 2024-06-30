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为什麽收藏威士忌和投资比特币都可享受高增值回报

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在当今多元化的投资环境中，投资者可选择的途径比以往更多。传统的投资方式如股票、债券或银行存款已经不足为奇，而新兴的投资方式如加密货币也成为了许多人的热门选择。

然而与比特币等高风险、波动性大的投资相比，威士忌收藏作为一种稳定而长期的投资方式，正在吸引越来越多人的关注，使得在风险接纳程度不同的投资者，有了不同选择，但过去十年看投资两者都可获得很好回报。

威士忌，特别是苏格兰威士忌，因其稀有性和长期价值增长潜力，成为了一种有吸引力的投资选择。

20224月，一桶1988年以5000镑购买的麦卡伦（Macallan）威士忌在网上拍卖中以100万英镑的价格成交，创下了当时的纪录。仅仅几个月后，阿德贝格（Ardbeg）酒厂的一桶威士忌以1600万英镑卖给了一位匿名收藏家，再次震惊市场，这些惊人的成交价格让人们重新审视威士忌作为投资品的潜力，

投资威士忌的优势

资威士忌的基本原理很简单：投资者购买一桶或多桶威士忌，随着时间的推移，威士忌的品质和稀有性自然提高，这使其变得更加有价值。根据Vintage Acquisitions创始人Sam Brooks说法，90%的客户购买威士忌桶是为了投资，通常会持有520年，期望通过这段时间的陈酿来提升威士忌的价值。

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威士忌的长期持有特性使其成为一种理想的家庭投资，可以为子女或孙辈提供资金支持，比如支付房屋首付、大学学费或旅行基金。此外一些人也会选择在特别场合将威士忌装瓶并享用。

威士忌与比特币：风险与回报的对比

相比之下，比特币等加密货币的市场波动性极大，虽然有机会在短时间内获得高额回报，但也存在巨大的风险。投资者可能在一週内获利丰厚，但也可能在下一週损失惨重。而威士忌作为一种实物资产，不受市场波动的影响，投资者拥有更多的控制权，可以选择何时出售或装瓶。

此外英国税务海关总署（HMRC）将威士忌归类为消耗性资产这意味着其不受资本增值税的约束。因此，投资者在出售威士忌时无需支付资本利得税，这进一步提高了威士忌投资的吸引力。

儘管威士忌投资相对稳定，但投资仍然存在风险。市场可能会发生变化，威士忌的需求和价值也可能受到影响。因此投资者应该在投入资金之前做好充分的研究，并确保这部分投资是他们能够承担的。

结论

的来说，无论是投资比特币还是收藏威士忌，都有其独特的优势和挑战。比特币提供了快速增值的机会，但风险和波动性也非常高。相比之下，威士忌投资则是一个稳定而长期的选择，随着时间的推移，其价值和稀有性会自然增长，并且不受市场波动的影响。

对于那些寻求多样化投资组合并希望在未来获得稳定回报的人来说，威士忌投资无疑是一个值得考虑的选项。既能享受威士忌的美味，又能见证其价值的增长，这种独特的投资方式为投资者提供了既实在又有趣的选择。

免责声明： 本文中表达的观点不构成财务建议。我们鼓励读者自行进行研究，并在做出任何财务决定之前确定自己的风险承受能力。加密货币是一种高度波动、高风险的资产类别。

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香港资深传媒工作者，週刊总编辑，新闻和财经分析师，专栏作家。 在香港从事新闻工作近三十年，并从事香港多家大型传媒的管理层，包括華僑日報、东周刊等。

最长工作时间是在香港传媒工作，并任职高层管理层，长期对新闻、财经有深入研究，并指导编辑部工作，所从事的新闻报导，曾经长期占据香港传媒收视第一位，报导也经常引起中国和香港关注，在香港传媒界人脉甚广，也在财经界有大量关系。

目前对加密新闻和WEB 3发展产生浓厚兴趣并致力研究，香港政府将大力发展香港成为亚洲加密货币中心，确信中国有更多投资者会经香港投资加密货币市场，加密货币和WEB 3必然是未来香港金融主要潮流。 每篇在Techreport的专栏文章，都经大量资料收集和分析，并会跟香港相关产业人士交流，得出最新看法和结论。

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